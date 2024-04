(Crédito: Mari Rodríguez Ichaso)

(CNN) -- Cuando hablamos de la moda -y sus fascinantes orígenes- es vital mencionar piezas icónicas, creadas por legendarios diseñadores, que son parte fundamental de su historia. Una de ellas es el muy codiciado y famoso bolso Chanel.

Comencemos…

En la década de 1920 Coco Chanel dijo que se había cansado de tener que llevar sus bolsos colgados de sus brazos y decidió diseñar un modelo que liberara las manos. Y así, inspirada en las correas de las bolsas de los soldados, añadió a un bolso unas asas de cadenas delgadas. Con ello, creó el primer bolso Chanel, que lanzó al mercado en 1929.

Veinticinco años después, poco a poco con cambios a intervalos, nació el bolso Chanel 2.55, uno de los diseños más icónicos de la casa de moda francesa.

Te cuento que, aunque había sido creado en 1929, fue recreado oficialmente por Coco Chanel en febrero de 1955 y de ahí viene el nombre Chanel 2.55, por la fecha de su lanzamiento.

Y es muy curioso que la original creadora introdujera detalles muy novedosos en este bolso: la cadena de metal entrelazada con cuero -en el primer bolso no tenían cuero– y un bolsillo secreto con zipper en la solapa del frente, ideal para guardar cartas de amor. Otra característica del 2.55 es el cierre giratorio, con el logotipo de la marca, inspirado en los cierres de los uniformes de los jinetes de carreras de caballos que Chanel admiraba.

De la difícil infancia de Coco Chanel en un convento de huérfanos en Aubazine, Francia, viene el color rojo burdeos del forro del bolso, ¡que representa el color de los uniformes del convento donde creció! La parte trasera tiene una solapa exterior para guardar dinero. Y Chanel, reconociendo que las mujeres modernas necesitaban tener las manos libres, diseñó para colgar del hombro una doble cadena más larga, inspirada en los guardias del convento que llevaban las llaves en la cintura colgando de esas mismas cadenas. El bolso originalmente venía con un cierre frontal llamado Mademoiselle Lock -en referencia a que Coco Chanel nunca se casó -y está todo hecho en un refinado cuero acolchado. Se cree que para esto se inspiró en las chaquetas de montar de los jinetes y las vidrieras de la abadía de Aubazine.

Una historia no tan sencilla

Este diseño -muy distinto a los bolsos “muy aburridos” de entonces- se convirtió en un símbolo de estatus, con un estilo muy chic. Y a partir de entonces… ¡el resto es historia!

Y con gran éxito a través de los años, la casa Chanel ha lanzado varias reinterpretaciones del bolso original 2.55, que en 2024 sigue siendo un auténtico clásico de la moda.

Como nota muy especial, debo comentarles que la fecha de creación del bolso viene precedida de una historia un poco conflictiva, pues después de la Segunda Guerra Mundial Chanel sostuvo un largo romance viviendo en el hotel Ritz de París con un alto oficial del Ejército nazi, lo que provocó su salida de Francia y su autoimpuesto exilio en Suiza. La diseñadora regresó a la industria de la moda en 1954 y decidió actualizar su bolso. Le sacudió el polvo al original de 1929 y el diseño que resultó fue el que llamó oficialmente 2.55.

Ha habido varias variaciones del diseño original, incluidas combinaciones de diferentes colores de cuero y tela, correas de metal y cuero entretejido, y en la cerradura Mademoiselle, sustituida a veces con las iniciales CC entrelazadas.

Mirando hacia atrás, la casa Chanel lanzó en 2005 una copia exacta del 2.55 original, en conmemoración del 50 aniversario de la creación del original. Lo llamaron Reedición 2.55 y ahora lo usan como el nombre para todos los bolsos que se parecen al 2.55 original.

¿Y los precios?

Desde el lanzamiento del bolso 2.55 en 1955, cuando costaba US$ 250, su precio ha subido 174%.

Y -por ejemplo- de US$1.650 en el 2005, subió a US$ 2.850 en 2010. Y después a US$ 5.800 a partir de 2020; US$ 10.000 en 2022 y alrededor de US$ 12.000 y más en 2024. ¡Y así imagino seguirá subiendo, mientras haya mujeres que lo codicien tanto que lo pagarán sin pestañear!

Entre esas mujeres tenemos diversas celebridades, como la princesa Carolina de Mónaco y su hija Charlotte Casiraghi; la guapa argentina reina Máxima de los Países Bajos, quien tiene colección de ellos; Hillary Duff, Sarah Jessica Parker, Kourtney y Khloe Kardashian, Nicky y Paris Hilton, Karlie Kloss, Eva Longoria, Rihanna, Miley Cyrus, Jennifer Aniston, Rita Ora, Jessica Chastain, Lady Gaga… y muchos cientos más.

Una historia fascinante ¿no creen?