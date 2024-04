La hora del planeta: luces apagadas contra el cambio climático 1:04

(CNN) -- Un tribunal internacional con sede en Francia dictaminó este martes que el hecho de que Suiza no abordara adecuadamente la crisis climática constituía una violación de los derechos humanos, en una sentencia histórica sobre el clima que podría tener un efecto dominó en todo el mundo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, Francia, dictó sentencia en un caso presentado por más de 2.000 mujeres suizas, la mayoría de ellas mayores de 70 años, contra el Gobierno de Suiza. Alegaban que las olas de calor provocadas por el cambio climático mermaban su salud y su calidad de vida, y las ponían en peligro de muerte.

El tribunal dictaminó que el Gobierno suizo había violado algunos de los derechos humanos de las mujeres debido a "lagunas críticas" en su legislación nacional para reducir las emisiones de calor del planeta, así como al incumplimiento de objetivos climáticos anteriores.

Esto supuso una violación de los derechos de las mujeres a una protección efectiva frente a "los graves efectos adversos del cambio climático sobre la vida, la salud, el bienestar y la calidad de vida", afirmó el tribunal en un comunicado.

Es la primera vez que el tribunal se pronuncia sobre un litigio climático. No hay derecho de apelación y la sentencia es jurídicamente vinculante.

publicidad

Los expertos afirman que la sentencia del tribunal podría reforzar otros casos climáticos basados en los derechos humanos pendientes ante tribunales internacionales y podría abrir las compuertas a la presentación de numerosas demandas similares en el futuro.

"La sentencia de hoy contra Suiza sienta un precedente histórico que se aplica a todos los países europeos", declaró en un comunicado Gerry Liston, abogado de Global Legal Action Network, que apoyó el caso de Portugal. "Significa que todos los países europeos deben revisar urgentemente sus objetivos para que tengan una base científica y se ajusten a 1,5 grados. Es una gran victoria para todas las generaciones".

La sentencia también podría obligar a Suiza a reducir más rápidamente su consumo de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son el principal motor del cambio climático provocado por el hombre.

Vesselina Newman, de la organización de abogados ambientalistas ClientEarth, dijo que este resultado "de uno de los tribunales más altos del mundo envía un mensaje claro: los gobiernos deben tomar medidas reales sobre las emisiones para salvaguardar los derechos humanos de sus ciudadanos".

La Oficina Federal de Justicia de Suiza, que representa al país ante el tribunal de derechos humanos, dijo que "toma nota" de la sentencia.

"La exhaustiva sentencia será analizada con las autoridades implicadas y se examinarán las medidas que Suiza tiene que tomar para el futuro", dijo en una declaración a CNN.

El tribunal también dictó sentencia sobre otras dos demandas, una interpuesta por un alcalde municipal contra el Gobierno francés y una tercera, la mayor y más sonada, por seis jóvenes de Portugal contra 32 países europeos. Esas dos demandas fueron declaradas "inadmisibles".

La demanda francesa fue desestimada porque el demandante se había mudado del país y ya no tenía vínculos con la región en la que se centraba su caso, por lo que no reunía los requisitos para ser considerado "víctima" a efectos de la demanda.

El tribunal desestimó el caso portugués por considerar que los demandantes no habían agotado primero todas las vías legales en su sistema judicial nacional. También dictaminó que no había motivos para ampliar la demanda a países fuera de Portugal.

Catarina dos Santos Mota, una de las demandantes en ese caso, dijo que, aunque la sentencia no era favorable a sus intereses, no dejaba de ser una victoria. "No rompimos el muro, pero hicimos una grieta enorme", dijo. "Quiero que la victoria contra Suiza se utilice contra todos los países europeos y en los tribunales nacionales".

A medida que se agrava la crisis climática, los litigios sobre el clima se están convirtiendo en una herramienta cada vez más popular para intentar obligar a gobiernos y empresas a intensificar su acción climática, sobre todo porque el mundo sigue muy alejado de la meta de reducir las emisiones con la rapidez suficiente para evitar un calentamiento catastrófico.

La activista medioambiental Greta Thunberg, que asistió a una manifestación, dijo a la prensa a las puertas del tribunal que "esto es solo el principio de los litigios climáticos".

"En todo el mundo cada vez más gente lleva a sus gobiernos ante los tribunales, haciéndoles responsables de sus actos", dijo Thunberg, y añadió: "Vamos a utilizar todas las herramientas de las que disponemos".

La sentencia de este martes a favor de las mujeres suizas sienta "un precedente a seguir por otros tribunales internacionales", declaró Liston, de Global Legal Action Network, a CNN.

Tanto la Corte Internacional de Justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen casos pendientes relacionados con los impactos del cambio climático sobre los derechos humanos.

Louis Mian, de CNN, contribuyó a este artículo.