Joaquin Phoenix y Lady Gaga en 'Joker: Folie à Deux'. (Crédito: Warner Bros. Pictures)

(CNN) -- Hablando de un "mal romance".

Lady Gaga hace su tan esperado debut como Harley Quinn junto a la reaparición de Joaquin Phoenix en el papel de su oscarizado Joker en el primer tráiler de "Joker: Folie à Deux".

El teaser tráiler comienza con el Joker de Phoenix -cuyo nombre es Arthur Fleck- esposado y con la cara desencajada, siendo escoltado a través de una instalación en la que está retenido. Mientras camina por el pasillo, sus ojos captan los de Quinn, que se encuentra en lo que parece ser una sala de coro.

"No soy nadie", dice más tarde la Quinn de Gaga, mientras se le ve haciendo el gesto de apuntarse a la cabeza con una pistola y apretar el gatillo. "No he hecho nada con mi vida como tú".

El clip muestra secuencias de la pareja de villanos enamorados bailando un vals en la calle, esquivando explosiones, huyendo de las turbas y besándose en la celda de Fleck, todo ello acompañado de una inquietante interpretación del clásico "What the World Needs Now is Love".

"Te diré lo que cambió", dice Fleck en un momento. "Ya no estoy solo".

En la tradición de los cómics de DC, el Joker y Harley Quinn han sido a menudo el interés amoroso del otro, con Quinn introducida como terapeuta del villano en Arkham Asylum.

Los detalles de cómo el director Todd Phillips presentará a estos personajes heredados en su secuela aún no se conocen, pero con base en cómo trató al Joker en la exitosa película de 2019, es seguro decir que "Folie" representará un alejamiento de lo que contienen los cómics.

"Folie" también está protagonizada por Brendan Gleeson, Catherine Keener y Zazie Beetz como Sophie, la vecina de Fleck.

La multimillonaria película "Joker" ganó dos Oscar en 2020, incluido uno para Phoenix como mejor actor.

"Joker: Folie à Deux" se estrenará en los cines el 4 de octubre.