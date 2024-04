El entonces presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva york, el 19 de septiembre de 2023. (Crédito: Adam Gray/Getty Images)

(CNN Español) -- El juez federal Julián Ercolini, quien lleva adelante la causa que investiga el presunto direccionamiento de la contratación de seguros estatales a través de un productor vinculado a Alberto Fernández, ordenó este martes la inhibición de bienes del expresidente de Argentina, según confirma a CNN una fuente con acceso al caso.

De esta manera, Fernández no podrá vender ni disponer de sus bienes, lo que en otros países se conoce como un “congelamiento”.

CNN intenta contactar al expresidente Fernández o a sus representantes legales en caso de que hayan sido designados.

El juzgado de Julián Ercolini, donde recayó la denuncia, había impulsado la investigación en manos del fiscal federal Ramiro González los últimos días de febrero. González estaba en ese momento subrogando la fiscalía de su colega Carlos Rívolo, quien estaba de licencia y ya retomó funciones.

Según la denuncia, “a fines de 2021 el entonces presidente Fernández ordenó que todos los seguros estatales tenían que pasar por Nación Seguros (empresa dependiente del Banco de la Nación Argentina, que es estatal) que, a su vez, contrataba a un broker y a empresas privadas".

La denuncia señala una práctica que supuestamente tenía lugar en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), una las dependencias con mayor presupuesto del Estado porque maneja las jubilaciones y las ayudas sociales.

En la denuncia sostienen que “se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales (casi US$ 24 millones al cambio oficial) y 300 millones (US$ 356.000) en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios”.

El monto mayor, explica la denuncia, “es lo que le paga la Anses al [Banco de la] Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos: desde 2011 los venía otorgando sin este seguro”. Pero también remarca que, a través de esta operatoria, “Nación subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%”. Ese esquema, sostiene la denuncia, se repitió en otros organismos estatales.

La denuncia señala que esta presunta maniobra fraudulenta pudo realizarse gracias a un decreto que a fines de 2021 dictó Fernández obligando a todas las entidades estatales a contratar seguros a través del Banco Nación y que beneficiaba a un productor de seguros cercano al expresidente.

Cuando la investigación se dio a conocer, el expresidente de Argentina afirmó en declaraciones al diario La Nación que la norma buscaba terminar con la intermediación y con el sistema que se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri, que, a su entender, dio lugar a “muchos negocios”. El expresidente también afirmó en una entrevista radial por esos días: “Yo no he robado nada y no he participado de ningún negociado”.