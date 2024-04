Murió Peter Higgs, ganador del Nobel que detestó el nombre de “la partícula de Dios” que le pusieron a su descubrimiento

El fallecido físico Peter Higgs se encuentra frente a una fotografía del Gran Colisionador de Hadrones en la exposición "Collider" del Museo de Ciencias en noviembre de 2013, en Londres. Crédito: Peter Macdiarmid/Getty Images

(Reuters) -- El físico Peter Higgs, cuya teoría de una partícula no detectada en el universo cambió la ciencia y fue reivindicada por un descubrimiento ganador del Premio Nobel medio siglo después, murió a los 94 años, dijo el martes la Universidad de Edimburgo.

El descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 en el centro de investigación CERN cerca de Ginebra fue ampliamente aclamado como el mayor avance en el conocimiento sobre el cosmos en más de 30 años, y apuntó a la física hacia ideas que alguna vez fueron ciencia ficción.

"Para mí, personalmente, es sólo la confirmación de algo que hice hace 48 años, y es muy satisfactorio tener la razón de alguna manera", dijo el científico británico a Reuters en ese momento.

"Al principio, no tenía expectativas de seguir vivo cuando sucediera".

La Universidad de Edimburgo, donde Higgs ocupó una cátedra durante muchos años, dijo que falleció pacíficamente el lunes en su casa tras una breve enfermedad.

publicidad

"Peter Higgs fue un individuo extraordinario, un científico verdaderamente talentoso cuya visión e imaginación enriquecieron nuestro conocimiento del mundo que nos rodea", dijo el profesor sir Peter Mathieson, director y vicerrector de la universidad.

Higgs se describió a sí mismo como “incompetente” en el laboratorio de física de la escuela y al principio prefirió las matemáticas y la química. Pero inspirado por el físico cuántico Paul Dirac, que asistió a la misma escuela, se especializó en física teórica.

Lo que llegó a conocerse como bosón de Higgs resolvería el enigma de dónde obtienen su masa varias partículas fundamentales: interactuando con el invisible "campo de Higgs" que impregna el espacio.

Esa interacción, conocida como mecanismo “Brout-Englert-Higgs”, le valió a Higgs y al belga Francois Englert el premio Nobel de física en 2013. El colaborador de Englert, Robert Brout, murió en 2011.

“Algo increíble”

En 1964, el primer artículo de Higgs sobre el modelo fue rechazado por una revista académica de física del CERN por considerarlo "sin relevancia para la física". Su artículo revisado, aunque publicado semanas después del de Englert y Brout, fue el primero en predecir explícitamente la existencia de una nueva partícula.

“Durante un fin de semana... gradualmente me di cuenta de que sabía dos cosas que debían unirse”, dijo. “Tuve que volver a mi oficina el lunes y comprobar que no me había equivocado al respecto”.

La tentadora visión prometía llenar un vacío en el "Modelo Estándar" --el marco teórico básico de la física-- si tan solo se pudiera demostrar la existencia de la partícula.

Durante casi tres décadas, los físicos del CERN y del Fermilab de Chicago replicaron el “Big Bang” colisionando partículas, con la esperanza de vislumbrar el bosón de Higgs en las miniexplosiones resultantes.

El enorme Gran Colisionador de Hadrones del CERN finalmente demostró ser el mazo necesario para romper la nuez, y en 2012 dos experimentos encontraron de forma independiente el bosón de Higgs.

Englert y Higgs estaban en el auditorio abarrotado del CERN para escuchar el anuncio del descubrimiento, mientras cientos de miles lo observaban en línea.

"Alcanzamos un hito en nuestra comprensión de la naturaleza", dijo el director general del CERN, Rolf Heuer, entre aplausos.

Higgs, claramente abrumado, lleno de lágrimas, dijo a sus compañeros investigadores: "Es algo increíble que haya sucedido en mi vida".

“¿Qué premio?”

El bosón de Higgs completó el modelo estándar, pero comprenderlo plenamente es un trabajo en progreso. Su descubrimiento permitió a los teóricos centrar su atención en la vasta porción del universo que seguía sin explicación, así como en ideas esotéricas como la posibilidad de universos paralelos.

Como ateo, Higgs detestaba el apodo de “la partícula de Dios”, que los titulares frecuentemente otorgaban al bosón que llevaba su nombre.

Tenía opiniones firmes sobre lo bueno y lo malo de la ciencia y renunció a un movimiento por el desarme nuclear cuando éste comenzó a hacer campaña contra el aprovechamiento de la energía nuclear.

En 1962, Higgs se casó con Jody Williamson, una lingüista estadounidense y activista por el desarme nuclear, que murió en 2008. Tuvieron dos hijos.

Higgs fue modesto acerca de sus logros y tímido ante los medios. En una entrevista en el sitio web del premio Nobel, contó cómo, la mañana en que debía anunciarse el Nobel de 2013, anticipó la atención de los medios y tomó medidas para evitarla.

Dejó su casa en Edimburgo, donde era profesor emérito de la universidad, y fue a dar un paseo por el puerto, y luego a almorzar y asistir a una exposición de arte.

De camino a casa, un antiguo vecino lo felicitó por su premio.

“Dije: ‘¿Qué premio?'”, recordó, riéndose.

Información de Robert Evans y Tom Miles, información adicional de Farouq Suleiman; edición de Pravin Char y Mark Heinrich