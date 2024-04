Madre de dos rehenes describe cómo Hamas los secuestró 1:09

(CNN) -- Alemania concederá un pago único de US$ 236 (220 euros) a los supervivientes del Holocausto para ayudarles a hacer frente a los ataques del 7 de octubre dirigidos por Hamas en el sur de Israel.

Berlín compensará a 113.000 supervivientes del Holocausto en Israel con US$ 27 millones (25 millones de euros), según el Ministerio de Finanzas alemán.

"Muchos supervivientes del Holocausto se vieron especialmente afectados por los ataques de Hamas, ya fuera por la pérdida de sus hogares o de sistemas de apoyo en forma de asistencia", declaró una portavoz del Ministerio de Finanzas alemán.

Los fondos adicionales están destinados a ayudar a los supervivientes del Holocausto "lo más rápidamente posible (...) en esta aterradora y desesperada situación de guerra", añadió la portavoz.

La matanza dirigida por Hamas en el sur de Israel fue el ataque terrorista más mortífero de la historia de Israel, en el que murieron al menos 1.200 personas y más de 250 fueron secuestradas.

Desde entonces, los ataques israelíes contra Gaza han matado al menos a 33.634 palestinos y herido a otras 76.214 personas, según el Ministerio de Sanidad allí. Human Rights Watch y Oxfam acusaron el mes pasado a Israel de llevar a cabo "ataques indiscriminados y desproporcionados que violan el derecho internacional".

Cada uno de los 113.000 supervivientes judíos en Israel recibirá los US$ 236 como pago único, según la organización sin ánimo de lucro Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Conferencia de reclamaciones), una organización paraguas judía que busca indemnizaciones para los supervivientes del Holocausto y que trabajó con el gobierno alemán en el plan.

Los pagos se están distribuyendo en Israel en cooperación con la Conferencia de reclamaciones y la Autoridad de derechos de los supervivientes del Holocausto del gobierno israelí, dijo el Ministerio de Finanzas alemán.

Gideon Taylor, presidente de la Conferencia de reclamaciones, elogió el plan de pagos, diciendo: "El pago simbólico adicional de reconocimiento por parte de Alemania a los supervivientes del Holocausto en Israel es un mensaje de solidaridad".

El Ministerio de Finanzas alemán añadió: "En esta situación excepcional y estresante para las víctimas del Holocausto, que se ha visto exacerbada por el antisemitismo que se manifiesta en todo el mundo, el pago de 25 millones de euros pretendía ser un gesto de solidaridad y apoyo de Alemania a Israel".

Los políticos alemanes han declarado en repetidas ocasiones que la seguridad de Israel es "razón de Estado" de Alemania. El término es una referencia a la relación especial de Alemania con Israel debido al Holocausto, en el que Alemania asesinó sistemáticamente a 6 millones de judíos bajo el régimen nazi de Adolf Hitler.