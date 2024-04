Vista del centro migratorio donde 40 migrantes murieron en un incendio en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México. (Crédito: GUILLERMO ARIAS/AFP vía Getty Images)

(CNN Español) -- Uno de los abogados de la defensa confirmó a CNN que este sábado salió de prisión Eduardo Apodaca Magallanes, quien trabajaba como jefe del departamento de recursos materiales de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando ocurrió el fatal incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el norte de México.

Apodaca Magallanes había sido detenido el 13 de abril de 2023, vinculado a la investigación sobre el hecho que dejó 40 muertos en un centro de atención a migrantes en marzo de ese mismo año. En contra de Apodaca Magallanes se instruye un proceso penal por los delitos de ejercicio Ilícito del servicio público, homicidio y lesiones. El proceso penal continúa.

Para otorgarle la libertad bajo caución el expediente penal cita, entre las resoluciones del juez, la imposición de una garantía y la obligación para el acusado de presentarse en el centro de justicia penal cada 15 días. En un principio la garantía impuesta fue de US$ 1.803.442 (30 millones de pesos mexicanos), pero tras una apelación de la defensa de Apodaca Magallanes, se acordó el pago en el lapso de un mes de US$ 90.172,12 (un millón y medio de pesos mexicanos) y pudo salir de prisión.

En una resolución del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoséptimo Circuito con residencia en Ciudad Juárez, correspondiente a la sesión del jueves, se plasmó que los recursos de apelación interpuestos dejaron sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva emitida en noviembre de 2023 por el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua.

Si bien el proceso de investigación sigue abierto, entre los razonamientos del juez para la sustitución de medidas al funcionario se cita lo siguiente: "Había una obligación, un deber de garante, no se cumplió con estas obligaciones, entonces el resultado se vuelve doloso y por eso no son culposos, pero no hay una acción directa encaminada, las personas no tenían la intencionalidad de cometer los hechos, entonces, las víctimas si bien pudieran atentar en contra de ellas o influir en el proceso, en este momento, la Fiscalía General de la República no me ha dado una prueba objetiva que me permita establecer esta circunstancia".

Entre las causas investigadas de la tragedia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en el pasado: “Esto tuvo que ver con una protesta que los migrantes iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas, les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esa terrible desgracia”.