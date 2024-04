(CNN Español) -- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este lunes riesgos para las elecciones generales de junio próximo, ante el llamado de boicot de madres y padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 10 años.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario respondió a una pregunta de una reportera sobre un comunicado donde familiares de las víctimas reiteran su pedido de que el presidente los reciba y advierten que llevarían "la lucha a las calles" y llamaron a un "boicot a las campañas y al proceso electoral" ante la falta de diálogo. López Obrador reiteró que sí recibirá a los familiares, pero señaló que quiere evitar que "haya manipulación con fines electorales".

"Vamos a ver su propuesta. Es que no queremos que un asunto tan importante, serio, de justicia, lo conviertan en una cuestión politiquera, no estoy hablando de los padres", indicó.

Las madres y padres, que por años se han manifestado públicamente para exigir justicia en el caso, plantearon un calendario de actividades como marchas y mítines a realizar en las próximas semanas para exigir avances en sus demandas.

"No podemos permitir que mientras las madres y padres de los 43 sufren el dolor de no saber de sus hijos el sistema de partido se arremoline en la fiesta electoral con discursos vacuos que no incorporan el tema de los desaparecidos", señalaron en el escrito difundido este sábado por el Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan ―que ha acompañado a las víctimas.

"A casi 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes, la investigación que encabeza el presidente de la República ha fracasado porque hoy no sabemos el paradero de nuestros hijos, solo existen hipótesis que distan mucho de ser verdad", agregaron.

En 2022, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia que investiga este caso informó que la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, fue un "crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones".

La nueva versión del Gobierno cuestionaba la conocida como "verdad histórica", que indica que los estudiantes iban a manifestarse cuando fueron atacados por agentes corruptos asociados con un grupo de narcotraficantes. Luego fueron ejecutados, sus cuerpos incinerados en un basurero y los restos arrojados a un río.

El informe presentado en 2022 agregó que "todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos (los desaparecidos) fueron arteramente ultimados y desaparecidos".

El presidente López Obrador ha prometido "cero impunidad" en el caso y se ha comprometido a llegar hasta el fondo en las investigaciones. Este lunes, reiteró su disposición de reunirse nuevamente con los padres de los 43. En septiembre de 2023 se reunió con ellos, en el marco de que se cumplieran nueve años de su desaparición.

Decenas de personas, entre ellas policías, militares y exfuncionarios, han sido arrestadas por su presunto involucramiento en este caso que conmocionó a México y a la comunidad internacional.