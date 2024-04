Hoy es el último día para declarar impuestos al IRS en EE.UU. Esto debes hacer y saber

Declaración de impuestos en EE.UU. vence el 15 de abril 1:23

(CNN) -- Este lunes 15 de abril es el Día de los Impuestos en Estados Unidos para la mayoría de los estadounidenses, y todavía hay muchas personas corriendo para presentar sus declaraciones de impuestos sobre la renta de 2023 hasta que el reloj marca la medianoche.

“Con la fecha límite de abril acercándose, estamos viendo una avalancha de declaraciones de impuestos que llegan durante las últimas horas. Ya hemos recibido más de 100 millones [de devoluciones] y decenas de millones más se están presentando en los últimos días”, dijo el viernes 12 de abril a los periodistas el comisionado del IRS, Danny Werfel.

Entonces, si presentas una declaración de último momento, estás en buena compañía, y más aún si espera un reembolso. Werfel señaló que la agencia ya ha pagado más de US$ 200.000 millones en reembolsos hasta principios de abril. En general, a dos de cada tres contribuyentes se les debe devolución de dinero, dijo.

A continuación se incluyen algunas notas y consejos de último momento que te ayudarán en tu búsqueda inmediata para presentar tu declaración federal o para obtener una prórroga para presentarla sin incurrir en sanciones financieras. (Consulta el sitio del departamento de ingresos tributarios de tu estado para ver qué debes tener en cuenta al hacer lo mismo con tu declaración estatal).

Es posible que hoy no sea tu fecha límite de presentación de impuestos: sí, el 15 de abril es el gran kahuna de fechas límite de presentación de impuestos para la mayoría de las personas. Pero millones de estadounidenses no tienen que presentar una solicitud hoy porque se les han concedido prórrogas automáticas si, por ejemplo, viven o hacen negocios en una zona de desastre declarada por el gobierno federal o se vieron afectados por el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre. O si viven en Massachusetts y Maine, que celebran el Día de los Patriotas el 15 de abril, o en Washington, DC, que marca el Día de la Emancipación el 16 de abril. Los estadounidenses que viven en el extranjero obtienen automáticamente dos meses adicionales para presentar la solicitud, hasta el 15 de junio. Sin embargo, deben pagar lo que aún le deben al IRS para el año fiscal 2023 antes del 15 de abril. Los miembros del ejército estadounidense estacionados en el extranjero también obtienen esa extensión de dos meses, además pueden calificar para otras extensiones, incluidas extensiones para pagar, si se encuentran en una zona de combate.

Solicita una extensión automática: ¿No puedes prepararte a tiempo para presentar tu formulario 1040 antes de las 11:59 p. m. de esta noche? Entonces solicita una extensión automática de seis meses completando este formulario, lo que retrasará la fecha límite de presentación hasta el 15 de octubre de 2024. Werfel estima que 19 millones de personas que presenten declaraciones de último momento lo harán.

Sin esa extensión, si simplemente presentas tu declaración tarde y aún le debes dinero al IRS, se te impondrá una multa por no presentar la declaración más intereses sobre tu saldo pendiente.

Paga lo que debes hoy, o al menos una parte: incluso si obtienen una extensión para presentar la declaración, la mayoría de las personas deben pagar lo que aún deben al IRS para el año fiscal 2023 antes del 15 de abril.

Así que haz lo mejor que pueda para estimar cuál será esa cantidad y enviar tu pago, o al menos un pago parcial, esta noche. Realizar un pago te ayudará a evitar o limitar la multa por incumplimiento de pago y los intereses que se te cobrarán sobre el saldo adeudado. (Aquí se ofrecen algunos consejos sobre cómo calcular lo que aún debe si aún no presenta una declaración completa).

Si ese saldo te resulta inmanejable, existen opciones para elaborar un plan de pago con el IRS para reducir tus multas e intereses, que de otro modo pueden acumularse rápidamente.

Verifica nuevamente tu trabajo: para evitar retrasos en el procesamiento de tu declaración (o reembolso) y para evitar interacciones que causen dolor de cabeza con el IRS después de presentar la declaración, asegúrate de comprender correctamente los conceptos básicos.

También asegúrate de responder la pregunta sobre activos digitales en la primera página de tu 1040 y de presentar los formularios correctos necesarios si, de hecho, tuviste transacciones sujetas a impuestos con criptomonedas como bitcoin.

Por ejemplo, verifica que lo siguiente sea correcto: la ortografía de tu nombre, tu dirección, tu estado civil para efectos de la declaración, tu número de Seguro Social y tu número de cuenta bancaria si solicita depósito directo para un reembolso. También verifica tus cálculos. Haz todo esto incluso si confías en un programa de impuestos o un profesional de impuestos para preparar tu declaración.

(Aquí hay otros consejos y recursos de último momento que puedes utilizar del IRS si necesitas ayuda, tienes preguntas o deseas presentar una solicitud de forma gratuita).

Montiroea el reembolso o devolución: si te encuentras entre la mayoría de los declarantes de impuestos que deben recibir un reembolso y aún no lo ha recibido, puedes realizar un seguimiento de tu estado utilizando la herramienta en línea de IRS Where is my Refund?

El reembolso promedio a principios de abril fue de US$ 3.011, US$ 123 más que hace un año. El tiempo de respuesta para que el IRS los envíe puede ser rápido.

“El IRS ha hecho un gran trabajo al lograr que los reembolsos se realicen rápidamente este año… En muchos casos, las personas han recibido reembolsos en poco más de una semana. Eso es importante porque para muchas personas, estos son los cheques más grandes que ven en todo el año”, dijo Werfel.