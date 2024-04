Un incendio arrasa la antigua Bolsa de Copenhague y la torre se derrumba

Incendio en Copenhague

(CNN) -- Un enorme incendio envolvió la antigua Bolsa de Valores de Copenhague, uno de los monumentos más famosos de la capital danesa, provocando que su aguja se derrumbara mientras el personal y los ciudadanos se apresuraban a rescatar pinturas y artefactos históricos del incendio.

"No puedo describir lo molestos que estamos mis colegas y yo", dijo Brian Mikkelsen, visiblemente conmovido, CEO de la Cámara de Comercio Danesa, propietaria y con oficinas en el edificio del siglo XVII. "Es un desastre enorme, porque son 400 años de historia cultural los que están en llamas".

Los atónitos transeúntes y espectadores observaron cómo el fuego se arremolinaba alrededor de la distintiva aguja de 56 metros con la forma de la cola de cuatro dragones entrelazados del edificio, momentos antes de que colapsara y cayera a la calle.

Algunos peatones incluso se unieron a los servicios de emergencia para meterse dentro del edificio en llamas y ayudar a rescatar grandes pinturas renacentistas y otros objetos. Entre las pinturas salvadas se encuentra la obra de 1895 del artista danés Peder Severin Krøyer "Desde la Bolsa de Copenhague", informó la Cámara de Comercio.

El viceprimer ministro de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, calificó el incendio como "nuestro propio momento de Notre Dame", en referencia al incendio que destruyó el techo y la aguja de la catedral de París, hace casi cinco años.

El incendio comenzó alrededor de las 8.30 a.m., hora local (2.30 a.m. hora ET), dijo a CNN un jefe del departamento de bomberos de Copenhague, y a las 11 a.m. casi la mitad del edificio había sido destruido. El fuego todavía ardía al final de la tarde.

La Cámara de Comercio dijo que "no tiene palabras para explicar cuán grande es esta tragedia". Dijo que era "un día triste" para el país y que "lamentablemente los daños serán muy costosos".

"Hemos tratado de rescatar muchas pinturas históricas que estaban dentro del edificio y el mobiliario histórico", dijo a CNN Jakob Vedsted Andersen, director ejecutivo del servicio de bomberos y rescate del Gran Copenhague. Dijo que era "demasiado pronto" para especular sobre las causas del incendio.

La policía de Copenhague dijo a la gente que evite la zona y hasta el momento no se han reportado heridos.

Había gente en el edificio cuando comenzó el incendio, pero todos fueron evacuados, dijo un portavoz de la policía, quien agregó que personal militar estaba en el lugar para apoyar en los esfuerzos de extinción.

Una "pieza de la historia danesa" está en llamas, dijo la primera ministra Mette Frederiksen, calificando el patrimonio cultural del edificio de "irremplazable".

El edificio Børsen ha sido el corazón de los negocios daneses desde el siglo XVII.

La antigua Bolsa de Valores, situada a sólo unos minutos a pie del Palacio de Christiansborg, data de 1625. Fue construida en estilo renacentista neerlandés a petición del rey Cristián IV y recientemente había sido objeto de renovaciones con su fachada cubierta con andamios y revestimientos protectores.

El ministro de Cultura de Dinamarca, Jakob Engel-Schmidt, dijo que 400 años de patrimonio cultural habían sido dañados.

"Qué conmovedor es ver cómo los empleados de Børsen, la buena gente de los servicios de emergencia y los transeúntes trabajan juntos para rescatar tesoros artísticos e imágenes icónicas del edificio en llamas", añadió en una publicación en X, antes Twitter.

Los servicios de emergencia estaban trabajando para controlar el incendio pero se había extendido a todas las plantas a través del hueco del ascensor.

Frank Trier Mikkelsen, director de operaciones del departamento de bomberos del Gran Copenhague, dijo que el incendio ardió "violentamente" dentro del edificio, según TV 2, un canal de televisión propiedad del gobierno.

En el interior del edificio se encontraban 40 bomberos y se rescataron objetos de valor, informó TV 2.

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.

Louis Mian y Eve Brennan de CNN contribuyeron a este informe.