Ucrania "se quedó sin misiles" para frustrar el ataque ruso a una central eléctrica, dice Zelensky

Rusia vuelve a atacar infraestructura eléctrica de Ucrania 2:03

(CNN) -- La falta de defensas aéreas significó que Ucrania no pudo evitar un ataque aéreo ruso la semana pasada que destruyó la mayor planta de energía en la región de Kyiv, dijo el presidente Volodomyr Zelensky.

Rusia disparó 11 misiles hacia la central eléctrica de Trypilska, dijo Zelensky. Las defensas aéreas ucranianas derribaron los primeros siete misiles, pero los cuatro siguientes destruyeron completamente la planta.

"¿Por qué? Porque no teníamos misiles. Nos quedamos sin misiles”, dijo Zelensky a PBS NewsHour en una entrevista transmitida el lunes.

Zelensky ha advertido repetidamente a sus aliados que las defensas aéreas de Ucrania se están debilitando peligrosamente, mientras Rusia ha renovado recientemente su ataque a la infraestructura energética de Ucrania. Pero un paquete de ayuda militar de Estados Unidos que se necesita desesperadamente ha sido bloqueado durante meses por los republicanos de la Cámara de Representantes en el Congreso.

Zelenksy dijo que el frustrado ataque de Irán contra Israel demostraba que los países occidentales eran capaces de proteger los cielos de sus aliados. Irán disparó más de 300 proyectiles contra Israel en un ataque sin precedentes durante el fin de semana, pero el ataque fue bloqueado con la ayuda de las defensas aéreas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania.

publicidad

“Israel, por sí solo, no podría protegerse contra un ataque tan numeroso y poderoso. Y aquí, por supuesto, utilizaron la defensa aérea y la aviación, muchas cosas de las que, francamente, Ucrania carece”, dijo.

Zelensky cuestionó por qué Israel ha disfrutado de un apoyo tan amplio por parte de los miembros de la OTAN a pesar de no ser miembro de la alianza.

“Israel no es un país de la OTAN. Los aliados de la OTAN, incluidos los países de la OTAN, han estado defendiendo a Israel. Mostraron a las fuerzas iraníes que Israel no estaba solo. Y esta es una lección. Esta es una respuesta a cualquiera en cualquier continente que diga que es necesario ayudar a Ucrania con mucho cuidado para no involucrar a los países de la OTAN en la guerra”, dijo.

Los aliados han aprobado paquetes de ayuda incrementales, pero el tramo principal de financiación estadounidense –que asciende a unos US$ 60.000 millones– no ha sido sometido a votación en el Congreso por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Johnson señaló el lunes que, para el final de la semana, presentaría ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley de financiación de Ucrania renovado, que sería independiente de los proyectos de ley de financiación de Israel y Taiwán. Sin embargo, todavía hay dudas sobre si el proyecto de ley se aprobará, ya que Johnson enfrenta oposición dentro de su propio partido.

Zelensky calificó la división del proyecto de ley como “extraña” y “pura política”.

“A nadie le importa cuántas personas mueren cada día en Ucrania. Sólo les importan sus índices de aprobación. Eso es todo lo que es. Pero olvidar que a los muertos no les importan los ratings”, dijo Zelensky.

"La gente en el Congreso debe pensar dos veces antes de impulsar estos asuntos políticos con respecto al apoyo en Ucrania y votar para apoyar a todos los países cuyas vidas dependen de ello".

Zelensky repitió sus advertencias de que Ucrania corre el riesgo de perder la guerra si Estados Unidos no aprueba la ayuda militar.

“Puedo decirles, francamente, que sin este apoyo no tendremos ninguna posibilidad de ganar”, afirmó.

Dijo que Rusia disfruta de una ventaja de 10 a 1 en términos de proyectiles de artillería. "Para defender el 100% de lo que está bajo nuestro control, necesitaríamos pasar de uno a comparar números, 10-10".