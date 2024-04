Denunciante de Boeing: "Están poniendo a la venta aviones defectuosos"

¿Crisis en Boeing? 5 incidentes en solo 7 días 1:46

Washington (CNN) -- La reputación de Boeing recibió un golpe más en dos audiencias de la comisión del Senado celebradas este miércoles en el Capitolio, con testigos que cuestionaron la forma en que la empresa fabrica sus aviones y la seguridad de los mismos.



Uno de los testigos clave fue el ingeniero de Boeing Sam Salehpour, un denunciante que dijo que ha sido amenazado por plantear preocupaciones de seguridad a sus gerentes durante varios años, pero que estaba testificando debido a su creencia de que "están poniendo a la venta aviones defectuosos".

"Tengo serias dudas sobre la seguridad de los aviones 787 y 777 y estoy dispuesto a asumir un riesgo profesional por hablar de ellas", dijo en su declaración inicial. Dijo que cuando planteó sus preocupaciones, "se me ignoró. Me dijeron que no creara retrasos. Me dijeron, francamente, que me callara".

Afirmó que Boeing utilizó una cantidad de fuerza "ilimitada y sin medida", incluidas personas que saltaban sobre piezas del avión para corregir la desalineación entre secciones de los jets, y que la separación acabó siendo mucho mayor que la 5/1000 de pulgada permitida por las propias normas de Boeing.

Boeing no presentó testigos en ninguna de las dos audiencias del miércoles, pero en una reunión informativa celebrada a principios de esta semana defendió las normas utilizadas para construir los aviones. Afirmó que la separación de 5/1000 de pulgada es apenas la anchura de un cabello humano o de dos trozos de papel, y que se trataba de una norma "hiperconservadora". Afirmó que, incluso cuando la separación es mayor que la prescrita originalmente, las inspecciones de los aviones no muestran signos de fatiga u otros problemas, ni siquiera después de años de servicio.

Pero Salehpour dijo que las garantías de Boeing no son válidas.

"Cuando se opera a 35.000 pies, el tamaño de un cabello humano puede ser cuestión de vida o muerte", afirmó.

"Tengo una actitud muy negativa hacia la cultura de la seguridad", dijo más tarde en la audiencia. "Cuando planteo algo a mi jefe, me impide incluso documentar o enviar información. Cuando un responsable de calidad dice que no envíe un tema a un experto... eso es preocupante".

Otro testigo, Ed Pierson, exdirectivo de Boeing y director ejecutivo de la Fundación para la Seguridad Aérea, dijo que la falta de documentación que se ha facilitado a los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte después de que estallara el tapón de una puerta de un Boeing 737 Max de Alaska Airlines en enero equivalía a "un encubrimiento criminal".

"Existen registros que documentan detalladamente el ajetreado trabajo realizado en el avión de Alaska Airlines y los dirigentes corporativos de Boeing también lo saben, porque lucharon por ocultar estos mismos registros condenatorios tras los dos accidentes del Max", dijo en sus comentarios iniciales.

Pero Boeing aún no ha facilitado a los investigadores federales documentación sobre los empleados que trabajaron en el tapón de la puerta que voló por los aires en el vuelo de Alaska Air porque le faltaban cuatro tornillos necesarios para mantener la pieza del fuselaje en su sitio. Boeing declaró recientemente que buscó en sus registros, pero cree que sus empleados no documentaron el trabajo.

Senadores de ambos lados del pasillo expresaron su preocupación por el testimonio.

"Esta historia es grave, incluso sorprendente", dijo el senador demócrata Richard Blumenthal, de Connecticut, presidente de la subcomisión permanente de investigaciones del Senado. "Hay acusaciones crecientes y serias de que Boeing tiene una cultura de seguridad rota, y un conjunto de prácticas que son inaceptables".

Dijo que desde que se anunció la audiencia, su comisión ha tenido noticias de otros denunciantes dentro de Boeing. Dijo que un mecánico de su fábrica no sindicalizada de Carolina del Sur escribió que cuando planteó sus preocupaciones, le "dijeron que cientos de otros estaban esperando fuera de las puertas para nuestros puestos de trabajo".

"Boeing se encuentra en un momento de ajuste de cuentas", dijo Blumenthal. "Es un momento que lleva muchos años gestándose. Es un momento que no es el resultado de un incidente o de un vuelo o de un avión".

En su reunión informativa del lunes previa a la audiencia, Boeing afirmó que insta a sus empleados a plantear problemas de seguridad y que, desde el incidente aéreo de Alaska, lo han hecho en mayor número.

Sin embargo, el senador republicano por Wisconsin Ron Johnson, miembro de la comisión, afirmó que, aunque "todos queremos que Boeing tenga éxito", también es importante escuchar a los denunciantes.

"Lo que no quiero que haga esta comisión es asustar al público estadounidense", dijo. "Al fin y al cabo, quiero que el público se sienta seguro al subir a un avión. Pero tengo que admitir que este testimonio es más que preocupante... Tenemos que preocuparnos. Tenemos que llegar al fondo de esto".