Comenzó el histórico juicio político en el Senado contra el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas

(CNN) -- El Senado comenzó su debate sobre los artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el miércoles, mientras se espera que los demócratas actúen rápidamente para desestimar los artículos, al tiempo que los republicanos insisten en que debe haber un juicio completo.

La Cámara de Representantes transmitió los artículos de juicio político al Senado el martes y los senadores prestaron juramento como jurados el miércoles.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, no especificó exactamente cómo planea manejar el juicio desde el punto de vista procesal. Pero los senadores demócratas, así como algunos republicanos, han sugerido que esperan que el Senado desestime el caso antes de un juicio completo. Los demócratas podrían aprobar una moción para desestimar o presentar los artículos por mayoría simple el miércoles.

Pase lo que pase, es poco probable que la cámara vote a favor de condenar, lo que requeriría una mayoría de dos tercios de los votos, un listón extremadamente alto para ser superado.

¿Qué pasa ahora?

Los republicanos del Senado tratan de llegar a un acuerdo temporal con los demócratas que permitiría el debate en el pleno y que los senadores republicanos tuvieran votos sobre las mociones de procedimiento. Si no se llega a un acuerdo sobre el tiempo, se desconoce cuánto durará el proceso, ya que los republicanos podrían intentar cualquier cantidad de retrasos procesales, aunque en algún momento el presidente podría declarar que esos esfuerzos son dilatorios y suspenderlos.

Mayorkas es el primer secretario de gabinete sometido a juicio político en casi 150 años. Los republicanos de la Cámara de Representantes votaron a favor de acusar a Mayorkas en febrero por su manejo de la crisis de la frontera sur de EE.UU. por un estrecho margen después de no poder hacerlo en su primer intento.

Los demócratas criticaron el juicio político como un truco político, diciendo que los republicanos no tenían una base válida para la medida y que los desacuerdos políticos no son una justificación para el juicio político constitucional, rara vez utilizado, de un funcionario del gabinete.

"Queremos abordar esta cuestión lo más rápidamente posible", dijo Schumer en declaraciones ante el pleno el martes. "El juicio político nunca debe utilizarse para resolver un desacuerdo político".

Y agregó: “Hablamos de precedentes terribles. Esto sentaría un terrible precedente para el Congreso. ¿Cada vez que hay un acuerdo político en la Cámara, lo envían aquí y atan al Senado para hacer un juicio político? Eso es absurdo. Eso es un abuso del proceso. Es más caos”.

Muchos republicanos se oponen a una destitución rápida

Sin embargo, varios republicanos del Congreso han criticado la perspectiva de una rápida destitución o un traslado a la mesa.

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, dijo el martes que los senadores tienen la responsabilidad “rara” y “solemne” de considerar los artículos del impeachment y dijo que se opondría a cualquier intento de presentarlos.

"Como corresponde a una responsabilidad tan solemne y rara como la de convocar un tribunal de juicio político, tengo la intención de prestar a estos cargos toda mi atención", dijo.

El republicano de Kentucky dijo además que “Sería indigno del Senado hacer caso omiso de nuestra clara responsabilidad y no dar a los cargos que escucharemos hoy la consideración exhaustiva que merecen. Me opondré enérgicamente a cualquier esfuerzo por presentar los artículos de juicio político y evitaré mirar directamente a la cara la crisis fronteriza de la administración Biden”.

Además, algunos senadores republicanos de ultraderecha tratan de encontrar una manera de forzar un juicio completo, pero no se espera que sus esfuerzos obtengan suficiente apoyo para ser aprobado, según senadores y asesores de ambos partidos.

Senadores clave a seguir

Si el Senado realiza una votación para destituir, es posible que no se desglose estrictamente según las líneas partidistas, ya que algunos republicanos han señalado que pueden estar dispuestos a hacerlo, en particular, si hay tiempo para el debate antes de la votación.

Los demócratas que se postulan para la reelección en contiendas difíciles probablemente enfrentarán presión sobre su voto y sobre si deciden desestimar o posponer los artículos.

El vulnerable senador demócrata Bob Casey de Pensilvania, que aspira a la reelección, dijo a Manu Raju de CNN que votará a favor de desestimar, calificándolo de “ejercicio partidista”.

Cuando se le preguntó si cree que debería haber un juicio en el Senado, Casey respondió: “No lo creo. Creo que deberíamos seguir adelante y ponernos a trabajar en un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza”.

“Hay que contratar agentes de la patrulla fronteriza, hay que contratar más gente en ICE para hacer cumplir la seguridad fronteriza. No puedes hacer eso con un ejercicio como el que ellos realizan. Es un ejercicio partidista y creo que es una pérdida de tiempo para la gente, pero tenemos que pasar por ello”, añadió.

El senador demócrata Jon Tester de Montana, que también se postula para la reelección, no dijo si planea apoyar una moción de desestimación cuando CNN le preguntó el martes antes de que los artículos se enviaran al Senado. "Iba a leer los artículos esta mañana y todavía no lo he hecho", afirmó, y agregó: "Aún tengo que leer los artículos".

Murray, demócrata de Washington, supervisará el proceso.

Mayorkas, bajo escrutinio

Los republicanos atacaron a Mayorkas tan pronto como tomaron el control de la Cámara, culpando al secretario de Seguridad Nacional del alto número de cruces fronterizos mientras el partido enfrentaba presiones de su base para influir en la administración Biden con un tema clave de campaña.

Sin embargo, varios expertos constitucionales han dicho que las pruebas que los republicanos presentaron para el juicio político no alcanzan el alto nivel de delitos y faltas graves establecidas por la Constitución de Estados Unidos.

Mayorkas rechazó las críticas a su gestión, y el DHS calificó el esfuerzo de juicio político en su contra como un ataque político infundado.

La Casa Blanca, por su parte, trabajó para cambiar el guion, citando que los republicanos bloquearon un acuerdo fronterizo bipartidista en el Senado como prueba de que el partido no se toma en serio la seguridad fronteriza.

Los funcionarios de la Casa Blanca y de Seguridad Nacional han estado en comunicación frecuente durante el transcurso de la investigación de juicio político contra Mayorkas, desarrollando estrategias y respuestas mientras presentaban públicamente el juicio como un truco político. Desde que los republicanos lanzaron su esfuerzo para destituir al secretario de Seguridad Nacional, los funcionarios de la administración de Biden han sostenido que Mayorkas planeaba permanecer en el cargo, desestimando la investigación de juicio político del Partido Republicano contra el jefe del DHS como “infundada”.

En cambio, los funcionarios de la Casa Blanca y de Seguridad Nacional desplegaron una estrategia de pantalla dividida, como presentar los procedimientos de la mayoría de la Cámara como una pérdida de tiempo mientras Mayorkas trabajaba con los senadores para llegar a un acuerdo fronterizo.

Después de meses de negociaciones, los republicanos del Senado bloquearon ese importante acuerdo fronterizo bipartidista a principios de este año que habría marcado un cambio duro a la ley de inmigración y habría otorgado al presidente poderes de gran alcance para restringir los cruces de inmigrantes ilegales en la frontera sur.

El acuerdo enfrentó una avalancha de ataques por parte del expresidente Donald Trump y de los principales republicanos de la Cámara de Representantes.

Manu Raju y Priscilla Álvarez de CNN contribuyeron a este informe.