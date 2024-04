Ya hay jurado para el juicio penal contra Trump 3:51

(CNN) -- La selección del jurado en el caso de fraude empresarial con pagos de dinero por silencio de Donald Trump comenzó el jueves, y parecía que la tarea de encontrar 12 miembros jurados estaba atascada.

Dos de los siete jurados iniciales seleccionados el martes fueron excusados. Las esperanzas del juez Juan Merchan de comenzar el juicio el lunes con los alegatos iniciales parecían menguar rápidamente.

No obstante, al final del día, el jurado del primer juicio penal contra un expresidente en la historia de Estados Unidos ya estaba constituido. Solo quedan cinco suplentes que se elegirán el viernes.

También quedó claro que el juicio será agitado. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan, por ejemplo, dijo que no permitirá que la defensa sepa quiénes son sus primeros testigos para evitar que Trump publique en las redes sociales sobre ellos.

Una audiencia sobre lo que los fiscales podrán decir acerca de la historia legal de Trump también podría llevarse a cabo el viernes.

Estas son las conclusiones de la selección del jurado del jueves, como parte del juicio penal de Trump:

Del drama a lo resuelto: "Tenemos un jurado"

Una vez que los abogados de Trump y la oficina del fiscal del distrito agotaron sus 10 oportunidades para eliminar jurados, las cosas avanzaron rápidamente.

El juez rechazó los recursos de Trump para destituir a los miembros del jurado porque habían expresado opiniones negativas sobre el exmandatario, asegurando a los abogados de Trump que el no ser simpatizante de Trump no era motivo suficiente.

El jurado está compuesto por siete hombres y cinco mujeres. Entre los nuevos jurados designados este jueves figuran un banquero de inversiones, un ingeniero de seguridad, un gestor de patrimonio jubilado, un logopeda y un fisioterapeuta.

El jurado se redujo rápidamente a partir de un segundo panel de 96 personas el jueves por la mañana, después de que casi 50 posibles jurados dijeran que no creían que pudieran ser justos e imparciales y otros nueve dijeran que tenían otros conflictos.

En comparación con el martes, hubo menos jurados que cambiaran de opinión una vez que empezaron a leer el cuestionario en la sala del tribunal: solo uno de los 18 jurados iniciales fue descartado durante ese proceso el jueves.

Probablemente porque el segundo grupo de jurados supo que Trump era el acusado el martes, lo que les dio tiempo para pensar en formar parte del panel. El primer panel de 96 jurados tuvo que decir si creían que podían ser justos apenas unos minutos después de entrar en la sala del tribunal, ver a Trump como el acusado y escuchar al juez explicar el caso y el papel del jurado.

Algunos miembros del jurado dijeron que no les agrada Trump

Algunos miembros del jurado dijeron que no les agrada Trump

El equipo legal de Trump se quedó sin recusaciones perentorias para eliminar a un par de jurados que expresaron opiniones negativas sobre el expresidente y su política.

Una de las mujeres que finalmente decidirá el destino de Trump le llamó egoísta e interesado.

La jurado 11 fue incluida en el panel después de que Merchan denegara la recusación de Trump. Los abogados de Trump argumentaron que debía ser destituida porque dijo que no le agrada la "persona" de Trump.

"No me agrada su persona", dijo. "No me agradan algunos de mis compañeros de trabajo, pero no trato de sabotear su trabajo".

"Parece muy egoísta e interesado, así que realmente no aprecio eso en ningún funcionario público. No lo conozco como persona, así que no sé cómo es en términos de su integridad", añadió. "Simplemente no es de mi agrado".

Al rechazar la recusación de Trump, Merchan dijo que no basta con que no le guste su persona, porque dijo estar segura de poder dejar eso de lado para ser justa e imparcial.

El jueves por la tarde, los miembros del jurado se mostraron en general más abiertos sobre sus opiniones sobre Trump. Muchos dijeron que no les gusta su política o algunos de su comportamiento en público, pero sentían que podían ver más allá de eso para ser un jurado justo e imparcial.

Otra miembro del jurado dijo que no está de acuerdo con algunas de sus políticas, y cuando era un tema frecuente de conversación con amigos y familiares cuando él era presidente, algunas opiniones negativas de Trump salieron a flote.

Cuando la abogada de Trump, Susan Necheles, le preguntó si se sentiría presionada por otros para condenar a Trump, dijo: "En absoluto". Dijo que se aseguraría de no hablar del caso con nadie.

Hay un miembro del jurado que sigue a Trump en las redes sociales y ha leído citas de su libro "Art of the Deal".

Es un banquero de inversiones que tiene un máster. Dijo durante el voir dire que sigue a Michael Cohen en Twitter y que siguió a Trump desde que se convirtió en presidente, "Generalmente porque era una noticia cuando ponía un tuit así que bueno estar al tanto de eso".

Los abogados de Trump solicitaron con éxito a Merchan que retirara a una mujer que fue interrogada por varias publicaciones en las redes sociales con fuertes palabras contra Trump. Los abogados de la defensa utilizaron las últimas recusaciones perentorias de Trump para eliminar a una mujer que durmió en casa de Necheles. Merchan denegó una recusación por causa para esa panelista.

Hubo algunos retrasos con el jurado, probablemente no sean los últimos

La mañana del jueves puso de relieve lo impredecible que puede ser el jurado en un juicio de alto perfil, especialmente en un caso sin precedentes que implica a un expresidente. Al inicio de la sesión del jueves, uno de los siete jurados que habían sido convocados el martes pidió ser excusada del panel.

La miembro del jurado, la número 2, enfermera oncológica y oriunda de Nueva York, entró y dijo que le preocupaba que "aspectos de su identidad" se hubieran hecho públicos después de que amigos, colegas y familiares le comunicaran que había sido identificada como posible miembro del jurado.

Merchan la excusó sin objeciones. A continuación, el juez ordenó a los medios de comunicación que no mencionaran apariencias físicas que pudieran identificar a los miembros del jurado. Se quejó en concreto de que hubiera informes de que uno de los jurados seleccionados tenía acento irlandés.

"Acabamos de perder al que habría sido un buen miembro del jurado para el caso", dijo Merchan.

También pidió a los medios de comunicación que no informaran sobre dos preguntas del cuestionario que se hace a todos los posibles jurados: sus empleadores actuales y anteriores.

Más tarde, un segundo miembro del jurado fue excusado después de que los fiscales notificaran al tribunal que durante su investigación habían encontrado información sobre el miembro del jurado que mostraba que había sido detenido en la década de 1990 por arrancar anuncios políticos.

La Fiscalía no revelará a Trump qué testigos serán llamados a declarar

Al final del día, el abogado de Trump, Todd Blanche, pidió a la oficina del fiscal del distrito que compartiera los tres primeros testigos que planean llamar, señalando que los argumentos de apertura y el primer testimonio de los testigos podrían comenzar tan pronto como el lunes.

La oficina del fiscal de distrito se negó. El fiscal adjunto Josh Steinglass reconoció que la cortesía se extiende a menudo. Pero debido a que Trump publicó en las redes sociales sobre sus testigos, dijo encogiéndose de hombros: "No le vamos a decir quiénes son los testigos".

Merchan dijo que no podía culpar a los fiscales por eso. Trump negó visiblemente con la cabeza ante el intercambio.

Blanche propuso entonces que aseguraría a la fiscalía que Trump no publicaría nada al respecto si compartían su lista de testigos.

"No creo que pueda hacer esa afirmación", respondió Merchan.

Blanche siguió protestando, pero Merchan dijo que no les ordenaría entregar a sus testigos. "No están obligados a hacerlo", afirmó.

La táctica de la oficina del fiscal de distrito significa que no solo el equipo de Trump estará en la oscuridad acerca de los próximos testigos, la oficina del fiscal también podría optar por mantener las identidades de los testigos en las alas del público, también, lo que significa que es posible que los testigos se conviertan en una sorpresa de forma recurrente.

Todo listo para los argumentos de apertura del lunes

De cara al viernes, hay 22 posibles miembros del jurado que aún tienen que pasar por el proceso de cuestionario del segundo panel. Merchan comenzará con ellos para tratar de completar una lista de cinco jurados suplentes adicionales, aunque el juez señaló que ese número podría cambiar.

Los abogados de Trump y la oficina del fiscal del distrito también obtendrán recusaciones perentorias adicionales para los jurados suplentes. Ninguno utilizó una recusación para el primer suplente elegido el jueves.

Si la selección del jurado termina lo suficientemente rápido el viernes, Merchan dijo que llevará a cabo lo que se llama una audiencia Sandoval el viernes por la tarde, donde se discutirá qué de la historia legal de Trump se puede utilizar para tratar de impugnarlo si decide testificar.

Los fiscales dicen por escrito que preguntarán al expresidente sobre los recientes veredictos en su contra, incluyendo el reciente juicio por fraude civil y el caso de difamación de E. Jean Carroll.

Pero si un número suficiente de suplentes no pueden ser elegidos de los 22, Merchan preparó un panel adicional de 96 miembros del jurado, que juraron el jueves y se les dijo que regresaran el viernes, en lo que, probablemente, sea el grupo final de personas que conformarán el jurado del juicio de Trump de pago de dinero por silencio.

El jueves, la sala del tribunal del centro de Manhattan estaba notablemente fría; Trump lo comentó a los periodistas al salir y su abogado incluso preguntó si se podía subir la temperatura. Merchan notó la temperatura en la sala -quizás en más de un sentido- cuando los posibles jurados del caso se presentaron el jueves.

"Quiero disculparme por el frío que hace aquí", dijo Merchan. "Intentamos hacer lo mejor que podemos para controlar la temperatura, pero es un extremo o el otro".