Operativo policial por un hombre "portando granada o chaleco explosivo" en el consulado iraní en París

Policía realiza operativo en consulado de Irán en París, el 19 de abril de 2024 (CNN)

(CNN) -- Un testigo vio a un hombre entrar al consulado iraní en París portando una "granada o un chaleco explosivo", dijo a CNN la prefectura de policía de París este viernes. Tras un operativo policial, el sospechoso fue sacado del edificio de la embajada -cuyo edificio se ubica junto al consulado- para ser inspeccionado por unidades policiales especializadas, dijo la misma fuente.

El hombre ingresó al edificio alrededor de las 11 a.m., hora local (5 a.m hora ET) de este viernes, dijo la prefectura, y agregó que la unidad de policía especializada BRI ha sido desplegada en el lugar en el distrito 16 del centro de París, cerca del río Sena.

La policía y los bomberos bloquearon los amplios escalones que van desde la calle donde se encuentra el consulado iraní hasta la Avenue du President Wilson.

Tres líneas de metro fueron interrumpidas, según el sistema de transporte público.

Mientras tanto, la embajada de Estados Unidos tuiteó una alerta de seguridad: "#SecurityAlert Las autoridades de París solicitan a las personas que se mantengan alejadas de las inmediaciones de la misión diplomática iraní en el distrito 16 de París a la luz de una operación de seguridad en curso. Se recomienda a los estadounidenses que eviten la zona y sigan las instrucciones de las autoridades locales. Siga las fuentes oficiales francesas en línea para obtener actualizaciones".

Niamh Kennedy y Dalal Mawad, de CNN, colaboraron con el reporte.