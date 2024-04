Podrían estarte sirviendo menos bebida en el cine, según una demanda

Un letrero con el logotipo fuera de una ubicación de cine Cinemark en Chesapeake, Virginia, el 2 de mayo de 2020. (Kristoffer Tripplaar/Sipa/Archivo)

(CNN) -- Ni siquiera una cerveza en el cine se libra de la reduflación o "shrinkflation", alega una demanda contra Cinemark. Y un hombre encabeza la lucha contra lo que considera publicidad engañosa en su vaso de cerveza.

La demanda colectiva, presentada esta semana ante un tribunal federal de Texas, afirma que los vasos de 24 onzas de la cadena de cines solo pueden contener un máximo de 22 onzas, lo que da información falsa a los clientes.

Según la demanda, el principal demandante, Shane Waldrop, pidió una cerveza de 24 onzas en un cine Cinemark de Texas el día de San Valentín de este año y observó que el recipiente de 24 onzas no parecía lo suficientemente grande para contener 24 onzas de líquido. Waldrop se llevó entonces el envase a casa y lo midió, descubriendo que sólo cabían 22 onzas, afirma la demanda.

"Esta demanda es otro ejemplo de consumidores que, sin saberlo, pagan de más por un supuesto beneficio que no reciben", dijo Jarrett Ellzey, uno de los abogados de Waldrop, en una declaración a la CNN. "Aunque dos onzas puedan parecer intrascendentes para el vendedor, lo fundamental es que el comprador no está recibiendo lo que le promete el vendedor".

La demanda afirma que la publicidad falsa de Cinemark viola las leyes estatales y federales de Estados Unidos.

CNN no verificó de forma independiente el tamaño de los vasos de 24 onzas de Cinemark, y Cinemark no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Vasos más pequeños, billetes más grandes

Las concesiones son una parte importante del negocio de los cines. En el último trimestre de Cinemark, los ingresos por concesiones ascendieron a US$ 243 millones, mientras que los ingresos por boletos de entrada fueron de US$ 322,2 millones.

El aumento de los precios parece haber impulsado estos ingresos: Cinemark informó que los ingresos por concesiones para 2023 superaron los ingresos en 2019 en un 3%, a pesar de que la asistencia a las películas fue un 25% menor.

La demanda de Waldrop alega que algunos de esos ingresos se produjeron por defraudar a los clientes. Una bebida de 20 onzas en el cine Cinemark de Plano, Texas, que visitó Waldrop cuesta US$ 7,80 antes de impuestos, mientras que una bebida de 24 onzas cuesta solo US$ 1 más, a US$ 8,80.

"La bebida de 24 onzas debería suponer una rebaja para los consumidores con respecto al precio de la bebida de 20 onzas: 0,37 dólares por onza frente a US$ 0,39 por onza", dice la demanda. "Pero debido al volumen real de 22 onzas disponible en la bebida de "24 onzas", el precio es de US$ 0,40 por onza, lo que hace que la bebida más grande sea más cara por onza, lo que no es un buen trato en absoluto".

La tendencia a la reduflación

En épocas de alta inflación, algunas empresas reducen el tamaño de sus productos para recortar costes en lugar de subir los precios. Esta práctica, conocida como reduflación o "shrinkflation", ha estado en la mira recientemente, cuando algunas marcas de alimentos envasados se enfrentaron a acusaciones de participar discretamente en ella.

Las galletas de sándwich de chocolate OREO Double Stuf vieron una disminución del 6% en el tamaño por peso desde enero de 2019 hasta octubre de 2023, según un informe del senador demócrata de Pensilvania Bob Casey en diciembre, utilizando datos del Departamento de Trabajo.

"Los consumidores están cansados de no obtener valor por su dinero duramente ganado, mientras que las corporaciones obtienen una ganancia inesperada por proporcionar un producto de baja calidad o, como en este caso, un producto incompleto", dijo Ellzey. "Aunque a menudo se malinterpreten, las demandas colectivas funcionan como un dispositivo para cambiar las malas prácticas empresariales como ésta".

- Bryan Mena, de CNN, contribuyó a esta publicación.