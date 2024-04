Orlando Bloom habla sobre su vida con Katy Perry

Katy Perry y Orlando Bloom el 13 de abril. (Crédito: Etienne Laurent/AFP/Getty Images)

(CNN) -- Orlando Bloom sabe que el éxito de una relación requiere a menudo crecimiento personal.

El actor participó el jueves en el podcast "What Now? with Trevor Noah", donde habló de su nueva serie documental "Orlando Bloom: To the Edge". Noah también le preguntó sobre su vida fuera del trabajo, comentando que Bloom y su pareja Katy Perry parecían estar viviendo "una vida normal".

"Creo que una de las cosas por las que me enamoré de Katy fue... ella odia cuando digo esto, así que tengo que expresarlo con cuidado, pero su música estaba en todas partes, ¿verdad? Cuando llegué, estaba en todas las emisoras de radio, pero yo no era consciente de lo que escuchaba. Me enamoré de Katheryn, una chica de Santa Bárbara", respondió Bloom.

Continuó diciendo que Perry tenía padres que eran "pastores que vivían de cupones de comida". "No estamos hablando del glamuroso Montecito. Es el lado (de Santa Bárbara) que nadie conoce".

Bloom dijo que Perry también "exige que yo evolucione, y siento que yo hago lo mismo por ella".

"Y eso hace que haya fuegos artificiales, perdón por el juego de palabras", dijo (en alusión a "Fireworks", la canción de Perry). "Pero también hace que haya mucha diversión y mucho crecimiento".

Los dos comenzaron a salir en 2016. Dieron la bienvenida a una hija, Daisy Dove, en 2020.

Bloom añadió que no cambiaría la relación por nada.

"No la cambiaría por nada, incluso cuando a veces se siente como, '¿cómo hacemos esto?' Porque tenemos estas dos carreras y vidas gigantes, y la de ella es como un universo a veces", dijo. "Pero creo que sigo volviendo a ella e intento tomarla de la mano y llevarla de vuelta al arenero y decirle: vamos a construir un castillo de arena".