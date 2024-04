El logo de los anillos olímpicos en la entrada de la sede del Comité Olímpico Internacional en Lausana. (Crédito: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

(CNN) -- La agencia mundial antidopaje del deporte criticó duramente como "escandalosas" y "totalmente falsas" las acusaciones de que manejó mal un caso de 2021 en el que más de 20 nadadores chinos de élite dieron positivo por una droga prohibida que mejora el rendimiento.

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) hizo estos comentarios después de que Travis Tygart, jefe de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA), acusara a la agencia y a funcionarios chinos de haber "ocultado estos positivos bajo la alfombra" y de no seguir las reglas sobre drogas en el deporte.

La disputa, que se centra en el tema extremadamente sensible del dopaje en el deporte de alto nivel, sigue a un informe del New York Times que sacó a la luz cómo 23 nadadores chinos fueron autorizados a seguir compitiendo, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio de ese año, a pesar de dar positivo meses antes.

El informe, publicado en coordinación con la emisora pública alemana ARD, dijo que los atletas que dieron positivo incluían casi la mitad del equipo de natación que China envió a los Juegos de Tokio y que varios ganaron medallas, incluyendo tres de oro.

CNN intentó comunicarse con el Comité Olímpico Chino para obtener comentarios.

WADA, en un comunicado este sábado, dijo que "respalda los resultados de su rigurosa investigación científica" sobre el caso y estaba "asombrada por las escandalosas, completamente falsas y difamatorias declaraciones hechas por (Tygart), quien ha realizado acusaciones muy graves contra WADA en relación con el caso".

En un comunicado anterior ese día, tras la publicación de informes de medios de comunicación, la agencia dijo que había "revisado cuidadosamente" una decisión de las autoridades chinas de permitir que los nadadores continuaran compitiendo después de los resultados positivos y también había respondido a consultas posteriores sobre los casos de la USADA y la Agencia Internacional de Pruebas Independientes.

La Agencia Antidopaje de China (CHINADA) dijo que los informes recientes de los medios sobre los casos eran "engañosos", según la agencia estatal china Xinhua, citando un comunicado este sábado.

Según el comunicado, CHINADA realizó pruebas de dopaje en un evento nacional de natación en 2021 y encontró que los nadadores dieron positivo por una "concentración extremadamente baja" de trimetazidina (TMZ), dijo Xinhua.

La sustancia, un medicamento para el corazón que ha sido prohibido por WADA desde 2014, afecta el metabolismo y se cree que ayuda con la resistencia en la actividad física. Fue destacada en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 después de que la estrella rusa del patinaje artístico Kamila Valieva recibiera una sanción de cuatro años por un positivo antes del evento.

En el caso de los nadadores chinos, CHINADA decidió que los atletas no debían ser responsables de los resultados después de que su "investigación inmediata" concluyera que los nadadores fueron expuestos inadvertidamente a la sustancia a través de la contaminación, dijo su declaración, según Xinhua.

En su comunicado de este sábado, WADA dijo que fue notificada en junio de 2021 de la decisión de CHINADA sobre los nadadores que dieron positivo ese año.

"Como parte de su revisión, WADA recolectó información científica adicional, no publicada, sobre TMZ y consultó con expertos científicos independientes para probar la teoría de la contaminación y también si dosis bajas de TMZ podrían haber beneficiado a los atletas durante un evento de natación", dijo la agencia en su comunicado.

"WADA finalmente concluyó que no estaba en posición de refutar la posibilidad de que la contaminación fuera la fuente de TMZ y que era compatible con los datos analíticos del archivo", dijo la declaración, agregando que "en toda transparencia" compartió sus hallazgos con investigadores internos y externos.

En un segundo comunicado este sábado, Tygart de la USADA acusó a WADA y CHINADA de dejar "a los atletas limpios en la oscuridad" al no ser transparentes sobre los hallazgos.

"Cuando desglosas su retórica, los hechos siguen siendo los que se han reportado: WADA no suspendió provisionalmente a los atletas, no descalificó los resultados y no divulgó públicamente los positivos", dijo Tygart en un comunicado publicado en la cuenta de la USADA en la plataforma de redes sociales X.

"Estos son fracasos graves incluso si crees su historia de que esto fue contaminación y una droga potente 'apareció mágicamente' en una cocina y llevó a 23 pruebas positivas de nadadores chinos de élite", dijo Tygart, refiriéndose a detalles incluidos en el artículo del New York Times que cita un informe de investigadores chinos.

En su respuesta anterior a Tygart, WADA dijo que "no tenía otra opción que remitir este asunto a su consejo legal para una acción adicional" tras las "falsas acusaciones" de Tygart.

También dijo que la "cobertura mediática" de la situación era "engaños" y "potencialmente difamatoria", en una aparente referencia al informe del New York Times.