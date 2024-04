Conclusiones del juicio a Trump por el pago de dinero por silencio: declaraciones iniciales y primer testigo

Así fueron los argumentos iniciales del juicio contra Trump 5:48

(CNN) -- El primer juicio penal contra Donald Trump comenzó oficialmente.



La Fiscalía y los abogados de Trump presentaron sus declaraciones de apertura y el primer testigo, un exeditor de National Enquirer, fue llamado a declarar el lunes en el histórico y sin precedentes juicio penal de un expresidente.

Cada parte tuvo su primera oportunidad de exponer una teoría del caso a los miembros del jurado. Los fiscales dijeron a los jurados que el reembolso de los pagos de dinero por silencio hechos a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels fue parte de una conspiración más amplia para influir en las elecciones presidenciales de 2016 ocultando información perjudicial sobre Trump.

Los abogados del expresidente respondieron diciendo al jurado que Trump era inocente y no estaba involucrado en la creación de los 34 registros comerciales por cuya falsificación se le acusa. También añadieron enfáticamente que "no hay nada malo en tratar de influir en unas elecciones".

Trump siguió arremetiendo contra el caso mientras entraba y salía de la sala. El juez Juan Merchan celebrará una audiencia el martes, antes de que se reanude el juicio, sobre la moción del fiscal del distrito para sancionar a Trump por violar la orden de silencio del juez que prohíbe hablar de los testigos.

Estas son las conclusiones principales del lunes:

Fiscales: Trump conspiró "para corromper las elecciones presidenciales de 2016"

La Fiscalía enmarcó el caso para los jurados como pagos ilegales para tratar de influir ilícitamente en las elecciones de 2016 que Trump luego trató de encubrir ilegalmente falsificando registros comerciales.

"El acusado Donald Trump orquestó un plan criminal para corromper las elecciones presidenciales de 2016", dijo el fiscal Matthew Colangelo a los jurados. "Luego encubrió esa conspiración criminal mintiendo en sus registros comerciales de Nueva York una y otra y otra vez".

Colangelo guió al jurado a través de los esfuerzos de Trump, junto con Cohen y el ex jefe de American Media Inc, David Pecker, para evitar que saliera a la luz información perjudicial durante las elecciones de 2016.

Durante su declaración de apertura, Colangelo también abordó preguntas sobre la veracidad de Cohen como testigo, tanto porque es una parte clave del caso de la fiscalía como para adelantarse a las críticas de los abogados de Trump.

Pero dijo a los miembros del jurado que recuerden que, independientemente de los problemas que puedan tener con la credibilidad de Cohen, recuerden que lo que está diciendo está respaldado por otros testigos y documentos del caso.

"No presten atención al ruido", dijo Colangelo.

Defensa: "Donald Trump es inocente"

El abogado defensor Todd Blanche comenzó su alegato inicial con una simple afirmación: "Donald Trump es inocente".

Blanche dijo al jurado que la historia no es tan simple como los fiscales expusieron y argumentó que Trump no estuvo involucrado con ninguno de los registros comerciales que se le acusa de falsificar más allá de firmar los cheques.

"El presidente Trump no tuvo nada que ver, no tuvo nada que ver con la factura, con el cheque que se generó o con la entrada en el registro contable", dijo.

Blanche no discutió que el rastro de papel existiera, pero argumentó al jurado que no había nada ilegal en firmar acuerdos de no divulgación, o con tratar de influir en una elección.

"No hay nada malo en intentar influir en unas elecciones. Se llama democracia", añadió.

Blanche también comenzó sus esfuerzos para desacreditar el testimonio de Cohen, que será un factor importante en el resultado final del caso. Blanche dijo que Cohen tiene una "obsesión por atrapar al presidente Trump" y señaló que incluso anoche seguía publicando en las redes sociales sobre Trump.

"Todo su sustento financiero depende de la destrucción del presidente Trump", dijo Blanche. "No se puede tomar una decisión seria sobre el presidente Trump basándose en las palabras de Michael Cohen".

Al final de su declaración, Blanche pidió a los miembros del jurado que usaran el "sentido común" y dijo que confiaba en que encontrarían un veredicto de no culpabilidad.

"Ustedes nos dijeron a todos nosotros, le dijeron al tribunal, me dijeron a mí, que dejarán de lado cualquier opinión que tengan sobre el presidente Trump", dijo Blanche al finalizar su declaración de apertura.

El editor de tabloides en la presunta trama de "atrapar y matar" testifica por primera vez

Los fiscales llamaron al ex CEO de AMI, David Pecker, como primer testigo en su caso contra Trump. Declaró durante menos de 30 minutos el lunes por la mañana antes de que se suspendiera el juicio por hoy. Se espera que continúe testificando el martes.

Llamando a Pecker un coconspirador durante su declaración de apertura, Colangelo se burló del ex editor de tabloides como un jugador clave en el esquema de Trump "atrapar y matar" ("catch and kill", en inglés) para controlar la narrativa pública sobre él antes de las elecciones de 2016.

Los fiscales alegan que una reunión en agosto de 2015 en la Torre Trump con Pecker y Cohen desencadenó la conspiración que finalmente condujo a los cargos penales contra Trump. Afirman que Pecker aceptó actuar como "ojos y oídos de la campaña" recopilando información de fuentes sensacionalistas.

El plan, según el fiscal, tenía tres vertientes: AMI publicaría historias favorecedoras sobre Trump, publicaría historias de golpe sobre los oponentes políticos de Trump y mataría historias negativas que podrían dañar la campaña de Trump. La práctica de "atrapar y matar" era el "núcleo" de la conspiración, dijo Colangelo al jurado.

Se espera que Pecker testifique más tarde sobre el esquema y su papel en la orquestación de dos acuerdos de no divulgación de historias negativas sobre Trump. AMI, de Pecker, pagó a Karen McDougal -que alegaba una aventura con Trump en los meses previos a las elecciones de 2016- 150.000 dólares por los derechos de su historia. (Trump ha negado las aventuras).

Cuando Pecker bajó del estrado del jurado, sonrió y dijo "hola" a la mesa de Trump.

Trump estaba pensando en la audiencia de fianza de US$ 175 millones que se celebraba al final de la calle

Mientras se iniciaban los alegatos iniciales en el tribunal penal, otros abogados de Trump discutían en una sala a una manzana de distancia sobre la legitimidad de la fianza de US$ 175 millones que Trump depositó para apelar la sentencia de su juicio civil por fraude, en el que el expresidente fue declarado responsable de inflar fraudulentamente el valor de sus activos para obtener mejores condiciones de préstamo.

Trump, que no pudo asistir a la audiencia civil porque está obligado a asistir a cada jornada del juicio penal, arremetió contra la fiscal general Letitia James a su entrada y salida de la sala el lunes.

En la audiencia, los abogados de Trump llegaron a un acuerdo con la fiscalía general de Nueva York sobre los términos de esa fianza de US$ 175 millones. El equipo de James había impugnado previamente la fianza, cuestionando la capacidad financiera de la aseguradora, Knight Specialty Insurance Company.

Los abogados que representan a Trump en el asunto civil se detuvieron más tarde en el juicio penal y hablaron con las cámaras en el pasillo fuera de la sala donde Trump se sentó en la mesa de la defensa.

"No debería tener dos equipos de abogados aquí hoy", dijo Alina Habba. "Ni siquiera debería estar hoy aquí, porque no ha hecho nada malo. Es el epítome de una cacería de brujas".

La audiencia sobre la orden de silencio dará comienzo el martes

Antes de que se reanude el juicio el martes, Merchan celebrará una audiencia sobre las acusaciones de que Trump violó la orden de silencio del juez que le prohíbe hablar de los testigos.

La fiscalía solicitó al juez que impusiera a Trump una multa de US$ 1.000 por cada una de las varias violaciones de la orden de silencio que se produjeron antes y desde que comenzó el juicio. Además de las multas, los fiscales quieren que el juez recuerde a Trump que podría ser encarcelado si continúa desobedeciendo su orden.

"Creemos que es importante que el tribunal le recuerde al señor Trump que es un acusado penal", dijo el fiscal Chris Conroy la semana pasada. "Y como todos los acusados criminales está sujeto a la supervisión del tribunal".

Los abogados de Trump argumentan que sus publicaciones en las redes sociales en realidad no violan la orden de silencio. El abogado de Trump, Emil Bove, argumentó la semana pasada que Cohen había estado atacando a Trump en "conexión con la campaña" y las respuestas de Trump estaban relacionadas con la campaña.

Trump habló sobre Cohen mientras se dirigía a las cámaras después de que el tribunal terminara el lunes. "Las cosas por las que se metió en problemas fueron cosas que no tenían nada que ver conmigo. Se metió en problemas. Fue a la cárcel. Esto no tiene nada que ver conmigo", dijo Trump.

El jurado tiene instrucciones de llegar a las 11 a.m. ET para comenzar el segundo día del juicio. Merchan dijo que si los argumentos sobre la orden de silencio no hubiesen terminado para entonces, se finalizarán en otro momento.

El tribunal solo estará en sesión hasta las 2 p.m. ET el martes debido a la festividad de Pésaj.