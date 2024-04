Conclusiones de la sexta jornada del juicio penal a Donald Trump por el pago de dinero por silencio

Así fueron los argumentos iniciales del juicio contra Trump 5:48

Nueva York (CNN) -- El juez Juan Merchan parecía dispuesto este martes a sancionar a Donald Trump por violar la orden de silencio en su caso penal relacionado con el pago de dinero por silencio, después de interrogar a los abogados del expresidente sobre por qué las publicaciones de Trump en las redes sociales eran aceptables.

El martes comenzó con una audiencia sobre las 10 supuestas violaciones de Trump a la orden de silencio, y terminó con el exjefe de American Media Inc. David Pecker hablando sobre cómo investigó las acusaciones de un supuesto romance entre Trump y la modelo de Playboy Karen McDougal en 2016, mientras estaba en constante comunicación con el entonces arreglador de Trump, Michael Cohen. (Trump ha negado el romance).

Incluso con un día abreviado por las festividades de Pésaj, el golpe combinado de las violaciones a la orden de silencio y el testimonio sobre los acuerdos de "atrapar y matar" ("catch and kill", en inglés) para enterrar historias negativas sobre Trump durante las elecciones de 2016 se sumaron a un día frustrante en la corte para Trump, quien se enfureció por la cobertura de noticias del juicio y las limitaciones de la orden de silencio del juez.

Pecker volverá al estrado el jueves después de la corte entre en receso el miércoles. Pecker ha hablado ya sobre dos de los tres acuerdos de enterrar las historias de Trump, pero no sobre la estrella del cine para adultos Stormy Daniels, que probablemente comparecerá el jueves.

Aquí están los puntos clave de la jornada del martes en la corte:

La audiencia de la orden de silencio va mal para Trump

Merchan emitió la orden de silencio antes de que comenzara el juicio, limitando a Trump de hablar públicamente de los testigos, el jurado o el personal del fiscal del distrito. Merchan amplió la orden, que Trump apeló, para incluir a su propia familia después de que Trump atacara a su hija.

Aún no se ha pronunciado sobre la moción del fiscal del distrito para sancionar a Trump por presuntamente violar la orden de silencio, pero no era difícil adivinar el sentir del juez.

Merchan rechazó las explicaciones que ofreció el abogado de Trump, Todd Blanche, sobre las publicaciones ofensivas, después de que el abogado de Trump intentara argumentar que las publicaciones sobre Stormy Daniels y Michael Cohen eran políticas y no sobre el caso.

Cuando Blanche trató de argumentar que la respuesta de Trump a una publicación de Cohen sobre Michael Avenatti, el ex abogado de Daniels, era política porque hablaba de indultos, el juez se frustró.

"¿Así que el indulto es lo que lo convierte en político?", Merchan le preguntó a Blanche.

"Por supuesto", respondió Blanche.

"Cuando su cliente está violando una orden de silencio, espero más de una palabra", dijo Merchan después de que Blanche argumentara que los indultos eran de naturaleza política.

Merchan también presionó a Blanche sobre las intenciones de Trump, después de que el abogado de Trump argumentara que el reposteo de terceros en Truth Social no estaba necesariamente sujeto a la orden de silencio.

"Es la posición de su cliente que cuando él repostea no creía que estaba violando la orden de silencio. Me gustaría escuchar eso. ¿O quiere que lo acepte simplemente porque usted lo dice?", preguntó Merchan a Blanche poco antes de que terminara la audiencia.

Merchan no dijo cuándo se pronunciaría. El fiscal del distrito pide al juez que multe a Trump con US$ 1.000 por cada violación, y que le recuerde que violaciones adicionales podrían resultar en encarcelamiento.

El juez dice que los abogados de Trump están 'perdiendo toda credibilidad'

Las tensiones continuaron en aumento entre el equipo legal de Trump y el juez durante la audiencia de la orden de silencio.

Merchan pidió repetidamente a Blanche que aclarara ejemplos de cuándo Trump respondía específicamente a los ataques de Cohen y Daniels en las redes sociales y se frustró visiblemente cuando Blanche no cumplió.

"No presentaste nada", le dijo Merchan a Blanche. "Te he pedido ocho o nueve veces [que] me muestres la publicación exacta a la que estaba respondiendo. Has sido incapaz de hacerlo ni siquiera una vez".

"El presidente Trump está siendo muy cuidadoso a la hora de cumplir tu orden", dijo Blanche en un momento dado.

"Estás perdiendo toda credibilidad ante el tribunal", respondió Merchan.

La semana pasada, Merchan apoyó a los fiscales cuando se negaron a notificar al equipo legal de Trump su lista de testigos, diciendo que entendía el sentimiento dados los ataques de Trump en las redes sociales.

El jueves pasado, el fiscal adjunto Josh Steinglass dijo que no correría el riesgo de someter a los testigos del juicio a la ira de Trump en las redes sociales.

Cuando Blanche afirmó que podía prometer que Trump no revelaría o discutiría sobre los testigos, Merchan replicó: "No creo que puedas hacer esa representación".

Pecker explica al jurado cómo AMI ayudó a Trump en la campaña de 2016

Pecker, que dirigió American Media Inc. durante las elecciones de 2016, testificó durante alrededor de dos horas y media el martes, guiando a los miembros del jurado a través de cómo trabajó con Michael Cohen en nombre de Trump para aplastar historias poco favorecedoras durante las elecciones de 2016.

El martes, Pecker testificó sobre los tratos de "atrapar y matar" que involucraban a McDougal y al portero de Trump. Dijo que se reunió con Trump y Cohen en 2015, donde acordó ser los "ojos y oídos" de la campaña y estar atento a las historias negativas.

"En la reunión, Donald Trump y Michael, me consultaron, qué puedo hacer, y qué podrían hacer mis revistas, para ayudar a la campaña", testificó Pecker. "Yo publicaría historias positivas sobre el señor Trump y publicaría historias negativas sobre sus oponentes".

Aunque en última instancia Pecker no estuvo directamente involucrado con el pago de 130.000 dólares a Daniels, su papel es importante para el caso de los fiscales porque establece que hubo un patrón de pagos realizados para ocultar historias poco favorecedoras sobre Trump durante las elecciones de 2016.

"Creo que fue un beneficio mutuo. Ayudaría a su campaña y también me ayudaría a mí", dijo Pecker sobre el acuerdo.

Pecker sitúa a Michael Cohen en lo más profundo de la conspiración

Pecker situó este martes a Cohen al centro de la supuesta "conspiración de atrapar y matar". Testificó que Cohen era el intermediario para que Trump obtuviera historias de los medios de Pecker desde 2007.

En la reunión de agosto de 2015 en la Torre Trump, Pecker dijo que notificaría a Cohen sobre historias negativas.

"Cualquier cosa que escuchara en el mercado - si escuchara algo negativo sobre usted o si escuchara algo sobre mujeres vendiendo historias, se lo notificaría a Michael Cohen como lo hice en los últimos años", dijo Pecker. "Entonces él podría hacer que las mataran en otra revista o que no se publicaran, o alguien tendría que comprarlas".

Durante la campaña de Trump en 2015 y 2016, Pecker dijo que Cohen también lanzaría historias sobre los oponentes políticos de Trump y ofrecería comentarios en nombre de "el jefe", como Cohen se refería a Trump.

"Michael Cohen me llamaba y me decía: 'Nos gustaría que publicaras un artículo negativo sobre un determinado, pongamos como ejemplo, Ted Cruz'", dijo Pecker. "Entonces él, Michael Cohen, me enviaba información sobre Ted Cruz o Ben Carson o Marco Rubio y esa era la base de nuestra historia y luego la engordábamos a partir de ahí".