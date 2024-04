El Senado de Estados Unidos aprueba un paquete de ayuda de US$ 95.000 millones para Ucrania, Israel y Taiwán tras meses de retraso

Ucrania espera la ayuda, mientras Rusia lanza amenaza 2:38

(CNN) -- El Senado aprobó este martes por la noche, con un amplio apoyo bipartidista, el paquete de ayuda exterior de US$ 95.000 millones.

La votación final fue de 79 a 18 y ahora se enviará al presidente Joe Biden para su firma.

Quince republicanos y tres demócratas votaron en contra. 48 demócratas y 31 republicanos votaron a favor.

A primera hora del martes, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, imploró a sus colegas que aprobaran el paquete de inmediato, instando a los senadores a "no hacer esperar ni un momento más a nuestros amigos de todo el mundo".

Y justo antes de la aprobación final, Schumer comenzó sus breves declaraciones con un "por fin, por fin, por fin".

"Esta noche, que Vladimir Putin se arrepienta del día en que cuestionó la determinación estadounidense", dijo.

El presidente Joe Biden aplaudió la aprobación del paquete.

"Firmaré este proyecto de ley y me dirigiré al pueblo estadounidense tan pronto como llegue a mi escritorio mañana para que podamos comenzar a enviar armas y equipos a Ucrania esta semana", dijo Biden en una declaración escrita. "La necesidad es urgente: para Ucrania, que se enfrenta a un bombardeo implacable de Rusia; para Israel, que acaba de enfrentarse a ataques sin precedentes de Irán; para los refugiados y los afectados por conflictos y desastres naturales en todo el mundo, incluidos Gaza, Sudán y Haití; y para nuestros socios que buscan seguridad y estabilidad en el Indo-Pacífico."

El presidente también dio las gracias al líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y al líder republicano, Mitch McConnell, así como al grupo bipartidista de legisladores que votaron a favor del proyecto de ley.

"Esta legislación crítica hará que nuestra nación y el mundo sean más seguros mientras apoyamos a nuestros amigos que se defienden de terroristas como Hamás y tiranos como Putin", dijo Biden.

La legislación reúne cuatro proyectos de ley que la Cámara de Representantes votó por separado en una rara sesión del sábado, proporcionando casi US$ 61.000 millones en ayuda para Ucrania, más de US$ 26.000 millones para Israel y más de US$ 8.000 millones para el Indo-Pacífico.

Los tres primeros proyectos de ley son muy similares al paquete que el Senado aprobó a principios de este año y que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se había negado a presentar.

El cuarto proyecto de ley aumenta las sanciones a los activos rusos y contiene un lenguaje que podría llevar a la prohibición de TikTok en Estados Unidos. Se da a la empresa matriz china ByteDance aproximadamente nueve meses para vender TikTok, o la aplicación será prohibida en las tiendas de aplicaciones estadounidenses.