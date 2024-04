Exitoso trasplante de riñón de cerdo a un humano vivo 1:26

(CNN) -- La primera cirugía de trasplante que combina una bomba cardíaca mecánica y un riñón de cerdo editado genéticamente se completó en el NYU Langone Health, informó el sistema este miércoles.

La paciente, Lisa Pisano, de 54 años y residente en Nueva Jersey, padecía insuficiencia cardíaca y una enfermedad renal terminal que requería diálisis rutinaria, según informó el NYU Langone en un comunicado de prensa. Pero no podía someterse a un trasplante estándar de corazón o riñón debido a otras afecciones crónicas que "reducían significativamente la probabilidad de un buen resultado" y a la falta general de órganos de donantes en EE.UU.

La necesidad de órganos supera con creces el número disponible. Cada día mueren 17 personas en Estados Unidos a la espera de un órgano y los riñones son los más escasos. Según la Red de Adquisición y Trasplante de Órganos, en 2023 se trasplantaron unos 27.000 riñones, pero casi 89.000 personas estaban en lista de espera para recibir esos órganos.

Los expertos afirman que los xenotrasplantes –trasplantes de órganos de animales a personas– son cruciales para resolver la escasez de órganos. La edición genética modifica con precisión el ADN del cerdo para evitar que el cuerpo humano reconozca los órganos del animal como extraños y los rechace.

Pisano recibió la bomba cardíaca el 4 de abril, y después, el 12 de abril un riñón de cerdo editado genéticamente junto con el timo (una glándula) del cerdo. Según el NYU Langone, se trata del primer trasplante de órganos a una persona con una bomba cardíaca mecánica, el segundo de un riñón de cerdo modificado genéticamente a un receptor vivo y el primero junto con el timo.

El primer receptor vivo de un riñón de cerdo modificado genéticamente, Rick Slayman, de 62 años, recibió el órgano en el Hospital General de Massachusetts en marzo y pudo irse a casa este mes. También se han trasplantado corazones de cerdo a dos personas que murieron a las pocas semanas de recibir los órganos.

Además de la enfermedad renal, Pisano padece insuficiencia cardíaca congestiva y le han colocado stents (dispositivio en las arterias) en el corazón, así como múltiples cateterismos, según explicó en un video facilitado por el NYU Langone. En 2020, se enteró de que tenía cáncer de colon y le extirparon "una gran parte" del colon, dijo su marido, Todd, en un video del NYU Langone.

Pisano "estaba cada vez más enferma y, realmente, su esperanza de vida se podía medir en días o semanas", dijo el doctor Robert Montgomery, director del Instituto de Trasplantes del NYU Langone, que dirigió la cirugía, en un video del NYU Langone. Sus médicos recibieron permiso de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) para llevar a cabo el nuevo procedimiento en virtud de su política de acceso ampliado o "uso compasivo", que permite a los enfermos terminales sin otras opciones acceder a productos médicos en investigación fuera de los ensayos clínicos.

El riñón procedía de un cerdo manipulado genéticamente para alterar un gen responsable de la producción de un azúcar presente en la superficie de las células animales llamado alfa-gal, que puede ser reconocido y atacado por anticuerpos humanos. La glándula timo del cerdo, que desempeña un papel en la inmunidad, se colocó bajo la cubierta del riñón en un intento de ayudar al sistema inmunitario de Pisano a reconocer el órgano.

Montgomery señaló que las ediciones genéticas utilizadas en el cerdo en este caso son mucho más sencillas que las empleadas en otros xenotrasplantes en humanos vivos. "Vamos a tener la oportunidad de abordar realmente el problema que intentamos resolver, que es la escasez de órganos, y cuanto más complejas sean las ediciones genéticas, menos probable será que se puedan reproducir esas ediciones en una manada. Habría que clonar cada cerdo para cada órgano. No es algo que se pueda escalar fácilmente. [...] Así que creemos que menos es más en este caso".

A Pisano le queda "un largo camino por recorrer", pero "su riñón funciona de maravilla. [...] Su corazón está mucho mejor". Ahora, los médicos están pendientes de problemas como el rechazo y la infección. Actualmente está en la UCI recuperándose y los médicos prevén al menos otro mes de rehabilitación antes de un posible alta.

Tras meses sintiendo que "no le quedaba vida", Pisano declaró en un video grabado una semana después de su trasplante que se siente "mucho mejor. Tengo más energía. Me siento con energía. Siento que estoy lista para irme. Todavía no estoy lista para irme, pero estoy lista para ir".

Jen Christensen y Jacqueline Howard, de CNN, contribuyeron a este informe.