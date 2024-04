Klopp se disculpa con los seguidores del Liverpool tras la dura derrota 2-0 contra el Everton

Klopp aplaude a los seguidores del Liverpool tras la derrota. Crédito: PAUL ELLIS/AFP vía Getty Images

(Reuters) -- El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, se disculpó con los seguidores del equipo tras la derrota por 2-0 contra el Everton en el derbi de Merseyside; un resultado que prácticamente extingue la esperanza de ganar el título de la Premier League.

"(Los líderes Arsenal y Manchester City) deben pasar un muy mal momento", dijo Klopp, que parecía completamente destrozado, cuando se le preguntó sobre las posibilidades de su equipo.

"No lo sé. Sólo puedo pedir disculpas por hoy a la gente. Todos los que están con nosotros también saben lo difícil que fue esto para nosotros. Deberíamos haberlo hecho mejor, pero no lo hicimos".

Jarrad Branthwaite y Dominic Calvert-Lewin anotaron en una victoria por 2-0 que no olvidarán pronto los fieles del Everton en Goodison Park, quienes cantaron a los visitantes "Perdieron la liga en Goodison Park" después del silbatazo final.

Fue la primera victoria de los Toffees en un derbi en casa en más de 13 años e impidió que el Liverpool continuara en la puja por la cima de la tabla con el Arsenal.

Los hombres de Klopp están a tres puntos de los Gunners (con 77 puntos) cuando quedan cuatro partidos en el mandato del querido entrenador en el equipo. El vigente campeón, el Manchester City, sigue de cerca con 73 puntos pero con dos partidos menos.

"Obviamente estamos muy decepcionados con muchas cosas. Dejamos que sucediera exactamente el juego que el Everton quería. Dos goles en jugadas a balón parado. Creamos mucho pero no anotamos. Teníamos prisa, no estábamos lo suficientemente claros. No fuimos lo suficientemente buenos, eso es lo que tenemos que admitir, absolutamente”, dijo Klopp, citado por Reuters.

"Por supuesto que no esperaba eso hoy, pero ocurrió. Desde luego que no estamos en el mejor momento. Al final no se es lo suficientemente bueno. Cuando ganas tienes 500 razones. Cuando pierdes, simplemente no se es lo suficientemente bueno".

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, fue directo en su evaluación y le dijo a Sky Sports: "Tuvimos que hacerlo mucho mejor. Si jugamos como hoy no tenemos ninguna posibilidad de considerarnos en la carrera por el título".

El conjunto de Klopp visitará al West Ham United el sábado. Se enfrentarán al Tottenham Hotspur, Aston Villa y Wolverhampton Wanderers en sus últimos tres partidos.

El Liverpool, que tuvo un 77% de posesión y siete tiros a puerta frente a los seis del Everton, ganó la Copa de la Liga a principios de esta temporada y la Premier League es el último trofeo que pueden disputar después de ser eliminados de la FA Cup y la Europa League.