Universidad de Columbia extiende negociaciones con estudiantes que protestan por el campamento después del "diálogo constructivo" durante la noche

(CNN) --La Universidad de Columbia y los estudiantes que protestan continuarán las negociaciones sobre el desmantelamiento del campamento propalestino durante las próximas 48 horas, según un portavoz de la universidad.

"Estamos logrando avances importantes con los representantes del campamento de estudiantes en el césped oeste", afirmó un portavoz de la universidad a primera hora de este miércoles.

A los organizadores estudiantiles de la Universidad de Columbia se les dio como fecha límite la medianoche de este martes para resolver las conversaciones con la universidad sobre el desmantelamiento del campamento que ha sumido a su campus en días de agitación e inquietud, informó CNN.

Los manifestantes emitieron un comunicado el día X a las 12:13 am ET diciendo que la administración de Columbia amenazó con llamar a la Guardia Nacional y que los estudiantes abandonaron la mesa de negociaciones y no regresarán hasta que haya un compromiso por escrito de que "la administración no desatará a la policía de Nueva York o la Guardia Nacional contra sus estudiantes”.

"Esta amenaza a nuestra comunidad llega el séptimo día del campamento, seis días después de que la Universidad llamó a la Policía de Nueva York a expulsar por la fuerza a más de cien estudiantes manifestantes, y doscientos días después de que Israel comenzara su ataque genocida contra Gaza", dijeron los estudiantes. dijo el comunicado.

Durante la noche, se vio a los manifestantes quitando tiendas de campaña del césped y sacándolas del campus o reubicándolas en otras partes del campus.

Según la universidad, "los manifestantes se han comprometido a desmantelar y retirar un número importante de tiendas de campaña".

"Los estudiantes se asegurarán de que aquellos que no están afiliados a Columbia se vayan", afirmó la universidad.

El portavoz de Columbia dijo que los estudiantes "han tomado medidas para que el campamento sea bienvenido para todos y han prohibido el lenguaje discriminatorio o acosador" y cumplirán con los requisitos de seguridad del FDNY.

"A la luz de este diálogo constructivo, la universidad continuará las conversaciones durante las próximas 48 horas", dijo el portavoz de Columbia.

Los manifestantes habían dicho que no se dispersarían hasta que la universidad haya aceptado cortar los vínculos con las instituciones académicas israelíes y se comprometa a una “desinversión completa” de los fondos de Columbia de entidades conectadas con Israel, entre otras demandas. Pero el editor en jefe del periódico estudiantil de Columbia le dijo a CNN que las partes negociadoras parecen estar lejos de llegar a un punto medio.

“Parece haber muy poco espacio en términos de dónde la universidad quiere coincidir con los estudiantes y los estudiantes quieren coincidir con la universidad. No parece que haya mucho margen en términos de compromiso”, dijo Isabella Ramírez, editora en jefe del Columbia Spectator, el martes por la noche.

Los días de disturbios en el campus, así como las reuniones de manifestantes no estudiantiles frente a las puertas de la universidad, han generado preocupaciones de seguridad entre los estudiantes judíos y han llevado a Columbia a pasar a clases principalmente híbridas en su campus principal durante el resto del semestre.

"Apoyo plenamente la importancia de la libertad de expresión, respeto el derecho a manifestarse y reconozco que muchos de los manifestantes se han reunido pacíficamente", dijo Shafik en un comunicado este martes por la noche. "Sin embargo, el campamento plantea serias preocupaciones de seguridad, altera la vida en el campus y ha creado un ambiente tenso y, en ocasiones, hostil para muchos miembros de nuestra comunidad".

Las tensiones son altas, especialmente cuando los estudiantes, profesores y personal judíos celebran la festividad de Pascua. Funcionarios electos, desde el alcalde de Nueva York hasta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han hecho comentarios, y los líderes de la Cámara de Representantes han emitido declaraciones en ambos lados del pasillo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que planeaba visitar a estudiantes judíos en Columbia este miércoles y celebrar una conferencia de prensa "sobre el preocupante aumento del virulento antisemitismo en los campus universitarios de Estados Unidos", según su oficina.

A medida que la atención nacional se centra en Columbia, están erigiéndose campamentos similares en otras escuelas, y los funcionarios de todo el país están lidiando con una respuesta a lo que se convirtió en una perturbación de costa a costa.

Casi una semana después de que la presidenta de Columbia fuera criticado por profesores y estudiantes por llamar al Departamento de Policía de Nueva York para que desalojara un campamento propalestino, también se han producido arrestos en otros campus de Estados Unidos. Más de 100 estudiantes de la Universidad de Columbia y del Barnard College fueron arrestados el pasado jueves. La presidenta de Barnard, Lisa Rosenbury, confirmó en un comunicado este lunes que los estudiantes en suspensión provisional “ya no tienen acceso a la mayoría de los edificios de Barnard”.

Más de 130 personas fueron arrestadas en la Universidad de Nueva York en una protesta a favor de Palestina este lunes por la noche. La Universidad de Nueva York dijo que pidió ayuda a la Policía de Nueva York después de que funcionarios escolares dijeran que hubo “cánticos intimidantes y varios incidentes antisemitas” durante una protesta. Eso dio lugar a escenas de un enfrentamiento caótico entre manifestantes y policías con equipo antidisturbios. Un funcionario de la Policía de Nueva York dijo que las manifestaciones no fueron violentas en general, a excepción de algunas botellas arrojadas a los agentes de Policía.

La Policía de la Universidad de Yale arrestó a 45 manifestantes este lunes y los acusó de allanamiento de morada después de que rechazaron las órdenes de irse, dijo la Policía en Nueva Haven, Connecticut, aunque decenas de manifestantes permanecieron este martes por la mañana.

Otros colegios se unen en solidaridad

Los estudiantes de todo Estados Unidos estuvieron protestando en solidaridad con Gaza y suspendieron a estudiantes de Columbia esta semana.

Los estudiantes, profesores y personal de la Universidad de Nuevo México protestaron pacíficamente este lunes en apoyo a Gaza, dijo la universidad en un comunicado este martes. Nueve personas fueron arrestadas este martes por la mañana en el campus de Twin Cities de la Universidad de Minnesota después de que formaron un campamento que iba en contra de la política escolar.

También se han establecido campamentos propalestinos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Emerson College, la Universidad de California, Berkeley y la Universidad de Michigan.

La Universidad de Harvard cerró Harvard Yard y funcionarios de la universidad suspendieron a una organización estudiantil propalestina por presuntamente violar las políticas escolares.

Cómo es en Columbia

Los estudiantes de Columbia continúan su campamento y han dicho que no se irán hasta que se cumplan las demandas: una “desinversión total” de todo lo relacionado con Israel, transparencia financiera en las inversiones de la universidad y amnistía de cualquier medida disciplinaria para los estudiantes que participen en las protestas.

Los funcionarios de la universidad advirtieron este martes temprano que el campamento está violando las reglas escolares, pero no proporcionaron consecuencias disciplinarias específicas. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo este martes que las autoridades identificaron a “agitadores externos” que causan problemas en las protestas estudiantiles, en su mayoría pacíficas, en Columbia, NYU y otras escuelas de la ciudad.

El campamento en la Universidad de Columbia estuvo animado a principios de esta semana, con muchos estudiantes congregados en círculos, comiendo y hablando.

Un grupo de estudiantes judíos y no judíos se reunieron en el campamento para celebrar el Séder de la Pascua judía el lunes por la noche. Cameron Jones, estudiante de Columbia, dijo a CNN: “Soy judío y, para mí, la Pascua simboliza la perseverancia y la resiliencia. Creo que este campamento representa esos dos ideales porque hemos visto a la universidad tomar innumerables medidas para tratar de reprimir nuestro activismo estudiantil, y aquí estamos nosotros perseverando en eso”.

Pero algunos otros estudiantes judíos dicen que temen por su seguridad. Jacob Schmeltz, estudiante de último año de Columbia, le dijo a CNN que normalmente celebraba la Pascua en el campus, pero que este año decidió irse a casa para las vacaciones.

"Los estudiantes judíos ya han tenido suficiente y hemos llegado al punto en que nos sentimos más seguros fuera del campus que dentro", dijo.

En el foco nacional

A medida que las protestas se prolongan, han llamado cada vez más la atención de los legisladores. Este martes, la Casa Blanca dijo que Biden estaba “por supuesto al tanto” de las protestas propalestinas en los campus universitarios de todo el país.

"Sabemos que este es un momento doloroso para muchas comunidades, lo respetamos y apoyamos el derecho de todos los estadounidenses a protestar pacíficamente, eso es algo en lo que hemos sido consistentes", dijo a los periodistas el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Andrew Bates.

Bates también reiteró que la Casa Blanca denunció los llamados a la violencia y la retórica antisemita.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo este martes que el esfuerzo por aplastar el antisemitismo y el odio “no es una cuestión demócrata o republicana. Es una cuestión estadounidense que debería unirnos a todos”.

--Kate Sullivan, John Towfighi, Melanie Zanona, Taylor Romine, Omar Jiménez, Sara Smart, Matt Egan, Nic F. Anderson e Isabel Rosales de CNN contribuyeron al reporte.

