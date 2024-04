EE.UU. y China deben elegir entre la estabilidad y una "espiral descendiente", dice el ministro de Relaciones Exteriores de Beijing a Blinken

China busca alianzas con el sur global, dice experta 1:38

(CNN) -- China y Estados Unidos se enfrentan a la disyuntiva de elegir entre la estabilidad y una "espiral descendente", dijo el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, a su homólogo Antony Blinken el viernes en Beijing, cuando el diplomático estadounidense iniciaba una jornada de reuniones con altos funcionarios chinos.

El viaje de Blinken a China —su segundo en el espacio de un año— se produce en un momento en que las dos potencias mundiales tratan de ampliar la comunicación y estabilizar los frágiles lazos, al tiempo que navegan por una serie de cuestiones espinosas, desde el apoyo de China a Rusia hasta su agresión en el mar de China Meridional y hacia Taiwán.

"¿Deben China y Estados Unidos mantenerse en la dirección correcta de avanzar con estabilidad o volver a una espiral descendente? Esta es una cuestión importante que se plantea a nuestros dos países, y pone a prueba nuestra sinceridad y capacidad", dijo Wang a Blinken durante una reunión en la casa de huéspedes Diaoyutai State, tras afirmar que los lazos entre China y EE.UU. estaban "empezando a estabilizarse".

"¿Deben nuestras dos partes liderar la cooperación internacional contra los problemas globales y lograr que todos salgan ganando? ¿O entrar en la rivalidad y la confrontación, o incluso caer en el conflicto, lo que supondría una pérdida para todos?", dijo, en una sesión con intérprete.

Los comentarios de Wang se producen en un momento en el que los funcionarios chinos se muestran irritados por las medidas adoptadas por Washington en nombre de la seguridad nacional, que Beijing considera destinadas a frenar su desarrollo. Entre ellas se incluyen los controles estadounidenses sobre la exportación a China de productos de alta tecnología que podrían tener usos militares, así como las restricciones a la inversión estadounidense en determinados sectores de alta tecnología en China.

El miércoles, el presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó un proyecto de ley que podría llevar a una prohibición nacional de la plataforma de redes sociales TikTok si la matriz china de la empresa, ByteDance, no la vende, una legislación que Beijing ya ha denunciado anteriormente.

En sus comentarios a Wang, Blinken señaló una "responsabilidad compartida" entre los dos países para "asegurarnos de que somos lo más claros posible sobre las áreas en las que tenemos diferencias, como mínimo, para evitar malentendidos, para evitar errores de cálculo".

"Espero que podamos avanzar en las cuestiones en las que nuestros presidentes acordaron que debíamos cooperar, pero también aclarar nuestras diferencias, nuestras intenciones, y dejarnos muy claro mutuamente cuál es nuestra posición", declaró Blinken.

El viaje es el último de una serie de compromisos de alto nivel que incluyó una cumbre entre el presidente Biden y el líder chino, Xi Jinping, en California en noviembre, tras un periodo de inmensa tensión.

Funcionarios de ambas naciones sugirieron antes del viaje que la visita se centraría en gestionar la relación y comunicar las preocupaciones.

También se espera que las dos partes discutan áreas de discordia.

Se espera que Blinken plantee la cuestión del apoyo industrial y económico de China a Rusia que, según la Casa Blanca, ha permitido a Moscú proseguir su guerra contra Ucrania, y que presione a China para que utilice su relación con Irán para obligarle a ser menos provocador en Medio Oriente.

En una reunión informativa con periodistas previa al encuentro, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró que Beijing ha estado "desempeñando un papel constructivo como país importante responsable" en cuestiones relacionadas con Medio Oriente, Ucrania y la península de Corea y "espera que la parte estadounidense haga lo mismo".

Además de la preocupación por los recortes tecnológicos estadounidenses, es probable que Wang siga insistiendo en las llamadas "líneas rojas" de China en la relación, la principal de las cuales es cómo mantiene Estados Unidos su relación no oficial con Taiwán.

El gobernante Partido Comunista de China reclama Taiwán como parte de su territorio, a pesar de no haberlo controlado nunca, y en los últimos años ha intensificado la intimidación militar de la isla democrática.

"Siempre pedimos que se respeten los intereses fundamentales de cada uno e instamos a Estados Unidos a que no interfiera en los asuntos internos de China, a que no frene su desarrollo y a que no traspase las líneas rojas de China en materia de soberanía, seguridad e intereses de desarrollo", declaró Wang a Blinken antes de la reunión.