Ellen DeGeneres aborda el "doloroso" final de su programa de entrevistas en su nuevo show de stand up

Ellen DeGeneres, en la foto durante un especial para celebrar a Carol Burnett, se encuentra actualmente en una nueva gira de comedia. Crédito: Casey Durkin/NBC vía Getty Images

(CNN) -- Ellen DeGeneres está reflexionando sobre el final de su programa de entrevistas.

La comediante comenzó esta semana su gira "Ellen's Last Stand...Up Tour", su primer gran proyecto desde que el programa "The Ellen DeGeneres Show" terminó en 2022.

"Sí, me echaron del mundo del espectáculo", bromeó DeGeneres ante el público de Largo en el Coronet Theater de West Hollywood, según Rolling Stone.

DeGeneres presentó su programa diurno durante 19 temporadas. En 2020, se disculpó en pleno programa después de que algunos de sus empleados alegaran que el ambiente de producción en el set era tóxico, lo que contrastaba con el tono alegre del programa y su imagen pública.

"Me convertí en este personaje unidimensional que regalaba cosas y subía escalones bailando", bromeó DeGeneres en su set el miércoles. "¿Sabes lo difícil que es subir escalones mientras bailas? ¿Bailaría una persona malvada subiendo escalones? Si hubiera terminado mi programa diciendo: 'Vete a la mierda', la gente se habría sorprendido gratamente".

DeGeneres también hizo referencia a la cancelación de su sitcom "Ellen" en 1998, poco después de que compartiera públicamente que era gay.

"Para los que llevan la cuenta, ésta es la segunda vez que me echan del mundo del espectáculo", dijo. "Al final me van a echar por tercera vez porque soy mala, vieja y gay".

DeGeneres dijo que todo había hecho mella en su autoestima, añadiendo que "la gente o te quiere y te idolatra o te odia, y esa gente de alguna manera es más ruidosa".

"Fue tan doloroso. No podía hacer nada para entender que no era algo personal", dijo DeGeneres al público de Largo en una conversación posterior a su actuación. "Simplemente pensé: 'Bueno, esta no es la forma en que quería terminar mi carrera, pero esta es la forma en que está terminando'. No me gustó nada cómo acabó la serie. Amo tanto ese programa y simplemente odié que la última vez que la gente me viera fuera de esa manera".

"Ellen's Last Stand...Up Tour" tendrá múltiples fechas esta primavera y verano antes de estrenarse más tarde en Netflix.