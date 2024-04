Fiscalía de Guatemala allana sede de la ONG Save the Children

Un funcionario de la fiscalía ingresa a las oficinas de la ONG Save the Children en la ciudad de Guatemala el 25 de abril de 2024. (JOHAN ORDONEZ/AFP via Getty Images)

(CNN Español) -- Un grupo de agentes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala y la Policía Nacional Civil allanó este jueves la sede de la organización no gubernamental Save The Children como parte de una investigación iniciada tras una denuncia por presuntos abusos contra menores guatemaltecos en albergues de Texas, dijo a CNN el Ministerio Público. En X, antes Twitter, agregó que la operación incluyó inspección, registro y secuestro de evidencia.

El jefe de información de la Fiscalía, Juan Luis Pantaleón, explicó que la diligencia en la sede de Save the Children no tuvo por objeto hacer detenciones, sino recabar información para integrar el expediente.

"El Ministerio Público recibió una denuncia en la que se hace referencia y se señalan los hechos relacionados con niños y adolescentes guatemaltecos que están siendo objeto de vulneraciones en albergues de Texas y guarda relación con una red en la cual estarían involucradas ONG que operan en Estados Unidos y Guatemala", detalló el funcionario.

Agregó que la denuncia fue presentada en Guatemala por una persona particular, y que ante ello se solicitó el apoyo de la Fiscalía de Texas, ya que también fueron señalados albergues para menores de ese estado.

"La denuncia la presenta una persona particular. En ella brindan diversa información y mencionan a varias ONG que operan en Guatemala y Estados Unidos", añadió Pantaleón.

El fiscal contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, agregó que se trata de un caso "transnacional de gran trascendencia".

"Se allana la sede de una de las organizaciones no gubernamentales que fueron mencionadas en la denuncia para continuar con las investigaciones", dijo en un video publicado en la cuenta de X del Ministerio Público de Guatemala.

Ante una solicitud de CNN para obtener un comentario, Save The Children remitió a un pronunciamiento publicado este jueves en su sitio web, en el que explica que “nos ha impactado y desconcertado el registro sin precedentes de nuestras oficinas por parte del Ministerio Público de Guatemala. No se nos dio a conocer ninguna acusación específica, y no hay evidencias que respalden ninguna acusación de conducta indebida”.

Save the Children añadió en su pronunciamiento de este jueves que “durante casi 50 años hemos trabajado en Guatemala con diferentes ministerios y municipalidades en programas de salud y nutrición para la niñez, acceso a la educación y alimentación en el sistema escolar público, y asistencia a niños, niñas, adolescentes y sus familias durante emergencias. Hemos protegido a la niñez de cualquier abuso de sus derechos. No facilitamos –y nunca lo hemos hecho– el traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala”.

La institución dijo que, al ser una organización internacional con sede en el Reino Unido, rinde cuentas ante la Comisión de Organizaciones Benéficas del Reino Unido y sus libros son auditados anualmente por múltiples donantes.

"Seguimos dedicados a proporcionar ayuda en contextos humanitarios y de desarrollo a los niños, niñas, adolescentes y sus familias en Guatemala", concluye el pronunciamiento.