(CNN) -- El Departamento de Estado de EE.UU. está dividido sobre si Israel utilizó armas proporcionadas por Estados Unidos que respetan el derecho internacional, antes de que llegue la fecha límite la próxima semana, cuando el secretario de Estado Antony Blinken deberá comunicar una decisión determinante frente el Congreso.

No hay unanimidad sobre si se deben aceptar las garantías de Israel como “creíbles y confiables”, dijo un funcionario del departamento. Israel debía dar esas garantías a Estados Unidos en virtud de un memorando de Seguridad Nacional emitido por el presidente Joe Biden en febrero.

El memorando exige que todos los países que reciban armas estadounidenses garanticen que las están utilizando “de manera consistente con todas las leyes y políticas nacionales e internacionales aplicables, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de derechos humanos”.

Según ese memorando, Blinken debe informar al Congreso antes del 8 de mayo si certificó que las garantías son creíbles y confiables.

Grupos de derechos humanos acusaron a Israel de cometer crímenes de guerra y abusos durante la guerra en Gaza. Varios cientos de funcionarios de países occidentales, entre ellos algunos de Estados Unidos, expresaron su preocupación de que sus gobiernos puedan ser cómplices de crímenes de guerra en su apoyo a la lucha de Israel contra Hamas.

El funcionario del Departamento de Estado no dio más detalles sobre qué partes del departamento están a favor de aceptar las garantías de Israel, cuáles están a favor de rechazarlas y cuáles no tomaron ninguna posición.

Reuters informó este domingo que cuatro oficinas –Democracia, Derechos Humanos y Trabajo; Población, Refugiados y Migración; Justicia Penal Global; y Asuntos de Organizaciones Internacionales – plantearon una “seria preocupación por el incumplimiento” del derecho internacional humanitario durante la guerra.

"No hacemos comentarios sobre documentos filtrados, especialmente aquellos que pretenden contener información clasificada", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.

“En cuestiones complejas, el secretario a menudo escucha una amplia gama de opiniones dentro del Departamento y las toma todas en consideración”, dijo. "En este caso, el Departamento recibió las garantías que exigía el Memorando de Seguridad Nacional y ahora preparamos un informe para el Congreso".

Las preocupaciones surgen después de que Biden promulgara un paquete de ayuda que incluye US$ 26.000 millones para Israel. Esa financiación incluye US$ 4.400 millones para reponer artículos y servicios de defensa proporcionados a Israel y US$ 3.500 millones para la adquisición de sistemas de armas avanzados y otros artículos a través del Programa de Financiamiento Militar Extranjero.

Desde el ataque de Hamas a Israel en octubre, en el que murieron más de 1.200 israelíes, Estados Unidos relizó más de 100 ventas militares extranjeras a Israel. Más de 34.000 personas han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Los progresistas están cada vez más frustrados con el apoyo de Biden a Israel, a medida que las protestas por la crisis humanitaria en Gaza se extienden por todo Estados Unidos, sobre todo en los campus universitarios, donde los manifestantes denunciaron la postura de “Joe (Biden) el genocida”. Sin embargo, este domingo, el presidente reafirmó nuevamente su compromiso “férreo” con Israel en una llamada con el primer ministro Benjamín Netanyahu.

La Casa Blanca podría frenar las provisiones militares, reducir la asistencia monetaria o aumentar drásticamente la presión pública sobre Netanyahu si Estados Unidos concluye que Israel impide la ayuda para Gaza y no respeta las leyes de derechos humanos.

Sin embargo, el apoyo incondicional de Biden a la guerra de Israel decayó por momento. Tras el ataque israelí que mató a siete trabajadores de World Central Kitchen este mes, el presidente lanzó una advertencia por primera vez a Netanyahu, y le dijo en una llamada que Estados Unidos podría verse obligado a hacer cambios en el flujo de apoyo si Israel no tomaba medidas inmediatas para permitir que llegue más asistencia humanitaria a Gaza.

La semana pasada, el informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos planteó profundas preocupaciones sobre los crímenes de guerra denunciados en el conflicto entre Hamas e Israel. El informe se refería a las acciones tomadas por Hamas el 7 de octubre y también incluía “informes de tortura sistémica y tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes de detenidos palestinos en instalaciones penitenciarias después del 7 de octubre” y la desaparición forzada de miles de palestinos de Gaza.

Si bien el informe no representa las conclusiones del propio Gobierno de Estados Unidos, Blinken dijo la semana pasada que el Departamento de Estado analiza los incidentes.

"Es importante que nos tomemos el tiempo para hacer nuestro mejor esfuerzo para obtener los hechos, obtener la información y hacer el análisis", dijo. "Es muy difícil hacer esto en tiempo real".

Durante una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado este mes, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que, hasta donde él sabe, no tienen “ninguna evidencia de que Israel haya creado un genocidio” durante su guerra en Gaza.

Blinken calificó anteriormente de “infundadas” las acusaciones de genocidio contra Israel.

Michael Conte, Kayla Tausche y MJ Lee de CNN contribuyeron a este informe.