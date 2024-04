Visitó Italia por primera vez y compró una casa en 24 horas

Latronico, en el sur de Italia, ha vendido docenas de viviendas baratas, y entre los compradores hay estadounidenses. (Crédito: Vito Arcomano/Alamy)

(CNN) -- La compra de una casa es a menudo una de las experiencias de vida más difíciles de negociar, ya que requiere grandes deliberaciones en el lugar antes de pasar semanas buscando la propiedad adecuada. Encontrar un lugar en otro país implica aún más decisiones difíciles.

A menos, por supuesto, que seas Paul Millet.

En cuyo caso, aterrizas en Italia por primera vez y, antes de que termine el primer día, te compras una hermosa casa antigua con excelentes vistas en el centro de la región de Basílicata, en el sur de Italia.

Pero Millet, un editor de televisión radicado en Los Ángeles, sabía exactamente lo que estaba haciendo. El hombre de 54 años fue atraído a Italia por las casas que se vendían por un euro, o poco más de un dólar. Pero rápidamente se dio cuenta de que estos tenían un inconveniente: la necesidad de gastar miles de dólares para hacerlos habitables.

"Leí un artículo en CNN sobre las propiedades de un euro que se ofrecían en 2015 y definitivamente despertó mi interés", dice. “Había estado en varias ocasiones en varios países de la Unión Europea, pero nunca en Italia, aunque estaba en mi lista.

publicidad

“No puedo expresar exactamente por qué me atrajo la idea de comprar una propiedad de un euro y renovarla, pero fue algo que capturó mi imaginación”.

En cambio, Millet centró su atención en otras propiedades que, si bien eran más caras porque prácticamente estaban todas listas para entrar a vivir, todavía se vendían a precios de ganga.

Para él, Latronico, un impresionante pueblo situado en lo alto de un acantilado en Basílicata, era el destino perfecto. El destino había vendido solo dos viviendas valoradas en un euro y, en cambio, centró sus esfuerzos en deshacerse de casas renovadas u habitables a bajo precio para reactivar a su menguante población.

Después de publicar online propiedades vacías a través del sitio web https://casalatronico.eu/ , actuando de enlace entre antiguos y nuevos propietarios, hasta ahora ha vendido 50 propiedades, la mayoría a compradores estadounidenses.

Millet dice que comenzó a planear viajar a Italia para comprar una casa en 2019, pero que el Covid-19 lo frustró. Finalmente logró visitarlo en 2022 después de asistir a la boda de un amigo en Irlanda.

Eligió Latronico porque los lugareños que dirigían el programa de venta de casas parecían extremadamente receptivos a sus consultas en comparación con otras ciudades de viviendas baratas con las que había contactado antes de su viaje.

“Los precios de las casas eran muy atractivos, especialmente viniendo de la zona de Los Ángeles, y las propiedades de Latronico estaban en general en buen estado.

“A diferencia de los programas de un euro, no tenía ninguna obligación de hacer nada con ninguna casa que comprara. Obviamente, el objetivo era renovar y hacer viables las propiedades, pero como comprador extranjero podía hacer con ellas lo que quisiera. Eso me gustó”, dice Millet.

Un punto de apoyo para el futuro

El recorrido personalizado por la propiedad organizado por los funcionarios de Latronico hizo que se enamorara del pueblo y quedó completamente cautivado por su belleza y la cálida recepción de los lugareños, dice.

“Al final compré mi casa y comencé a pensar en las renovaciones y en el futuro”, añade.

Millet no tiene planes de mudarse permanentemente a Latronico. Por ahora ve que tiene un lugar donde puede reducir la velocidad y desconectarse.

“Planeo venir al menos una vez al año para alejarme de todo”, dice. “El lugar servirá como punto de apoyo para futuros viajes por la UE. Probablemente lo incluiré como alquiler de vacaciones para cuando no esté allí para mantener vivo el lugar y compartirlo con familiares y amigos”.

La casa de un dormitorio y 60 metros cuadrados que compró costó 12.000 euros (poco menos de 13.000 dólares). Espera gastar hasta 35.000 dólares en arreglarlo.

La propiedad cuenta con un balcón, un ático de almacenamiento y una terraza en la azotea con una "vista para morirse", dice Millet, describiendo la vista como la "guinda del pastel".

Aunque la casa es pequeña, tiene dos sótanos que se están reutilizando, uno con una cueva que alguna vez albergó ganado y el otro con un antiguo horno de pan empotrado en la pared que aún funciona.

Las obras de renovación están casi terminadas.

"Se necesitaban trabajos de cimentación en el sótano más grande de los dos", dice Millet. “Me instalaron piso de concreto armado y se reemplazó completamente el sistema eléctrico.

"Dado que el sótano más grande es tan grande, decidí convertirlo en un espacio habitable que incluirá un dormitorio adicional con una pequeña sala de estar contigua que también tendrá medio baño e instalaciones de lavandería para la casa".

Las antiguas y toscas paredes de piedra de la casa fueron encaladas para iluminar el espacio. El nuevo piso de concreto fue teñido y sellado.

“Se ve fantástico. Solo necesito agregar el medio baño, hacer algunos trabajos cosméticos adicionales y conseguir muebles y listo”, añade Millet.

Cócteles al atardecer

Millet conservó todos los azulejos antiguos originales y agregará nuevos azulejos decorativos modernos para decorarlo. El exterior de la casa recibirá una nueva capa de pintura y planea colocar baldosas tanto en la terraza de la azotea como en los escalones que conducen a la puerta de entrada principal.

Dice que no puede esperar a tener amigos disfrutando de cócteles al atardecer en la terraza y luego cenando en la cocina de abajo.

Millet dice que quedó cautivado por la tranquilidad de Latronico, un marcado contraste con la agitada Los Ángeles.

“Aquí el estilo de vida es más lento”, afirma. “Mi vida en Los Ángeles avanza muy rápido. Plazos y obligaciones laborales, y tantas cosas sociales que suceden. Disfruto mi vida allí, pero tomarme un momento para alejarme de ese entorno es muy refrescante. Latronico definitivamente me ayudará a relajarme”.

El pueblo es tan remoto y apartado de los caminos trillados que ni siquiera aparece en algunas aplicaciones de navegación. Millet dice que la aplicación de mapas de su móvil tiene muy poca idea de cómo moverse por Latronico.

"Las dos veces que he venido, la aplicación de mapas no me ha llevado con éxito al Airbnb en el que me he alojado. Pero, obviamente, lo descubrí".

Cuando la tecnología falla, los lugareños intervienen para hacerlo sentir como en casa.

“Durante mi primera visita, mi anfitrión de Airbnb me recibió en el lugar donde me hospedaba y luego me llevó a tomar un café a uno de los bares locales”, dice. “Me presentó al barman y luego un señor mayor jubilado se acercó y me compró mi capuchino con una gran sonrisa.

“Franca, mi anfitrión, dijo que era su manera de decir que eres bienvenido aquí. Fue muy entrañable. Así describe mi primera hora en Latronico”.

Millet está encantado de haber adquirido hábitos locales como los lánguidos y abundantes almuerzos del sur de Italia, muy lejos de las rápidas y frugales ensaladas de Los Ángeles.

Pero dice que no ha tenido ningún problema en acumularlo y estirar su cintura.

“No es muy difícil acostumbrarse a eso. Me encanta simplemente tomarme un descanso del día. Incluso si tu día es relajante. Muy diferente de Los Ángeles”.

Ayuda local

Sin embargo, quedarse en un tranquilo pueblo italiano tiene sus desventajas, dice, pero depende de la perspectiva.

“Una aldea remota es justamente eso… remota. Esto es una ventaja para alguien que busca alejarse de todo en un entorno hermoso, pero una desventaja para alguien que quiere la acción de una ciudad más grande.

“Lo mismo en términos de actividades. Si alguien quiere quedarse en un lugar donde hay una gran cantidad de cosas que ver y hacer, entonces una aldea remota no es necesariamente para ellos. Pero para alguien que quiera alejarse de las molestias de la vida diaria, un pequeño pueblo como Latronico es perfecto”.

Dicho esto, añade, Latronico está estratégicamente situado en una parte de Italia donde uno puede alojarse en un pueblo tranquilo y conducir a otras zonas con sitios interesantes y cosas que hacer, como ruinas y playas griegas.

Abordar el proceso de venta sin ayuda sobre el terreno no es pan comido, advierte Millet, que también es propietario de un condominio en la isla hawaiana de Maui.

“ Abordar la logística de la compra de la casa fue probablemente el principal desafío. Como no vivo en Italia, resolver las negociaciones y luego, una vez acordado el precio, concretar la transacción era potencialmente un obstáculo”.

Durante todo el proceso contó con el apoyo del fundador de la plataforma de vivienda del pueblo, el ex teniente de alcalde de Latronico, Vincenzo Castellano, que actúa como intermediario entre los compradores extranjeros y los vendedores locales.

Entonces, en general, la negociación fue bastante sencilla y una vez que se acordó el precio. Millet firmó un poder notarial en los Estados para permitirle a Castellano actuar en su nombre en la presentación de toda la documentación y la gestión del proyecto de renovación.

Millet tiene consejos para los extranjeros que deseen comprar propiedades en pueblos pequeños: "Hagan sus deberes" y visiten primero, viviendo como un local, aunque sea por un día.

“Soy el tipo de persona que realmente profundiza en cualquier cosa que considere, así que eso fue algo natural para mí. Todos los municipios tienen programas diferentes, así que hazte una idea de lo que implica cada uno. Sepa que costará algo de dinero tener una casa lista para funcionar, pero puede ser increíblemente asequible y luego podrá usarla como mejor le parezca”.

Sobre todo, dice: "Asegúrate de que el lugar te hable en persona, que te encanta".