El actor francés Gérard Depardieu está bajo custodia policial, dice su equipo legal

Foto del actor francés Gérard Depardieu en febrero de 2018. (Crédito: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Getty Images)

(CNN) -- El actor francés Gérard Depardieu se encuentra bajo custodia policial en París para ser interrogado, según informó este lunes su abogado a CNN.

El actor de 75 años se presentó en una comisaría de París este lunes por la mañana, según BFMTV, afiliada de CNN, y está siendo interrogado por las acusaciones de agresión sexual de dos mujeres que habrían tenido lugar en sets de filmación.

Depardieu ya ha sido puesto bajo investigación formal por presunta violación y agresión sexual después de que varias mujeres presentaran denuncias contra él. El actor francés negó previamente estas acusaciones en su contra.

Depardieu es conocido por sus papeles en películas como "Green Card", "The Man in the Iron Mask" y "Life of Pi".

También fue nominado al Oscar en 1991 por su papel protagonista en "Cyrano de Bergerac".

En 2013, Depardieu obtuvo la ciudadanía rusa de manos de Vladímir Putin tras decir que iba a renunciar a su pasaporte francés en protesta por los planes del Gobierno de subir los impuestos a los más ricos.