ANÁLISIS | Trump irá del juicio a la campaña electoral y viceversa

Así cierra la semana el juicio contra Trump 6:02

(CNN) -- Donald Trump hará su esfuerzo más concentrado hasta ahora para convertir su juicio penal en un activo político en los próximos dos días, dirigiéndose de la sala del tribunal a la campaña electoral y viceversa.

El juicio del expresidente por el pago de dinero por silencio se reanuda en Nueva York este martes, mientras los fiscales tratan de demostrar que Trump falsificó registros comerciales para encubrir una supuesta aventura y, por lo tanto, interfirió en las elecciones de 2016 engañando a los votantes. No han querido revelar a los testigos por adelantado para protegerlos de los ataques de Trump. Pero se espera que sigan adelante con el interrogatorio a un antiguo banquero de Michael Cohen, el exabogado y apañador de Trump que hizo pagos de silencio a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, que denunció el affaire que Trump niega. Trump se ha declarado inocente en el caso.

Con el tribunal a oscuras el miércoles, el probable candidato del Partido Republicano volará al epicentro de su enfrentamiento con el presidente Joe Biden, haciendo escala en dos estados indecisos, Wisconsin y Michigan, que podrían decidir el destino de la Casa Blanca. El viaje demostrará lo útil que es para un candidato imputado disponer de su propio avión. Pero lo más significativo es que este será el viaje de campaña más intenso de Trump en semanas, y es seguro que ahondará en sus falsas afirmaciones de que sus cuatro acusaciones fueron instigadas directamente por la Casa Blanca.

Sin embargo, la vuelta de Trump a la campaña a tiempo completo será efímera. Deberá volver a los tribunales este jueves, cuando el juez Juan Merchan celebre otra vista sobre las alegaciones de la fiscalía de que está violando regularmente una orden de silencio parcial destinada a proteger a los testigos, al personal del tribunal e incluso a la propia familia del juez.

¿Cuál es el punto central del juicio en contra de Donald Trump? 3:58

La yuxtaposición entre la campaña electoral —donde Trump volverá a ser un político dominante— y su mudo desempoderamiento en la sala del tribunal, donde el juez está al mando, será otro momento notable en una campaña electoral presidencial como ninguna otra. Pondrá de relieve cómo la carrera hacia la Casa Blanca de 2024 se está configurando hasta ahora tanto por lo que ocurre en los tribunales como en la campaña tradicional. Y subrayará cómo Trump ha hecho de su defensa en múltiples casos penales el mismo tema central de su campaña: que es efectivamente un disidente político víctima de una persecución injustificada.

El presunto nominado del Partido Republicano dice a sus partidarios que está en el punto de mira porque está impidiendo que les ocurra lo mismo a ellos. "Yo soy vuestra justicia y para aquellos que han sido agraviados y traicionados, yo soy su retribución", dijo el año pasado en la Conferencia de Acción Política Conservadora.

publicidad

Testimonios perjudiciales

La primera semana de la acusación contenía testimonios detallados que parecían perjudiciales para Trump, como el del exeditor de tabloides David Pecker, que detalló los esquemas de "atrapar y matar" que el expresidente supuestamente utilizó para suprimir historias negativas, y los abogados sacaron a relucir pruebas sobre supuestas irregularidades financieras.

"Fue fraude electoral. Puro y simple", dijo el fiscal Matthew Colangelo en su declaración de apertura. El abogado de Trump, Todd Blanche, contraatacó: "Tengo una alerta de spoiler. No hay nada malo en intentar influir en unas elecciones. Se llama democracia".

El expresidente se la juega ante un jurado compuesto por decenas de millones de votantes. Es demasiado pronto para saber cómo podría responder el electorado a una condena en el caso o si Trump podría recibir un impulso político si es absuelto. La lección de la era Trump, sin embargo, es que los partidarios del expresidente suelen ver los intentos de pedirle cuentas legales como un ejemplo de victimización injusta.

Encuestas de CNN publicadas la semana pasada sugieren que no hay una opinión pública dominante sobre el juicio, pero eso no excluye la posibilidad de que un veredicto de culpabilidad pueda perjudicar al expresidente. Sólo el 44% de los estadounidenses expresó su confianza en que el jurado llegará a un veredicto justo. No es sorprendente que la mayoría de los demócratas piense que Trump está siendo tratado con más indulgencia que otros, mientras que la mayoría de los republicanos opina lo contrario. Sin embargo, un aspecto que podría preocupar a Trump es que el 24% de sus partidarios afirma que una condena podría hacerles reconsiderar su apoyo, aunque la inmensa mayoría afirma que no votaría a Biden.

La batalla contra Biden en los estados indecisos

Las apariciones de Trump en Wisconsin y Michigan le proporcionarán una plataforma más tradicional que la de los lúgubres pasillos de los juzgados, donde ha estado pronunciando a diario gritos contra el caso e hilando una visión distópica de una nación al borde del colapso. Pero también existe el riesgo de que la lengua suelta de Trump sobre la pista pueda meterle en problemas tras sus supuestas violaciones de la orden de silencio de Merchan.

El expresidente se ha estado quejando de que ha estado acorralado en los tribunales y no ha podido hacer campaña de forma efectiva. "No estoy en Georgia, ni en Florida, ni en Carolina del Norte, haciendo campaña como debería. Se trata de una interferencia electoral", dijo a principios de este mes. Sin embargo, el pasado miércoles pasó el día libre del juicio jugando al golf en su campo de Bedminster (Nueva Jersey), según informó la CNN. Sin embargo, el calendario judicial de cuatro días a la semana tiene sus limitaciones. Trump, por ejemplo, aún tiene que reprogramar un mitin que debía celebrarse el 20 de abril en Carolina del Norte, pero que fue cancelado a causa de una peligrosa tormenta.

Mientras tanto, los aliados de Trump insisten en el tema de la persecución. "Creo que todos estos juicios son políticos. Creo que es una persecución selectiva. Creo que lo que está ocurriendo en Nueva York es un escándalo", dijo el senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, en el programa "State of the Union" de CNN el domingo. Esta opinión ignora el hecho de que todas las acusaciones surgieron de grandes jurados y de acuerdo con el procedimiento legal establecido y que algunos de los presuntos delitos de Trump golpean el corazón del sistema político fundamental de Estados Unidos. Pero esa retórica convence a los partidarios de Trump y se repite a tambor batiente a diario en los medios conservadores para disimular la naturaleza de las acusaciones.

El itinerario de Trump este miércoles refleja la importancia crítica de dos estados que ganó en 2016 pero perdió ante Biden en su camino hacia la Casa Blanca en 2020. Las encuestas de Battleground publicadas por CBS News el domingo mostraban a los rivales empatados en Wisconsin y Michigan. También estaban empatados en Pensilvania, un tercer estado indeciso que Biden arrebató a Trump hace cuatro años. Las esperanzas del presidente de lograr un segundo mandato pasan probablemente por ganar al menos dos de los tres estados para llegar a los 270 votos electorales. Biden ha hecho múltiples paradas de campaña, mientras que el expresidente se ha quedado en Nueva York.

La campaña de Trump está facturando el viaje del posible nominado de los republicanos a Waukesha, Wisconsin, como una oportunidad para destacar la "paz, prosperidad y seguridad de su primer mandato con la presidencia fallida de Joe Biden". Podría parecer un argumento difícil de defender para un expresidente dos veces destituido que intentó aplastar la democracia estadounidense para mantenerse en el cargo.

Sin embargo, una nueva encuesta de CNN publicada el domingo sugiere que el mensaje de Trump podría estar resonando entre algunos votantes en un momento de altos precios de los comestibles, elevados tipos de interés y agitación en el extranjero. Un 55% de los estadounidenses considera que el mandato del expresidente ha sido un éxito, mientras que un 61% opina que la presidencia de Biden ha sido un fracaso, según el sondeo. Las valoraciones de Biden son especialmente malas en economía, inmigración y en su gestión de la guerra de Israel en Gaza contra Hamas, una cuestión especialmente importante para los votantes menores de 35 años, un sector clave de la coalición demócrata.

El expresidente y sus aliados ya están aprovechando las protestas propalestinas que se están produciendo por todo el país en los campus universitarios para bordar sus afirmaciones sobre una nación asediada por los extremistas de izquierda bajo el mandato de Biden. Aunque las protestas normalmente sólo incluyen a una minoría de estudiantes en cada campus y no han alcanzado ni de lejos el ímpetu de las manifestaciones de la Guerra de Vietnam o de la era de los derechos civiles, las imágenes de televisión de la policía enfrentándose a estudiantes que realizan sentadas contienen imágenes emotivas que pueden utilizarse selectivamente en el tipo de campaña demagógica que Trump está llevando a cabo. Cualquier sensación de malestar político entre los votantes podría atraer a algunos de ellos hacia sus advertencias de que Estados Unidos necesita un liderazgo duro, de hombre fuerte. El expresidente dijo la semana pasada que las actuales protestas en los campus hacían que la concentración de 2017 de extremistas blancos en Charlottesville (Virginia) —en la que murió una mujer— pareciera un "cacahuete". Pero las protestas en los campus han sido en su mayoría pacíficas, a diferencia de la turba de partidarios de Trump que llegó a Washington e irrumpió a golpes en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Las manifestaciones en los campus han dividido por la mitad al Partido Demócrata, una división que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, trató de aumentar la semana pasada al viajar a la Universidad de Columbia y pedir el despliegue de la Guardia Nacional para disolver las manifestaciones.

Su decisión de aprovechar el tema subrayó la forma en que las campañas construyen narrativas que pueden no ser completamente ciertas, pero que pueden ser políticamente potentes si juegan con las percepciones que los votantes ya se están formando. Trump está siguiendo una estrategia similar al fusionar su defensa penal como supuesta víctima de una persecución partidista con su ofensiva política para volver a la Casa Blanca.