Conclusiones del noveno día del juicio a Trump por pagos de dinero por silencio

(CNN) -- El juez Juan Merchan impuso este martes su primer castigo a Donald Trump por violar la orden de silencio del juez en el juicio por sobornos en Nueva York, imponiéndole una multa de US$ 9.000 por nueve violaciones.



El juez también advirtió al expresidente en su orden escrita que las violaciones continuas también podrían llevar a la cárcel, un recordatorio sorprendente de la naturaleza histórica y surreal de este juicio.

Una vez iniciado el juicio propiamente dicho el martes, los miembros del jurado escucharon al abogado que negoció los acuerdos de silencio tanto con Stormy Daniels como con Karen McDougal, Keith Davidson, quien detalló sus afrentas con el entonces arreglador de Trump, Michael Cohen, en los últimos días de la campaña de 2016 para conseguir el dinero prometido a Daniels para que se mantuviera callada.

Davidson testificó que un editor de un tabloide creía que la historia de Daniels sería el "último clavo en el ataúd" para las aspiraciones presidenciales de Trump en octubre de 2016, después de que saliera a la luz la cinta "Access Hollywood". En cambio, Davidson negoció un acuerdo de silencio de US$ 130.000 con Cohen en nombre de Daniels, y ella no habló públicamente antes de las elecciones de 2016.

Estas son las conclusiones del noveno día del juicio de Trump:

Trump recibe una multa y se enfrenta a más a finales de esta semana

Antes de que el jurado fuera llamado el martes por la mañana, Merchan impuso una multa de US$ 9.000 contra el expresidente por múltiples violaciones de la orden de silencio del juez que prohibía hablar públicamente de los testigos del caso o del jurado.

Merchan multó a Trump por nueve violaciones, de US$ 1.000 cada una, el máximo permitido por la ley, después de que los fiscales presentaran una moción para declarar al expresidente en desacato por sus publicaciones en las redes sociales y sus comentarios públicos sobre Cohen, Daniels y la composición del jurado.

Este tampoco será el último roce de Trump con la orden de silencio de Merchan. La semana pasada, la Fiscalía citó otros cuatro comentarios de Trump que supuestamente violaban la orden. Merchan fijó para el jueves una audiencia sobre esas violaciones.

Los comentarios citados por los fiscales apuntaban a los continuos comentarios de Trump sobre los testigos, incluyendo que pensaba que el jefe de AMI, David Pecker, era "agradable". Los fiscales argumentaron que el comentario era un mensaje a otros testigos para que "fueran amables" en el estrado.

El juez advirtió a Trump que podría ser encarcelado si seguía violando intencionadamente la orden de silencio. Merchan podría encarcelar a Trump durante 30 días por considerarlo en desacato.

"El Tribunal no tolerará continuas violaciones intencionadas de sus órdenes legales y que, si es necesario y apropiado dadas las circunstancias, impondrá un castigo privativo de libertad", escribió Merchan.

El abogado de Stormy sube al estrado

Davidson, abogado con sede en Los Ángeles, representó tanto a McDougal como a Daniels cuando estaban vendiendo historias sobre sus relaciones románticas con Trump en 2016.

Describió en detalle sus conversaciones con el entonces jefe de contenido de American Media Inc. Dylan Howard, ayudado por intercambios de texto entre los dos ricos en detalles para ayudar a refrescar la memoria de Davidson, cuando cerró un acuerdo de US$ 150.000 con AMI para la historia de McDougal y luego llegó a un acuerdo de US$ 130.000 directamente con Cohen para Daniels después de que AMI se retractara.

Davidson dijo que la representante de Daniels, Gina Rodríguez, se le acercó y le pidió que cerrara el trato. "Va a ser el acuerdo más fácil que hayas hecho en toda tu vida", dijo Davidson, antes de hacer una pausa y soltar una pequeña carcajada.

Rodríguez le dijo que ya estaba negociado. "Todo lo que tienes que hacer es hablar con ese imbécil de Cohen", recordó Davidson.

Davidson explicó a los miembros del jurado los contratos que redactó con Cohen y las excusas que recibió cuando Cohen inicialmente no pagó.

"Pensé que estaba tratando de dar largas al asunto hasta después de las elecciones", declaró Davidson sobre las excusas de Cohen para no conseguir la financiación, lo que le llevó a decirle en un momento dado que el acuerdo estaba cancelado.

El testimonio de Davidson también proporcionó algunos momentos más amenos. En el contrato, utilizó seudónimos: Peggy Peterson para Daniels porque era la demandante y David Dennison para Trump porque era el demandado.

El fiscal adjunto Joshua Steinglass le preguntó si Dennison era una persona real. "Sí, él estaba en mi equipo de hockey de la escuela secundaria", dijo Davidson.

"¿Qué opina él de usted ahora?", preguntó Steinglass.

"Está muy disgustado", dijo Davidson, conteniendo una carcajada.

El abogado de Daniels también tuvo algunas palabras para Cohen. Cuando se le pidió que describiera el comportamiento de Cohen mientras negociaba el pago con él, Davidson dijo: "Era muy nervioso, una especie de tipo 'con los pantalones en llamas'".

Cohen, añadió Davidson, era como el perro de dibujos animados que grita "¡ardilla!".

Los miembros del jurado escuchan sobre el rastro de papel del pago a Stormy Daniels

El exbanquero de Cohen, Gary Farro, regresó el martes por la mañana para guiar al jurado a través de la actividad bancaria de Cohen en torno al pago a Daniels.

Los registros muestran que Cohen tardó menos de 24 horas en abrir una cuenta para una empresa fantasma y usarla para transferir el dinero al abogado de Daniels.

El 27 de octubre de 2016, Cohen presionó a su banco para que agilizara un adelanto de 131.000 dólares en la línea de crédito hipotecario vinculada a su propiedad personal que compartía con su esposa. Eso fue aprobado y el dinero fue transferido a la nueva cuenta Essential Consultant LLC que Cohen abrió, diciéndole a su banquero en ese momento que era para un negocio inmobiliario apresurado.

A la mañana siguiente, Cohen transfirió US$ 130.000 a una cuenta facilitada por el abogado de Daniels.

Farro testificó que cuando trataba con Cohen, el 90% de las veces era un "asunto urgente".

El banquero también dijo que First Republic Bank cerró todas las cuentas de Cohen, dejando solo sus hipotecas existentes con la institución, después de que se hiciera pública la noticia del pago de dinero por silencio de Daniels.

El jurado ve los videos de Trump en el tribunal

Los fiscales utilizaron custodios de registros para introducir varios videos como evidencia el martes por la mañana.

Tres clips de C-SPAN de Trump hablando en eventos públicos fueron reproducidos para el jurado en audiencia pública. Dos clips de actos de campaña de octubre de 2016 mostraban al entonces candidato Trump negando con vehemencia las acusaciones de las mujeres que lo acusaron públicamente de agresión sexual tras la publicación de la cinta "Access Hollywood" a principios de ese mes.

"Como han visto, ahora mismo estoy siendo atacado viciosamente con mentiras y difamaciones. Es un asunto falso. No tengo ni idea de quiénes son estas mujeres", dice Trump en un clip.

En un clip del 11 de enero de 2017, el presidente electo Trump dijo: "Michael Cohen es un abogado con mucho talento. Es un buen abogado en mi bufete".

También se admitieron como pruebas y se reprodujeron ante el tribunal fragmentos de la declaración de Trump de octubre de 2022 tomada para sus demandas por difamación contra E. Jean Carroll.

Los fiscales también reprodujeron un clip de la declaración donde Trump describe que Truth Social era una plataforma que abrió como alternativa a Twitter. En otro clip Trump responde a preguntas confirmando que está casado con Melania Trump, desde 2005.

Los miembros del jurado también vieron a Trump identificarse como el orador en la cinta "Access Hollywood" durante esa declaración, aunque no se reprodujo ningún video en relación con la pregunta sobre la cinta "Access Hollywood", ni la cinta en sí. (El juez dictaminó previamente que solo podía admitirse como prueba una transcripción del audio, pero no el video).

La jornada del martes fue un asunto familiar

Trump tuvo varios visitantes en la galería detrás de él en la corte el martes, más allá de la habitual compañía de sus asesores allí cada día.

Su hijo, Eric Trump, asistió al juicio, el primer miembro de la familia del expresidente en aparecer durante el juicio. Susie Wiles, principal asesora de campaña de Trump, estaba sentada junto al hijo del expresidente.

Ken Paxton, fiscal general de Texas, y David McIntosh, cofundador de grupos políticos conservadores como el Club for Growth, también se pasaron por la sala durante parte de la sesión del martes.

Las comparecencias del martes podrían ser el comienzo de un nuevo tipo de peregrinaje para los aliados de Trump: en lugar de visitarlo en Mar-a-Lago, acuden a ver cómo el presunto candidato del Partido Republicano es juzgado en Nueva York.

Trump también recibió otra dosis de noticias familiares: antes de que comenzara el juicio, sus abogados habían pedido el 17 de mayo libre para que Trump pudiera asistir a la graduación de su hijo Barron. El juez había dicho que aún no sabía si eso era posible, pero el martes, Merchan dijo que las cosas se estaban moviendo lo suficientemente rápido como para que él se sintiera cómodo sin tener sesión ese día para que Trump pueda asistir a la graduación.

Trump había atacado previamente al juez por impedirle asistir a la graduación de Barron, a pesar de que el juez había dicho previamente que estaba reservándose una decisión sobre la solicitud.