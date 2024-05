Un cartel señala el edificio de la sede del Servicio de Impuestos Internos el 30 de enero de 2024, en Washington (J. David Ake/Getty Images)

(CNN) -- El Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) detalló este jueves sus planes para aumentar significativamente las tasas de auditoría de los contribuyentes ricos y las grandes corporaciones, utilizando fondos proporcionados por la Ley de Reducción de la Inflación respaldada por los demócratas que se aprobó en 2022.

Se espera que la tasa de auditoría de los contribuyentes que ganan más de US$ 10 millones aumente en un 50%, pasando del 11% en 2019 al 16,5% en 2026.

El IRS también planea triplicar las tasas de auditoría de las grandes empresas con activos superiores a US$ 250 millones, así como multiplicar por diez las tasas de auditoría de las sociedades comerciales con activos superiores a US$ 10 millones durante el período de siete años.

A pesar de los aumentos previstos, los índices de auditoría no superarán los alcanzados en 2010 porque el número de declaraciones de grandes empresas, sociedades y personas adineradas ha crecido y se ha vuelto más complejo, según el IRS.

El fisco está utilizando la afluencia de dinero proporcionada por la Ley de Reducción de la Inflación para modernizar la agencia, mejorar los servicios para los contribuyentes y recaudar más ingresos fiscales de aquellos que no han estado pagando lo que deben. Pero los republicanos, preocupados por la posibilidad de que las pequeñas empresas y la clase media se conviertan en objetivo de los auditores del IRS, han hecho varios esfuerzos para reducir la financiación de la agencia.

El comisionado del IRS, Danny Werfel, ha dicho en repetidas ocasiones que la agencia se ha comprometido a proteger a los hogares estadounidenses que ganan menos de US$ 400.000 al año de un aumento en las tasas de auditoría. Específicamente, las tasas de auditoría de esos estadounidenses no excederán lo que fueron en 2018, un año récord mínimo, dijo este jueves en una llamada con periodistas.

"Como he dicho una y otra vez, no hay una nueva ola de auditorías para los contribuyentes de ingresos medios y bajos. Eso no está en nuestros planes de ninguna manera", dijo Werfel.

Nuevas auditorías con más personal e inteligencia artificial

Debido a años de escasez de fondos, las auditorías del IRS a grandes empresas y multimillonarios cayeron entre 2010 y 2021. La plantilla total de las oficinas de cumplimiento de la agencia se redujo un 30% durante ese periodo.

Para aumentar las auditorías, el IRS está contratando a los contadores, ingenieros, economistas, científicos de datos, abogados y expertos fiscales necesarios para llevar a cabo auditorías complejas.

Desde 2022, el IRS ha añadido alrededor de 11.000 puestos a tiempo completo, incluyendo el personal que trabaja en las auditorías, así como los encargados de servicio al cliente y otros puestos de trabajo. La agencia planea agregar otros 14.000 puestos a tiempo completo con fondos de la Ley de Reducción de la Inflación para el año fiscal 2029, dijo Werfel este jueves.

Algunas de las nuevas contrataciones sustituirán a personas que se jubilen o abandonen el servicio. Los aumentos llevarían el número total de empleados del IRS a 102.500, agregó Werfel.

El IRS también está invirtiendo dinero en la mejora de su tecnología. La agencia está utilizando inteligencia artificial para ayudar a seleccionar qué empresas auditar.

Los esfuerzos de la agencia han recuperado hasta ahora US$520 millones de millonarios que no declararon sus impuestos o no pagaron su deuda tributaria.

Cambios en los servicios al contribuyente

El IRS también está utilizando los fondos de la Ley de Reducción de la Inflación para modernizar los servicios al contribuyente. Como resultado, este año la agencia ha podido responder a un millón de llamadas más que en la temporada de impuestos anterior.

La agencia también atendió a más personas en persona en los Centros de Asistencia al Contribuyente de todo el país.

Se están realizando esfuerzos para digitalizar los 1.000 millones de documentos en papel de la agencia y se han introducido mejoras en la herramienta en línea conocida como " Where's My Refund" (¿Dónde está mi reembolso?) para que los contribuyentes puedan obtener más información en tiempo real sobre el estado de sus declaraciones de impuestos.

A principios de este año, el IRS puso en marcha una versión piloto de su propio servicio de declaración de la renta que permitía a los estadounidenses presentar sus declaraciones de forma gratuita directamente al IRS. Más de 140.000 personas utilizaron el programa, conocido como Direct File, para presentar con éxito sus declaraciones de la renta este año. El IRS aún no ha decidido si continuará con el proyecto piloto el año que viene.

Batallas por la financiación

La Ley de Reducción de la Inflación, que se aprobó sin ningún voto republicano, aprobó unos US$ 80.000 millones para el IRS en un periodo de 10 años.

Pero los republicanos han hecho varios esfuerzos por recuperar el dinero. En junio pasado, en un acuerdo sobre el techo de la deuda para evitar el impago, los demócratas aceptaron rescindir US$ 20.000 millones de los fondos de la Ley de Reducción de la Inflación.

En enero, los demócratas concedieron una aceleración del recorte de 20.000 millones en un esfuerzo por aprobar una ley de gasto federal para todo el año a tiempo de evitar un cierre parcial del Gobierno.

Werfel advirtió este jueves de lo que está en riesgo si se producen nuevos recortes en la financiación del IRS.

Bajo la actual estructura de financiación, la agencia espera quedarse sin dinero de la Ley de Reducción de la Inflación asignado específicamente para la modernización de sus sistemas para el año fiscal 2026. Eso significaría que el IRS no podría mantener su nivel actual de servicio telefónico y éste retrocedería hasta el punto de que 7 de cada 10 llamadas de contribuyentes no serían atendidas, dijo la agencia.