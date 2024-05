Primer ministro de India vota en las elecciones generales

(CNN) -- El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha depositado su voto este martes en la localidad de Ahemdabad, en su estado natal de Gujarat.

"¡He votado en las elecciones al Lok Sabha de 2024! Instando a todos a hacerlo también y fortalecer nuestra democracia", dijo en un post en X.

Voted in the 2024 Lok Sabha elections! Urging everyone to do so as well and strengthen our democracy. pic.twitter.com/PlLCw7Fwe3

— Narendra Modi (@narendramodi) May 7, 2024