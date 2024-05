El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso pierde la final de la Europa League y se corta su racha histórica

(CNN Español) -- Fueron 51 partidos sin perder. El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso había conseguido lo que nadie logró en Europa (la racha de invictos más larga) y además consiguió por primera vez que un equipo ganara la Bundesliga sin perder. Pero este miércoles el Atalanta lo frenó en el segundo título (de tres) que disputan los alemanes esta temporada: la Europa League. Un 3-0 derrumbó la Xabineta y, contrario a lo que había ocurrido en muchos partidos este año, el Leverkusen no pudo remontar al final.

Un doblete del nigeriano Ademola Lookman sentenció en el primer tiempo la final a favor de los italianos.

En el minuto 12 marcó tras una buena jugada de Teun Koopmeiners y la asistencia de Davide Zappacosta.

Luego, en el minuto 26, un Lookman pegó una poderosa diagonal entre los defensas. Golazo.

Pero faltaba más, y vino el triplete: Lookman marcó en el 76 con asistencia de Gianluca Scamacca. Otro potente remate cruzado, inatajable.

