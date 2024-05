Mira los ejercicios militares de China alrededor de Taiwán 0:48

(CNN) -- Las maniobras militares de China alrededor de Taiwán están diseñadas para probar su capacidad de "tomar el poder" sobre la isla, declaró el Ejército Popular de Liberación este viernes, cuando sus fuerzas iniciaron un segundo día de ejercicios a gran escala alrededor de su vecino democrático.

Las maniobras son las mayores en más de un año y se producen pocos días después de que en Taiwán jurara el cargo el nuevo presidente, Lai Ching-te, abiertamente detestado por Beijing por defender la soberanía y la identidad propias de la isla.

Beijing ha denunciado a Lai como un "peligroso separatista" y censuró su discurso de investidura del lunes, en el que pidió a China que cesara su intimidación a Taiwán, que se ha acentuado mucho bajo el mandato del líder Xi Jinping.

El EPL, que deja pequeño al masivo ejército de Taipei, dio el pistoletazo de salida a los ejercicios este jueves por la mañana, enviando buques de guerra y aviones de combate alrededor de Taiwán y sus islas periféricas en lo que llamó "un fuerte castigo a los actos separatistas de las fuerzas independentistas de Taiwán".

Este viernes, el Comando del Teatro Oriental del EPL dijo que continuaba con los simulacros a ambos lados de la cadena de islas de Taiwán para "probar la capacidad de tomar el poder conjuntamente, lanzar ataques conjuntos y ocupar áreas clave".

El gobernante Partido Comunista de China considera Taiwán parte de su territorio, a pesar de no haberlo controlado nunca, y ha prometido tomar la isla por la fuerza si es necesario.

La inmensa mayoría de los taiwaneses no desea vivir bajo el dominio de China. Pero Xi, el líder más autoritario de China en una generación, ha dejado claro que la "inevitable reunificación" de la isla con el continente no puede aplazarse indefinidamente.

Las maniobras de dos días, que incluyen operaciones conjuntas del ejército, la armada, la fuerza aérea y la fuerza de cohetes de China, se llevan a cabo en el estrecho de Taiwán —una estrecha masa de agua que separa la isla de China continental—, así como al norte, sur y este de Taiwán, según el EPL.

Por primera vez, los simulacros del EPL contaron también con la participación de los guardacostas chinos, que operaron en zonas próximas a las islas periféricas taiwanesas de Kinmen, Matsu, Wuqiu y Dongyin, situadas frente a la costa sudoriental de China.

El Ministerio de Defensa de Taiwán ha condenado las maniobras militares chinas como "provocaciones irracionales" y ha enviado sus propias fuerzas marítimas, aéreas y terrestres en respuesta.

Entre las 6:00 am del jueves y las 6 am del viernes, el ministerio detectó 49 aviones chinos, 35 de los cuales cruzaron la Línea Media, un punto de demarcación informal en el estrecho de Taiwán que Beijing no reconoce pero que hasta hace pocos años había respetado en gran medida.

Un total de 19 buques de guerra chinos y siete guardacostas fueron detectados cerca del estrecho de Taiwán, según el Ministerio.