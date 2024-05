Noboa dice que en seis meses ha logrado lo que gobiernos pasados no hicieron “ni en 10 años”

Noboa destaca su política contra el narcotráfico en Ecuador 2:15

(CNN Español) -- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rindió este viernes su primer Informe a la Nación, en el que aseguró que en los seis meses que lleva en el cargo ha alcanzado más resultados que los gobiernos pasados no tuvieron “ni en 10 años”.

Frente a una Asamblea Nacional colmada, el mandatario habló de las acciones de su Gobierno en rubros como seguridad, política social, economía y desarrollo institucional, e insistió en que su propósito es construir “un nuevo Ecuador”.

“En el nuevo Ecuador se resuelve y en solo seis meses —acordémonos que este es el primer Informe a la Nación que es solo por seis meses, usualmente es por un año—, en solo seis meses estamos logrando lo que otros gobiernos no hicieron ni en dos, ni en cuatro, ni en 10 años, con los mismos funcionarios de las otras instituciones en los periodos pasados, y eso ha sido la gran diferencia. Los que cambiamos fuimos nosotros”, dijo Noboa.

Pese a su crítica a las administraciones pasadas, el mandatario no mencionó a ninguno de sus antecesores. En cambio, habló de sus promesas para el país, como combatir la inseguridad y a los grupos del crimen organizado, un tema que ha convertido en una de sus banderas desde que llegó al poder el 23 de noviembre.

“El nuevo Ecuador no transa con el narcotráfico, no transa con la narcopolítica, no transa con los terroristas ni ninguno de sus disfraces históricos. El nuevo Ecuador tampoco cede ante presiones externas o incluso de ciudadanos que se hacen llamar ecuatorianos que hasta quieren que se sentencie a su país. Ahora el tiempo nos da la razón y nos la seguirá dando”, dijo.

El 9 de enero, Noboa publicó un decreto para declarar la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador y designar como terroristas a 22 organizaciones delictivas. Con medidas como esta, así como la declaratoria esta semana de un nuevo estado de excepción en siete provincias y la orden de que las Fuerzas Armadas controlen las armas de fuego, municiones, explosivos y accesorios en las inmediaciones de las cárceles, el presidente busca reducir la violencia en el país.

El más reciente estado de excepción se declaró el miércoles para las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos y Orellana, donde —según Noboa— es necesario que se focalicen las operaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía para combatir a los grupos criminales.

Ciudadanos entrevistados el jueves en las calles de Quito dijeron a CNN que la seguridad pública debe ser una de las prioridades para Noboa. Señalaron también que el Gobierno debe enfrentar temas pendientes en áreas como generación de empleo y servicios de salud.

Noboa fue electo en 2023 para concluir el mandato del hoy expresidente Guillermo Lasso. Su periodo presidencial concluye en 2025 y puede aspirar a reelegirse.