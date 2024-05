La insólita propuesta para proteger la frontera sur de EE.UU. 3:56

(CNN) -- Un amplio proyecto de ley bipartidista sobre seguridad fronteriza no logró avanzar en el Senado el jueves, bloqueado por la oposición del Partido Republicano y las divisiones demócratas.

Los demócratas volvieron a presentar la medida después de que fracasara a principios de este año en un intento de presionar a los republicanos del Senado y cambiar la narrativa sobre la seguridad fronteriza, pero el proyecto de ley expuso divisiones entre los demócratas ya que algunos se manifestaron en contra, amenazando con socavar el esfuerzo del partido. La votación fue de 43 a 50.

Mientras la inmigración sigue siendo una preocupación principal para los votantes, la Casa Blanca y los principales demócratas del Congreso han discutido una serie de movimientos destinados a fortalecer su posición en la seguridad fronteriza antes del primer debate presidencial el próximo mes. Las fuentes dicen que esas conversaciones incluyeron revivir la medida de seguridad fronteriza estancada que inicialmente falló después de que el expresidente Donald Trump dijo a los legisladores del Partido Republicano que la rechazaran.

Los demócratas han señalado el fracaso del proyecto de ley, que fue negociado de manera bipartidista, para argumentar que los republicanos no son serios en su intento de solucionar los problemas en la frontera sur y están listos para intensificar ese argumento después de que el proyecto de ley se estancara por segunda vez.

Pero sin Ucrania vinculada a la medida, algunos demócratas y defensores de los inmigrantes la están considerando como puramente política y están en desacuerdo con elementos clave del proyecto de ley, uno de los más duros en materia fronteriza en la memoria reciente.

La senadora independiente Kyrsten Sinema de Arizona, quien fue una de las principales negociadoras del proyecto de ley fronteriza bipartidista, pronunció un discurso contundente antes de la votación en el pleno del Senado donde criticó a ambos lados del pasillo por "teatro político".

Sinema, quien votó en contra del proyecto de ley en esta ocasión, argumentó que las comunidades fronterizas en Arizona necesitan con urgencia soluciones políticas reales y que jugar a la política con el tema socava la confianza en el Congreso y fuerza "a ambos partidos hacia los extremos".

También hubo nuevas deserciones demócratas en esta votación sobre el proyecto de ley fronteriza.

"No votaré a favor del proyecto de ley que llegará al piso del Senado esta semana porque incluye varias disposiciones que violarán los valores compartidos de los estadounidenses. Estas disposiciones no nos harían seguros", dijo el senador demócrata de Nueva Jersey, Cory Booker, en un comunicado el martes.

Booker votó a favor de avanzar el proyecto de ley en febrero cuando fracasó 49-50. En su declaración, Booker señaló que la primera vez el proyecto de ley también incluía "ayuda extranjera y humanitaria crítica".

Los republicanos en su mayoría han desestimado la votación como un movimiento político para que los demócratas vulnerables busquen cobertura política sobre un tema importante en la antesala de las elecciones de noviembre.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, reconoció durante el fin de semana que no todos los demócratas podrían votar a favor del proyecto de ley en una carta a sus colegas. Se necesitan 60 votos para superar un intento de filibusterismo del Partido Republicano. Los demócratas solo tienen un total de 51 votos y la mayoría de los republicanos ya han dicho que planean votar en contra del esfuerzo.

El proyecto de ley fronteriza fue tema de discusión el martes durante el almuerzo del partido demócrata a puerta cerrada mientras los miembros debatían los méritos de presentar un proyecto de ley que ya había fracasado en avanzar en el Senado. Una fuente en la sala le dijo a CNN que la gran mayoría estaba a favor, pero que había algunos detractores.

El senador Alex Padilla, quien se opuso al proyecto de ley la primera vez, dijo que votará en contra del proyecto de ley cuando llegue al piso el jueves.

"Tampoco se me escapa que la última vez que estuvimos aquí, muchas personas mencionaron que este era el precio que estaban dispuestas a pagar por el bien del financiamiento de Ucrania. Eso ya no es así", dijo Padilla, reconociendo que algo debe hacerse para abordar la frontera. "Este no debería ser el punto de partida demócrata para la seguridad fronteriza".

El senador demócrata de Virginia Mark Warner dijo que el hecho de que pueda haber reacciones internas incentiva a algunos moderados: "Francamente, el hecho de que algunos de nuestros miembros más progresistas no voten a favor, en mi opinión, es una indicación de que realmente fue un proyecto de ley bipartidista y duro", dijo.

Si se aprueba, el proyecto de ley cambiaría drásticamente la ley de inmigración por primera vez en décadas. Incluye, por ejemplo, una nueva autoridad de emergencia para restringir los cruces fronterizos si el promedio diario de encuentros con migrantes alcanza cierto nivel, eleva el estándar legal de prueba para pasar la evaluación inicial para el asilo y acelera el cronograma de procesamiento del asilo, entre otras medidas.

La mayoría de los republicanos ven la votación como en gran medida un ejercicio de mensajería para los demócratas.

La senadora republicana de Maine, Susan Collins, dijo a los periodistas el jueves que planea votar en contra de hacer avanzar el proyecto de ley fronterizo después de votar a favor del esfuerzo anterior.

"Si fuera un esfuerzo serio, no estaríamos votando a las dos en punto el jueves justo cuando todos están saliendo de la ciudad", dijo.

Pero la senadora republicana de Alaska, Lisa Murkowski, quien votó anteriormente a favor del proyecto de ley, indicó que podría respaldar el proyecto de ley nuevamente, a pesar de calificar el proceso de "estúpido".

"Si pensé que era lo suficientemente bueno como para votar a favor antes, ¿qué cambió?" dijo Murkowski. "Expliquen qué está pasando a alguien que no está en este edificio. Piensan que estamos locos".

Pero el senador republicano James Lankford, un negociador clave en el proyecto de ley fronterizo, dijo que votará en contra de la medida el jueves. "Ya no es un proyecto de ley. Es una fachada", le dijo a Kaitlan Collins de CNN el martes.

Los demócratas han intentado cargar la culpa sobre los republicanos por no asegurar la frontera, citando su decisión de retirarse de una medida que restringía la capacidad de los migrantes para buscar asilo en la frontera sur de Estados Unidos, entre otras restricciones.

El mensaje se convirtió en uno ganador en el tercer distrito congresional de Nueva York en febrero cuando el representante demócrata Tom Suozzi adoptó una postura ofensiva sobre inmigración y ganó el escaño.

La ausencia de ayuda extranjera y la inclusión de lo que algunos defensores de los inmigrantes describen como políticas severas ha aumentado el volumen de las críticas.

"Es inadmisible y profundamente decepcionante que el senador Murphy esté defendiendo estas políticas que simplemente no funcionarán, y que el líder Schumer, el senador del hogar de la Estatua de la Libertad, esté presionando por esta votación", dijo Robyn Barnard, directora principal de defensa de refugiados de Human Rights First, a CNN.

"Al público estadounidense se le dijo que estas políticas severas eran necesarias para asegurar la financiación de Ucrania a principios de año, ¿cuál es su excusa para adoptar políticas antiinmigrantes ahora?", dijo Barnard.

La presión sobre el Congreso también refleja las herramientas limitadas que tiene la administración para afectar la situación sobre el terreno en los próximos meses.

"Reconocemos que hay límites para lo que cualquier administración puede hacer en este espacio con acción ejecutiva", dijo un alto funcionario de la administración. "Lo que realmente necesitamos aquí, y seguimos pidiendo, es que el Congreso haga su trabajo y tome y apruebe la legislación bipartidista del Senado sobre seguridad fronteriza".

Los altos funcionarios de la administración están preparándose para la posibilidad de que los cruces fronterizos aumenten este verano, como en años anteriores, y están presentando una serie de cambios de política para tratar de disuadir a los migrantes de viajar a Estados Unidos, y convencer a los votantes escépticos de que están trabajando para endurecer la inmigración en la frontera.

"Todos los factores que han estado impulsando este movimiento sin precedentes de personas en todo el mundo permanecen y seguimos siendo muy vigilantes y trabajamos, día y noche, para tratar de implementar políticas que mitiguen su impacto en nuestra frontera", dijo ese alto funcionario.

Las discusiones están en curso para implementar una acción ejecutiva en la frontera, según fuentes, que dicen que una de las consideraciones es hacerlo después de las elecciones en México a principios de junio y potencialmente antes del primer debate presidencial.

Todo es parte de una estrategia más amplia para recordar a los votantes que tienen un plan, dicen los demócratas.

"Hemos visto algunas encuestas bastante alentadoras que indican que una vez que las personas saben que tenemos el proyecto de ley fronterizo bipartidista más sólido en generaciones y que estamos preparados para hacer cosas reales y duras, los moderados están dispuestos a cambiar su opinión sobre los demócratas y la seguridad fronteriza", dijo el senador Brian Schatz, un demócrata de Hawai.

"Es un buen proyecto de ley y es algo que necesita atención. Ese es nuestro trabajo. Vamos a presentarlo", dijo Angus King, senador de Maine, independiente que se une a los demócratas.

Con información de Sam Fossum de CNN.