(CNN Español) -- El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, retomó este sábado sus eventos de campaña masivos con una visita a Colima, Manzanillo, esto luego de que al menos nueve personas murieran y más de 200 resultaran lesionadas entre semana cuando colapsó el escenario durante un mitin celebrado en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Álvarez Máynez inició su mitin en Colima solicitando un minuto de silencio por las personas fallecidas en el incidente provocado, según dijo, por un fenómeno meteorológico conocido como "microrráfaga de viento" que impactó la estructura. El incidente sigue bajo investigación por parte de la Fiscalía estatal.

"¿Por qué decidí reiniciar la campaña en Colima? Porque no importa que el día de mañana yo esté o no esté en este movimiento, van a haber muchas personas que hagan lo correcto. México no va a cambiar con un presidente o un partido".

En su discurso, Álvarez Máynez también criticó que algunos personajes de la política nacional trataran de "lucrar políticamente" con la tragedia. Dijo que él no les deseaba el mal a ellos ni a sus familias.

Muertes por incidente se mantienen en nueve

Las muertes por el incidente registrado en Nuevo León este miércoles se mantienen en nueve, informó este sábado en conferencia de prensa el gobernador del estado, Samuel García.

García agregó que de las más de 200 personas que resultaron heridas durante el incidente, al menos 34 permanecen hospitalizadas en condición estable.

"Unos con heridas más severas que otros", dijo el gobernador. "Muchos están con fracturas que van a requerir cierto tiempo, pero no tienen daños en órganos y están perfectamente".

García anunció este sábado también que se apoyará con un programa de atención a la salud mental para los afectados.