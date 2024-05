Xóchitl Gálvez confía en que el “voto oculto” le dé la victoria en las elecciones presidenciales de México

"No ha sido libre, no ha sido justo", dice Xóchitl Gálvez sobre el proceso hacia las elecciones en México 1:16

(CNN Español) -- La candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró este jueves en un encuentro con medios internacionales que es optimista en cuanto a que el “voto oculto” dará una gran sorpresa el 2 de junio, cuando se celebren los comicios para elegir al presidente de la República Mexicana y más de 20.000 cargos públicos.

Varias encuestas ubican a la candidata presidencial oficialista de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbau, por encima en las preferencias tanto de Gálvez de Fuerza y Corazón por México, como de Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano.

Por ejemplo, la encuesta de Las Heras Demotecnia, realizada del 16 al 19 de mayo entre 1.400 personas a nivel nacional, arrojó que si la elección hubiera sido en ese momento, Sheinbaum ganaría con 64% de los votos, mientras que Gálvez obtendría un 28% y Maynez un 8%.

Gálvez afirmó: “Estoy optimista de que el voto oculto [el que no se revela públicamente y que puede alterar los resultados de las encuestas] va a ser una gran sorpresa el próximo 2 de junio (...). Por eso tienen cuatro días hablando de fraude”. Gálvez no explicó en qué datos se basaba para hacer esas proyecciones.

Y enseguida aseguró que sólo va a gastar en su campaña 430 millones de pesos, equivalente unos US$ 25,3 millones, por lo que no le ha alcanzado para instalar toda la publicidad que se requería, menos para cometer fraude. “¿Qué fraude les vamos a cometer? No ven una lona mía en la Ciudad de México, no ven decenas de espectaculares”.

publicidad

El lunes último, en un mitin en Durango, Sheinbaum habló sobre un posible fraude electoral a través de la compra de votos.

“Es un fraude electoral comprar votos. Es más, es un delito, entonces, de que ellos quieren comprar votos, que está en su ADN. Estos mecanismos de coerción o compra del voto, pues está en su ADN. Por eso es ese llamado a que salgamos a votar masivamente el 2 de junio”, sostuvo Sheinbaum.

Sheinbaum no ofreció pruebas de sus afirmaciones sobre presunta compra de votos.

En lo que va del proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha abierto 1.233 procedimientos especiales sancionadores, 89 de estos por calumnia, pero ninguno por compra de voto.

Gálvez fija sus esperanzas en los indecisos y "switchers"

En la reunión con la prensa internacional, Gálvez también señaló que quiere hacer “una fábrica de clase media”, y que es en esa capa de la población donde ella tiene el voto. También habló de la esperanza que tiene en los indecisos para poder ganar la presidencia.

“Faltan los indecisos, que son los votos switchers, los que votaron por AMLO (por el presidente Andrés Manuel López Obrador) y que pueden cambiar su voto hacía nosotros”.

Dijo que al “voto oculto”, a la clase media y al de los "switchers" es al que está dirigiendo su mensaje de “tú mereces más”: “Es para esa gente que trabaja y trabaja duro, por eso esta propuesta de eliminar el ISR (Impuesto Sobre la Renta) a personas que ganan menos de $ 15.000 pesos el equivalente a unos 900 dólares. “Esa -afirmó- es una propuesta poderosa para la clase media, que ve atractivo ahorrarse 1.500 pesos de impuestos”, unos US$ 89.

Sin representación en 4% de casillas

Por otro lado, Gálvez precisó que no podrán tener representante en el 4% de las casillas a nivel nacional debido a que la gente tiene miedo y no hay condiciones de seguridad.

“Hay 4% de casillas [a nivel nacional] en las que no vamos a estar, 96% vamos a cubrir en todo el país, pero en esas no vamos a poder tener representante porque nadie acepta estar ahí [por la inseguridad]”, aseguró.

Este 22 de mayo, el Consejo General del INE aprobó medidas excepcionales, como la emisión de convocatorias adicionales, para cubrir vacantes de Supervisoras y Supervisores Electorales (SE) y Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), aplicables a este proceso electoral y, en su caso, a los extraordinarios que deriven de éste.

Xóchitl Gálvez, en CNN: ¿Cuál sería su postura ante las dictaduras de América Latina? 0:45

El consejero Martín Faz Mora dijo que “se tiene identificado que en algunos puntos específicos del país no se cuenta con la plantilla completa de personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales” y agregó que, con corte del día, se han emitido 1.311 convocatorias y se continúa con 49 vacantes de supervisores y 769 de capacitadores.

La candidata opositora precisó también en su reunión con medios internacionales que hay dos puntos rojos en particular en este momento: Sinaloa y Chiapas. “En Chicomuselo (Chiapas) no hay nadie que quiera ser representante. Ahí hay 3.000 desplazados, ni siquiera van votar y ahí no sé si el narco va a decidir qué votaron los 3.000”, dijo Gálvez.

Además, dijo que temen que habrá “casillas zapato”, es decir con cero votos a favor de ella y todos para la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, porque, aseguró “va a determinar la elección la delincuencia organizada”. CNN ha solicitado comentarios al equipo de la candidata oficialista, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

“Me gustaría haber preparado más mi proyecto”

Respecto a qué autocrítica se hace, Xóchitl Gálvez dijo que le hubiera encantado preparar su proyecto con más tiempo. “Son 11 meses de que tomé la decisión. Ha sido un torbellino donde no ha habido la posibilidad de parar, reflexionar. Fue la preprecampaña, la precampaña, la campaña, los debates. Ha sido demasiado rápido y no ha habido el tiempo suficiente para dominar todos los temas que una presidenta deba de dominar, pero una vez en la presidencia voy a tener un equipo que me va apoyar”.

A la pregunta sobre si la coalición PRI, PAN y PRD debería sobrevivir y ser un modelo permanente, Gálvez respondió que cree en el proyecto de alianzas y coaliciones, y que de ganar la presidencia se volverá daltónica, porque no verá colores partidarios y trabajará con todos. “Tengo que gobernar con Morena, con el Verde, con el PT el PRI, con el PAN, con MC. Tengo que gobernar con ellos y construir un gran acuerdo por la seguridad pública que requiere consensos con los gobernadores, con los alcaldes, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, con la Fiscalía y todos tenemos que hacer el trabajo para resolver la inseguridad en el país”.

También aseguró en general la gente tiene poco interés en las propuestas de los políticos. “Ni saben quién es su candidato a diputado local y a la presidencia medio se fijan en las cosas como que salen de color en la televisión”.

Por otra parte, se quejó de una supuesta guerra sucia que le ha hecho el presidente Obrador y su partido Morena. “La gente se creyó que iba a quitar los programas sociales, lograron hacer un daño tremendo con lo que el presidente decía en la mañanera y con lo que lograban replicar en portales”, continuó.

En agosto de 2023, López Obrador aseguró en una de sus conferencias matutinas que ya no hablaría sobre ni mencionaría su nombre en ruedas de prensa. Y es que una orden del Tribunal Electoral, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, impuso medidas cautelares al presidente por violencia política de género.

López Obrador dejó de quejarse por la orden del INE: “Lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora. Porque me gustaría, no sé si ahora, más adelante para aclararle a la gente porque se me hace un exceso, una injusticia, un afán de culparme”.

En su cuenta de twitter, ahora X, Gálvez respondió al mandatario mexicano acusándolo de “machito” y exigiéndole enfrentar las consecuencias por violentarla.

Ya en la recta final de la campaña, Gálvez dijo, en su encuentro con medios internacionales, que quiere comunicar a la gente que, de ganar ella la presidencia, habrá paz y tranquilidad, salud, agua, apoyo al campo, programas sociales, empleo para los jóvenes e impulso al “nearshoring” o relocalización de empresas, es decir, la estrategia de mover parte de la producción, que hoy se hace por ejemplo en China y otras partes de Asia, más cerca del mercado final, que para México es Estados Unidos.