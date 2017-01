Los republicanos están nerviosos por la derogación de Obamacare

Los expertos en asistencia sanitaria advierten que aún si la derogatoria no entra en efecto de inmediato, la incertidumbre podría llevar a las compañías de seguros a irse del mercado

Washington (CNN) - Los republicanos apenas están comenzado a vivir su tan esperado sueño de desmontar el Obamacare, y hay temores de que las cosas se estén moviendo demasiado rápido.

Algunos republicanos están advirtiendo no desmontar el Acta de Cuidado Asequible tan rápidamente y urgen al partido a sacar el pie del acelerador. ¿La razón? No hay un plan sobre cómo reemplazar lo que van a derogar. Y aunque los legisladores del partido republicano están ansiosos de complacer a su base con titulares acerca de la eliminación del Obamacare, no quieren ser culpados de dejar a la gente sin seguro médico y con un caos en el mercado de asistencia sanitaria.

El senador John McCain les dijo a periodistas que él personalmente apoya una lenta aproximación a la derogatoria de la ley, diciendo que "siempre" está "preocupado acerca de algo que tomó mucho tiempo en estructurar y tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en asegurarnos en hacer lo correcto para que nadie se quede por fuera".

Newt Gingrich, expresidente de la Cámara de Representantes y aliado muy cercano al presidente electo Donald Trump, le dijo a CNN que el gran riesgo para los republicanos es que sean culpados de dejar a la gente sin una cobertura de salud.

"El primer asunto que los republicanos tienen que evitar es ponerse a sí mismos en una posición en la que los demócratas puedan asustar a la gente, con algo así como que no podrán acceder a los servicios de salud por causa de los republicanos", añadió Gingrich.

El mismo Gingrich destacó que antes de que los republicanos envíen un proyecto de ley al escritorio de Trump derogando el Obamacare, el partido debe hacer progresos reales en un plan de reemplazo. "Tienen que tener puentes para darle a la gente una sensación de alivio de que no van a ser abandonados", aseguró.

El senador republicano Rand Paul señaló posibles problemas en el mercado de seguros si la ley no es reemplazada cuando sea derogada. "Si el Congreso falla en votar un reemplazo al mismo tiempo de la derogatoria, los derogadores corren el riesgo de asumir la culpa por el continuo desmoronamiento de Obamacare", aseguró este martes en una columna de opinión. "Recuerden mis palabras, el Obamacare se continuará deshaciendo y causando estragos en los próximos años".

Estas iniciales muestras de ansiedad de parte de los republicanos presagian un forcejeo al interior del partido por el Obamacare en las próximas semanas.

Por ahora, los líderes del partido están inclinándose hacia una derogatoria que incluya un periodo de transición de dos a tres años que ofrecería una especie de amortiguamiento, una estrategia a la que se le ha denominado "derogar y retrasar".

Los republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado comenzaron este martes (primer día de las nuevas sesiones del Congreso) los procedimientos que conducirán a la revisión del Obamacare.

Pero los expertos en asistencia sanitaria advierten que aún si la derogatoria no entra en efecto de inmediato, la incertidumbre podría llevar a las compañías de seguros a irse del mercado y potencialmente poner en peligro la cobertura de salud de millones de personas.

En un claro esfuerzo para contrarrestar algunas de las críticas, líderes del conservador Comité de Estudio de la Cámara de Representantes planean este miércoles develar la legislación con la que ellos aseguran que se va tanto a derogar como a reemplazar al mismo tiempo el Obamacare.

El proyecto de ley fue previamente presentado por el representante republicano Phil Roe, un médico, y no ha sido apoyado por el liderazgo. Aunque es improbable que emerja como el proyecto principal para derogar el Obamacare en la Cámara, marca el inicio de un esfuerzo de los conservadores para rechazar la noción de que el partido no tiene un plan de reemplazo.

Demócratas al contragolpe

Todo esto se produce cuando los demócratas se abalanzan sobre la oportunidad de cambiarles la jugada a los republicanos. Los legisladores están planeando una guerra de relaciones públicas durante el mes de enero, acusando a los republicanos de posiblemente poner en peligro la coberturas de salud de millones de estadounidenses.

En este mismo sentido, el presidente Barack Obama le dio este miércoles el mandato a sus copartidarios demócratas de "no rescatar"a los republicanos en cuanto al Obamacare.

A menos de tres semanas de dejar su cargo en la Casa Blanca, Obama visitó a los demócratas en el Capitolio con la misión de salvar su iniciativa insignia.

En reunión a puerta cerrada, el presidente los urgió a "no rescatar" a los republicanos al ayudarles a aprobar medidas de reemplazo, según dijeron fuentes.

Por otra parte, el senador Joe Manchin, un demócrata moderado de Virginia Occidental, advirtió que este enfoque de derogar y retrasar podría resultar en un escenario "caótico".

"Voy a advertirlo otra vez, amigos míos: no deroguen esto a menos que haya un grupo bipartidista", dijo Manchin. "Y si no tienen nada para reemplazarlo, no propongan la derogatoria".

La líder de la minoría en la Cámara, Nancy Pelosi, dijo en una llamada este lunes que la estrategia republicana de "derogar y retrasar" equivale a "un acto de cobardía", y advirtió que los demócratas no ayudarán a sus colegas en reemplazar el Acta de Cuidado Asequible.

"Es como si fueras a una tienda de porcelanas y rompes una. Tú la tienes que pagar", dijo Pelosi.

La senadora demócrata Dianne Feinstein le dijo a CNN este martes que está en el proceso de elaborar contra mensajes sobre el Obamacare con este lema: "Mira lo que esto le va a hacer a la gente".

"Esto es lo importante", aseguró. "¿Cuánta gente va a perder su asistencia sanitaria?"

Deirdre Walsh y Tal Kopan, de CNN, contribuyeron en este artículo.