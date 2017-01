¿De qué manera afectarán los resultados de los Globo de Oro la carrera por el Oscar?

(CNN) - Después de haber roto un récord este domingo en la noche, en la entrega de los Globo de Oro, las posibilidades de que La La Land arrase en los Premios Oscar se ven mejor que antes.

¿Pero será que el momento de los premios de este moderno musical durará más tiempo?

Esa es la gran pregunta que ahora se hacen los expertos de los Oscar.

Por un lado, los siete premios que ganó la película podrían ser un indicador de los galardones que están por venir.

No deberíamos ignorar el hecho de que el romance tecnicolor del director Damien Chazelle es ahora la película más ganadora en la historia de los Globo de Oro y que le ganó a Manchester by the Sea y Moonlight en la categoría de Mejor Guión. Esta última era considerada como una de las únicas categorías en las que La La Land no tenía garantizada la estatuilla.

Por otro lado, hay algunos factores importantes que deben ser tenidos en cuenta.

El primero: solo cuatro películas en los últimos 10 años se han quedado con uno de los dos premios principales de los Globo de Oro -divididos entre películas de drama y musicales y comedias- y luego han ganado en la categoría de Mejor Película en los Premios Oscar. Se trata de Slumdog Millionaire, The Artist, Argo y 12 Years a Slave. Y solo una de esas cuatro películas ganó el Globo de Oro por Mejor Comedia/Musical: The Artist.

Ha habido muchas películas que han ganado premios grandes en los Globo de Oro y se han ido con las manos vacías en los Oscar. (Por ejemplo: American Hustle).

Esta disparidad viene de tiempo atrás. Por lo general, los casi 90 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood -el cuerpo encargado de votar para elegir los ganadores de los Globo de Oro- y los casi 6.000 miembros de la Academia que votan para elegir los ganadores de los Oscar tienen opiniones diferentes sobre qué debe tener una película para merecerse los premios.

Los Globo aprecian la excentricidad, mientras los Premios de la Academia suelen preferir la intelectualidad. Prueba de ello es que aunque pensáramos que nunca veríamos una película como Deadpool, por ejemplo, nominada a los Globo de Oro, este año se quedó con la nominación en la categoría de Mejor Comedia/Musical y eso ya la deja como parte de las preseleccionadas para los Oscar.

La buena noticia para La La Land es que parece que tiene un pie muy bien puesto en ambos mundos. Un crítico de The Telegraph la llamó “la película más amigable con los Globo de Oro que jamás se haya hecho” antes de la ceremonia del domingo. Después de que arrasó con los premios, en Vulture escribieron lo siguiente: “La La Land disfrutará de un viaje muy suave hacia los Oscar”.

¿Qué película podría representar una gran amenaza para el éxito de La La Land? Tal vez la ya citada Moonlight. (Pocas semanas antes, esa respuesta hubiera sido Manchester By the Sea, pero así es como funciona la temporada de premios).

Ha sido una agradable sorpresa ver cómo Moonlight sube en las apuestas de los candidatos al Oscar, en parte por el boca a boca. Después de que recibió un impulso de taquilla tras la elección, el director Barry Jenkins dijo que pensaba que los cinéfilos vieron la película como “un lugar en el que podrían mitigar o al que podría dirigir lo que fuera que estaban sintiendo como reacción a (los resultados de la elección)”.

Los esfuerzos de la Academia para diversificar y expandir sus membresías pueden ampliar las posibilidades de la película a medida que se acerca el momento de votar.

Pero aunque los Globo de Oro no tengan el mejor registro de predicción de la Mejor Película, ese no es el caso cuando se trata de Mejor Actor o Mejor Actriz. (De nuevo, esas categorías están divididas en dos en los Globo).

La última vez que los Globo no le dieron una estatuilla al eventual ganador en la categoría de Mejor Actor en los Oscar fue en el 2009, cuando Sean Penn ganó por su papel de Harvey Milk. (Mickey Rourke y Colin Farrell ganaron los premios de Mejor Actor en los Globo ese año).

Y las estadísticas son mucho mejores para Mejor Actriz. Los Globo no se han equivocado desde el 2002, cuando Halle Berry perdió en esa categoría en los Globo, pero ganó en los Oscar ese mismo año por su papel en Monster's Ball.

Esa es una buena noticia para la estrella de Manchester by the Sea Casey Affleck, para Ryan Gosling y Emma Stone, de La La Land, y para la sorpresiva ganadora Isabelle Huppert (Elle), quien venció a las favoritas Ruth Negga y Natalie Portman.

Pero aquellos que están reordenando su selección para Mejor Actriz luego del triunfo de Huppert deberían andar con cuidado, de todas maneras. Hay ganadoras de los Globo de Oro que antes han quedado completamente fuera de las nominaciones a los Oscar, como Amy Adams (Big Eyes) y Sally Hawkins (Happy Go Lucky).

Entre hoy y los Oscar hay varias entregas de premios que podrían darle otro giro a las predicciones y las apuestas, como los Screen Actors Guild Awards, que se entregan el 29 de enero. Pero nadie sabrá si realmente La La Land tendrá otra noche maravillosa sino hasta el próximo 26 de febrero.