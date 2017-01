Estrella de Broadway rechaza participar en toma de posesión de Donald Trump

El concierto programado para el jueves 19 incluye actuaciones de Toby Keith, Lee Greewood y 3 Doors Down

(CNN) - La estrella de Broadway Jennifer Holliday anunció que no participará en los eventos por la toma de posesión de Donald Trump, como se había informado previamente.

Un publicista de la diva del espectáculo "Dreamgirls" dijo el sábado en un comunicado que Holliday, quien estaba programada para cantar en uno de los eventos de la toma de posesión el jueves, cambió de opinión luego de que el comité organizador anunciara preventivamente su aparición antes de que ella decidiera que sí actuaría. El comunicado, además, señala las protestas de sus fans y miembros de la comunidad LGBT, quienes expresaron su decepción sobre la participación de la cantante.

"Se le presentó como un concierto que sanaría las heridas de la temporada electoral. Se le pidió cantar el tema "Hard Times Come No More', grabado originalmente por Bob Dylan. El comité organizador difundió la información antes de que ella tomará la decisión oficialmente", dijo el publicista de Holliday, Bill Carpenter, en un comunicado.

"Su representantes también dice que antes (del anuncio), Holliday empezó a recibir cartas de sus seguidores que se sentían decepcionados. La comunidad LGBTQ, entre otras, fue una de las molestas. En el pasado, explicó su representante Bill Carpenter, ella actuó para los presidentes (Ronald) Reagan, George W. Bush, George H.W. Bush y (Bill) Clinton, pero cuando Jennifer vio la protesta, se retiró de la ceremonia".

Al serle solicitado algún comentario, Boris Epshteyn, director de comunicaciones del comité organizador, dijo en un comunicado: "Mientras estadounidenses de todo el país se unen para celebrar la 58 toma de posesión presidencial, nos sentimos honrados por el efusivo apoyo que estamos recibiendo y por tener a tantos intérpretes de talla mundial que serán parte de esta histórica celebración de libertad y democracia".

El comité organizador confirmó las actuaciones de algunos intérpretes de alto nivel como los cantantes de música country Toby Keith y Lee Greewood y el grupo de rock 3 Doors Down para un concierto programado para el 19 de enero en el Monumento a Lincoln en Washington.

La alineación anunciada contrasta con el poderío estelar visto en la primera toma de posesión de Barack Obama en 2009, cuando un concierto similar contó con la participación de Jon Bon Jovi, Bruce Springsteen, Mary J. Blige, Garth Brooks, U2, Usher y Stevie Wonder, además de los actores Denzel Washington y Tom Hanks, entre otros.

Otro evento programado para el mismo día tendrá la participación de varias bandas militares. Ambos eventos serán abiertos al público.

Otros eventos de la toma de posesión incluirán la participación del espectáculo de The Rockettes, el coro The Mormon Tabernacle Choir y la cantante Jackie Evancho.

Con información de Chloe Melas.