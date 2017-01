Theresa May se compromete a publicar 'Libro blanco' sobre el brexit

Theresa May no dijo cuándo presentará el documento ante la Cámara de los Comunes, algo que ha sido ampliamente solicitado por los legisladores británicos

(CNN) - El gobierno del Reino Unido presentará el Libro blanco sobre sus planes para poner en marcha la salida de su país de la Unión Europea, según dijo la primera ministra Theresa May en la sesión semanal de preguntas en la Cámara de los Comunes este miércoles.



El Libro blanco es un reporte a profundidad del gobierno sobre la salida del país de la Unión Europea y ha sido ampliamente solicitado por muchos de los parlamentarios británicos.

Cuando Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, principal partido de oposición, le preguntó a May por un tiempo específico para la presentación de este documento, la primera ministra no dio una fecha exacta.

“Nos estamos enfocando en una Gran Bretaña realmente global, construyendo un futuro más fuerte para este país, un acuerdo correcto para que Gran Bretaña deje la Unión Europea”, le respondió May al opositor Corbyn.

Un portavoz de la Secretaría de Estado de Reino Unido le confirmó a CNN que el gobierno publicará su legislación del Artículo 50 este jueves.

May, que ha sido blanco de críticas por no haber establecido una visión para el brexit, dijo en el Parlamento este miércoles que el gobierno produciría un Libro blanco que podría ser escrutado por los legisladores.

“Establecí ese atrevido plan para una Gran Bretaña global la semana pasada, y reconozco que hay un apetito en este recinto de ver un plan puesto en un Libro blanco”, dijo May en el Parlamento.

“Puedo confirmar a la Cámara que el plan será establecido en un Libro blanco publicado en este lugar”, añadió.

El gobierno de May había argumentado previamente que revelar los detalles de ese plan podría poner en peligro la posición del país en las negociaciones con la Unión Europea.

Pero el llamado para que se diera a conocer un plan concreto del brexit por parte del gobierno de May creció en la última semana después de que la primera ministra diera un discurso en el que delineó un plan de 12 puntos para que el Reino Unido abandone la Unión Europea.

Por primera vez May dejó claro que el país no buscaría permanecer en el mercado común de europeo. May dijo en la Cámara de los Comunes que ese Libro blanco podría ser aparte de la ley que sería presentada esta semana para allanar el camino para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el proceso formal para dejar la Unión Europea.

"No queremos una membresía parcial de la Unión Europea, ni ser miembros asociados ni nada que nos deje mitad adentro y mitad afuera. No queremos adoptar un modelo que ya disfrutan otros países. No buscamos aferrarnos a pedacitos de membresía cuando nos vayamos. No. Gran Bretaña se está yendo de la Unión Europea y mi trabajo es conseguir el acuerdo apropiado al hacerlo", dijo la semana pasada.

El gobierno se vio forzado a darles a los legisladores un voto sobre el Artículo 50 después de perder un proceso legal en la Suprema Corte este martes.

Pero el gobierno rechazó el fallo diciendo que aún estaba en camino de activar el artículo y empezar el proceso del brexit a finales de marzo.