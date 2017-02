¿Cómo está compuesta y cómo funciona la Corte Suprema de Estados Unidos?

(CNN Español) - La designación de Neil Gorsuch como juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados por parte del presidente Donald Trump es uno de sus primeros pasos en cuanto a la configuración del máximo ente jurisdiccional del país.

A continuación te explicamos cómo funciona y cual es su papel en la vida institucional estadounidense:

Número impar de jueces

El Acto Judicial de 1869 estableció el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia en nueve. La muerte el pasado 13 de febrero del 2016 del juez Antonin Scalia deshizo esta cifra, vital para que nunca haya empates en los juicios y decisiones. Desde 1869 no ha habido enmiendas constitucionales que cambien el número de miembros.

¿Cómo es elegido el presidente de la Corte Suprema?

El presidente de la Corte es, como sus compañeros en la institución, nominado por el presidente y confirmado por el Senado. No es necesario que quien dirija esta institución haya sido en el pasado miembro de cualquiera de sus ramas.

¿Hay que ser abogado para ser nominado como miembro de la Corte?

No necesariamente. La Constitución estadounidense no establece requisitos como edad, educación, profesión o lugar de nacimiento, pero sí que tenga conocimiento en Derecho. El último miembro de la Corte que no se graduó de una facultad de Derecho fue James F. Byrnes (1941-1942). Fue autodidacta y pasó los exámenes del sistema judicial a la edad de 21 años.

¿Por cuanto tiempo es elegido un miembro de la Corte Suprema?

Tácitamente de por vida. La Constitución estadounidense establece que los jueces durarán en su cargo "mientras conserven un buen comportamiento", lo que les permite escoger (o no) la fecha de su retiro.

¿Pueden ser destituidos?

Sí, pero sólo por el Senado.

¿Qué casos conocen los jueces de la Suprema Corte?

Según la organización institucional, cada juez es responsable de tomar medidas de aplicación urgente de la ley para uno o más de los trece circuitos en los cuales se encuentran divididas las cortes federales. También se le puede requerir a cada uno que se pronuncie sobre asuntos de orden federal.

¿Cuántas apelaciones recibe la Corte Suprema de Justicia al año?

Entre 7.000 y 8.000. La Corte escucha en juicio formal unos 80 casos.

¿Quiénes son los miembros actuales de la Corte Suprema?

Neil Gorsuch: Designado por el presidente Donald Trump y aún por confirmarse por el Senado. Miembro de la Corte de Apelaciones del Distrito 10, Se convirtió en el candidato favorecido en parte debido a sus opiniones sobre la libertad religiosa, incluyendo una a la que junto a las corporaciones que creían que el llamado mandato anticonceptivo de Obamacare violaba sus creencias religiosas.

Y en más de una ocasión, se ha alineado con el fallecido juez Antonin Scalia. En las semanas posteriores a la muerte de Scalia el año pasado, Gorsuch dio una charla enfatizando que "el gran proyecto de la carrera de Scalia fue recordarnos las diferencias entre jueces y legisladores".

Gorsuch debe ser confirmado por el Senado.

John G. Roberts, Jr. (presidente de la Corte): Nominado por el presidente George W. Bush y confirmado por el Senado en el 2005. Fue asistente especial del fiscal general de Estados Unidos entre 1981 y 1982; asesor del presidente Ronald Reagan en la oficina legal de la Casa Blanca desde 1982 hasta 1986 y subprocurador principal del Departamento de Justicia desde 1989 hasta 1993. Fue nombrado para el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia en el 2003.

Anthony M. Kennedy: Nominado por el presidente Ronald Reagan y confirmado por el Senado en 1988. Fue miembro del Consejo Judicial Federal entre 1987 y 1988 y de dos comités de la Conferencia Judicial de Estados Unidos: el de Informes de Divulgación Financiera y el Actividades Judiciales. También fue miembro del Comité de Territorios del Pacífico de 1979 a 1990, el cual presidió entre 1982 y 1990. Fue nombrado para el Noveno Distrito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos en 1975.

Clarence Thomas: Nominado por el presidente George H. W. Bush y confirmado por el Senado en 1991. Se desempeñó como fiscal general auxiliar de Missouri entre 1974-1977. Fue asistente legislativo del senador John Danforth entre 1979 y 1981. De 1981 a 1982 fungió como subsecretario de Derechos Civiles en el Departamento de Educación de Estados Unidos, y como presidente de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo entre 1982 y 1990. Fue juez en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia entre 1990 y 1991.

Ruth Bader Ginsburg: Nominada por el presidente Bill Clinton y confirmada por el Senado en 1993. Fue profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Rutgers entre 1963-1972 y en la Columbia Law School de 1972 a 1980, y becaria del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento en Stanford, California, entre 1977 y 1978. En 1971, desempeñó un papel fundamental en el lanzamiento del Proyecto de Derechos de la Mujer de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), fungió como asesora general de esta entidad de 1973-1980 y fue miembro de la junta directiva nacional de 1974 a 1980. Fue nombrada juez de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia en 1980.

Stephen G. Breyer: Nominado por el presidente Bill Clinton y confirmado por el Senado en 1994. Fue profesor de la Escuela de Derecho de Harvard entre 1967 y 1994; profesor de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard entre 1977 y 1980, y profesor visitante en la Escuela de Derecho de Sidney (Australia). Se desempeñó entre 1980 y 1990 como juez de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito, y fungió como juez principal entre 1990 y 1994. También fue miembro de la Conferencia Judicial de Estados Unidos entre 1990 y 1994, y de la Comisión de Sentencias entre 1985 y 1989.

Samuel Anthony Alito, Jr: Nominado por el presidente George W. Bush y confirmado por el Senado en el 2006. Fue fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey entre 1977 y 1981. Se desempeñó como asistente del procurador general en el Departamento de Justicia de Estados Unidos entre 1981 y 1985. También llevó a cabo funciones como subprocurador adjunto del Departamento de Justicia entre 1985 y 1987, y como fiscal federal del Distrito de Nueva Jersey entre 1987 y 1990. Fue nombrado ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Tercer Circuito en 1990.

Sonia Sotomayor: Nominada por el presidente Barack Obama y confirmada por el Senado en el 2009. Fue fiscal de Distrito Auxiliar en el condado de Nueva York desde 1979 hasta 1984. En 1991, el presidente George H.W. Bush la nominó para la Corte de Distrito de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, donde estuvo hasta 1998. Se desempeñó como juez en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito desde 1998-2009.

Elena Kagan: Nominada por el presidente Barack Obama y confirmada por el Senado en el 2010. Fue profesora de Derecho, primero en la Universidad de Chicago y más tarde en Harvard. También se desempeñó durante cuatro años en el gobierno de Bill Clinton como asesora presidencial y luego como asistente adjunta en Política Nacional. Entre el 2003 y el 2009, se desempeñó como decana de la Facultad de Derecho de Harvard. En el 2009, el presidente Obama la nombró como Procuradora General.