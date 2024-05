La devastación causada por un tornado en Oklahoma vista desde un dron 2:19

(CNN) -- Después de que este martes se produjeran tornados, granizo de gran tamaño, ráfagas de viento dañinas y lluvias torrenciales principalmente en los Grandes Lagos y el valle del Ohio, gran parte del este de EE.UU. se prepara para otra ronda de tormentas este miércoles. Más de 140 millones de personas podrían ver algún tipo de tormenta el miércoles desde Texas hasta Maine.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) aumentó la amenaza de tormentas severas para este miércoles a un nivel 4 de 5 para más de 2 millones de personas en partes del sur de Missouri, el sur de Illinois, el suroeste de Kentucky y el noroeste y centro de Tennessee.

"Todos los peligros severos, incluyendo tornados, granizo muy grande, y vientos severos / dañinos deben ocurrir. Algunos de los tornados pueden ser fuertes", advirtió el SPC a última hora de este martes.

Se espera que las tormentas severas se intensifiquen el miércoles por la tarde y produzcan algunos tornados fuertes superiores a EF2, granizo gigante de más de 7 centímetros de diámetro y ráfagas de viento significativamente dañinas superiores 120 km/h.

"Todos los riesgos graves, incluidos los tornados, muy grande a granizo gigante, y potencialmente importantes vientos dañinos son posibles. Algunos de los tornados pueden ser fuertes", advierte el SPC.

El área desde el noreste de Texas hasta el oeste de Virginia Occidental, aunque no está en el nivel más alto de amenazas de tormentas severas para este miércoles, permanece en el nivel 3 de 5 de amenaza de tormentas severas e incluye ciudades como Memphis, St. Louis, Louisville y Little Rock. Louis, Louisville y Little Rock. Aunque la amenaza de tornados fuertes es menor en esta área, los habitantes de esta zona todavía podrían ver algunos tornados, granizo de más de 5 centímetros y ráfagas de más de 120 km/h.

La amenaza de tormenta severa más baja se extiende desde el centro de Texas hasta el extremo sur de Maine, incluyendo ciudades como Dallas, Austin, Atlanta, Chicago, Washington, Baltimore, Nueva York, Boston, Filadelfia, Indianápolis y Charlotte. Allí las amenazas más probables son el granizo de gran tamaño y las ráfagas de viento dañinas, pero no puede descartarse un tornado.

Nueva alerta de tornado en Kentucky, Ohio y Virginia Occidental

Entre tanto, el Centro de Predicción de Tormentas emitió una nueva alerta de tornado para el noreste de Kentucky, el este de Ohio y el noroeste de Virginia Occidental.

Esta vigilancia está en vigor hasta las 4 a.m., hora de Miami. Las principales amenazas son algunos tornados, granizo grande de unos cinco centímetros de diámetro y ráfagas de viento dispersas de hasta 112 km/h.

La población total bajo vigilancia de tornados supera los 18 millones de personas desde el suroeste de Missouri hasta la frontera entre Ohio y Pensilvania.