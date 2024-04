Dron muestra el devastador paso de tornados en EE. UU. 0:46

(CNN) -- Al menos cuatro personas murieron, entre ellas un bebé, después de un tornado que azotó Oklahoma durante la noche, mientras fuertes tormentas amenazan con más tornados, fuertes lluvias y granizo desde Missouri hasta Texas este domingo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU., se reportaron simultáneamente múltiples tornados grandes y muy peligrosos en tierra durante la noche en partes de Oklahoma.

Dos muertes ocurrieron en Holdenville y una tercera cerca de Marietta en la I-35, según Keli Cain, directora de asuntos públicos del Departamento de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional de Oklahoma.

La cuarta muerte ocurrió en la ciudad más afectada de Sulphur en el condado de Murray, Oklahoma, dijo el gobernador Kevin Stitt en una conferencia de prensa este domingo.

“Parece que todos los negocios del centro fueron destruidos aquí en Sulphur”, dijo Stitt. “Definitivamente es el mayor daño que he visto desde que soy gobernador”.

publicidad

Stitt añadió que unas 30 personas resultaron heridas en Sulphur y se desconoce su estado.

El gobernador emitió una declaración de desastre de emergencia y recorrerá los daños de la tormenta en Sulphur y Holdenville, según compartió en un mensaje de video.

Se reportaron heridos, daños a la propiedad, inundaciones y líneas eléctricas y árboles caídos en varios condados este sábado por la noche, dijo el Departamento de Manejo de Emergencias de Oklahoma. La magnitud de los daños no estaba clara este domingo por la mañana.

Sulphur, a unos 130 kilómetros al sur de la ciudad de Oklahoma, sufrió lesiones e impactos de lo que parecen ser al menos dos grandes tornados durante la noche cuando se emitió una advertencia de inundación para la ciudad, según el servicio meteorológico.

“Un tornado grande y extremadamente peligroso se identificó al sur de Sulphur y se movía hacia el norte a 35 mph. ¡¡¡Los socorristas deben prepararse inmediatamente para impactos adicionales de tornados!!!” advirtió el servicio meteorológico de Norman.

Casi 47 millones de personas corren riesgo de sufrir condiciones climáticas severas este domingo desde el este de Texas hacia el norte hasta la parte superior del valle del río Mississippi, mientras las comunidades de Nebraska e Iowa examinan la destrucción que las tormentas dejaron.

Ciudades como Dallas y Austin en Texas, Oklahoma City y Tulsa en Oklahoma, Wichita y Topeka en Kansas y el área metropolitana de Kansas City podrían sufrir fuertes tornados a medida que las tormentas avancen hacia el este a través de las llanuras del sur.

Más de 7 millones de personas están bajo alerta de tornado la madrugada de este domingo, que se extiende más de 1.287 kilómetros desde Texas hasta el sur de Wisconsin. Las alertas expirarán entre las 4 a.m. y las 8 a.m. ET.

Mientras tanto, el Centro de Predicción de Tormentas emitió una alerta de tornado para partes del este de Texas que afecta a más de 2 millones de personas hasta las 10 p.m. ET de este domingo, incluidas áreas alrededor de San Antonio, Austin y Houston. Ninguno de los centros de las ciudades estaba incluido en la alerta hasta este domingo por la tarde.

Las principales amenazas asociadas con la alerta son tornados, granizo grande de hasta 5 centímetros de diámetro y ráfagas de viento dañinas de hasta 112 km/h, según el Centro de Predicción de Tormentas.

El servicio meteorológico informó de dos tornados que cruzaban la autopista 9 de Oklahoma entre Goldsby y Blanchard al mismo tiempo este sábado por la noche, así como un avistamiento justo al este de la Base de la Fuerza Aérea Tinker. Y mientras un tornado se dirigía hacia Norman, la Universidad de Oklahoma advirtió a los estudiantes y al personal que "busquen refugio AHORA dentro del edificio en el que se encuentran. Vayan al piso más bajo o a la sala interior".

El centro de operaciones de emergencia de Oklahoma fue activado este sábado, según una publicación en Facebook del gobernador Kevin Stitt. "Esté atento al tiempo y sepa dónde refugiarte si una tormenta severa amenaza tu área", dijo a los residentes.

Además de los tornados, las tormentas también traen fuertes precipitaciones.

Según el servicio meteorológico, las advertencias de inundaciones repentinas estuvieron vigentes en Texas, incluidos los condados de Dallas, Johnson, Parker y Tarrant, hasta este domingo por la mañana.

El Centro de Predicción de Tormentas aumentó la amenaza de tormenta severa para este domingo a un nivel 3 de 5 desde el este de Texas hasta el sur de Missouri, incluyendo Shreveport, Little Rock y Springfield. Las comunidades desde el sureste de Texas hasta el sur de Iowa están bajo una amenaza de tormenta severa de nivel 2 de 5.

Se espera que el tiempo inestable continúe en la parte central del país hasta este lunes.

“Además del clima severo, se espera que en ocasiones las precipitaciones intensas acompañen a estas tormentas, lo que eleva el riesgo de inundaciones repentinas de moderado a alto”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Las tormentas alimentaron decenas de reportes de tornados en al menos seis estados este viernes y sábado, con imágenes de casas arrasadas y escombros que cubrían comunidades de Nebraska e Iowa.

Tornados causan estragos en Nebraska y Iowa

Una persona murió después de que un tornado azotara Minden, Iowa, durante el severo brote de clima de este viernes, según el Manejo de Emergencias del Condado de Pottawattamie.

De las cuatro personas heridas por con la tormenta, tres fueron tratadas y dadas de alta este viernes, mientras que la cuarta, que inicialmente se encontraba en condición estable, murió más tarde a causa de sus heridas, dijo el portavoz del condado de Pottawattamie, Craig Carlsen.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, emitió este sábado un anuncio de desastre para el condado de Pottawattamie en respuesta al mal tiempo de este viernes.

Jason Sunday, residente de Omaha, y su familia acababan de ingresar a su nueva casa en Elkhorn hace 30 días cuando un tornado azotó la zona como un “tren de carga”, le dijo a KETV, afiliada de CNN.

A medida que se acercaba el tornado este viernes, Sunday buscó refugio en su casa.

"Estábamos en la bañera de abajo y era tal como decía la película, era como un tren de carga", dijo Sunday a KETV. “Y sabías que el techo se estaba cayendo porque se produjo un fuerte estallido y un movimiento de succión. Fue bastante aterrador”.

El tornado causó graves daños en el nuevo hogar de la familia y ahora se enfrentan a la necesidad de reconstruirlo.

“Estamos agradecidos de estar vivos. Estamos muy agradecidos”, dijo Sunday.

Muchos residentes de Omaha y Nebraska también lidian con intensos daños en sus hogares después de que varios tornados tocaran tierra este viernes.

Elkhorn en Omaha, Nebraska, es una de las comunidades más afectadas. El gobernador de Nebraska, Jim Pillen, dijo a los periodistas este sábado que es un milagro que no haya muertes.

“Los habitantes de Nebraska no son ajenos al clima severo y, como lo han hecho en innumerables ocasiones antes, se ayudarán entre sí para reconstruir”, dijo el gobernador en una publicación en X.

Uno de los tornados que azotó el condado de Douglas tenía una clasificación preliminar de EF-3 con vientos que superaron los 217 km/h, según Chris Franks del Servicio Meteorológico Nacional. El otro, que impactó en el aeropuerto de Omaha, parecía ser un EF-2, añadió.

En las afueras de Lincoln, Nebraska, un tornado arrancó los techos de las casas y perforó parte de la I-80 a su paso. Varios vagones de un tren descarrilaron cerca de Waverly después de ser azotado por un tornado, según un portavoz del ferrocarril.

En el condado de Pottawattamie, Iowa, aproximadamente 120 viviendas y negocios resultaron dañados, dijeron funcionarios de gestión de emergencias del condado.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se reportó un gran tornado en la pequeña ciudad de Minden en el condado de Pottawattamie. Las imágenes obtenidas por CNN muestran la devastación de estructuras destrozadas y escombros esparcidos.

Solo este viernes hubo más de 80 reportes de tornados en al menos cinco estados, muchos de los cuales fueron confirmados por el servicio meteorológico o mediante imágenes de los detectores de tormentas.

-- Jillian Sykes, Aya Elamroussi, Ray Sanchez, Sara Smart, Mary Gilbert, Sharif Paget, Sarah Dewberry, Jamiel Lynch, Raja Rezek, Colin Jeffrey, Rebekah Riess, Kara Devlin y los meteorólogos de CNN Sara Tonks, Brandon Miller, Gene Norman y Elisa Raffa de CNN contribuido a este informe.