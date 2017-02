Pasaportes venezolanos, ¿en manos equivocadas?

Fernando del Rincón es presentador de Conclusiones, el programa estelar que monitorea los acontecimientos clave del día, combinando análisis profundos con los sucesos más destacados de la jornada.

En sus entrevistas ha recorrido el ámbito internacional, político y literario con encuentros con: el Presidente de Paraguay, Horacio Cartes; el candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles Radonski; el ex presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad; el ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo; el ex presidente de México, Vicente Fox; el Presidente de Guatemala, Otto Perez Molina; el presidente de Perú, Ollanta Humala; la ganadora del Premio Nobel de La Paz, Rigoberta Menchú; el escritor Carlos Fuentes; la ex primera dama de México Marta Sahagun; el canciller de Venezuela Elías Jaua; los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y María Corina Machado; entre otros.

Así mismo, ha realizado extensas coberturas de eventos noticiosas tales como la cobertura de elecciones presidenciales en México, Venezuela, Guatemala, así como la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y las tensiones en Venezuela de 2014; la convención nacional republicana y las elecciones en Estados Unidos del 2012; los tornados en Oklahoma y la muerte de Osama Bin Laden. En marzo de 2011 fue el enviado especial de CNN en Español a cubrir las consecuencias del terremoto y tsunami de Japón; reportó sobre la visita de su Santidad Juan Pablo II a México, la muerte y exequias fúnebres del mismo desde Roma; la muerte de Celia Cruz; los incendios de maleza en California; la guerra de Irak; los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y las Bodas Reales.

En abril de 2014 Del Rincón y su programa Conclusiones recibieron el galardón de la Asociación de Cronistas de Espectáculos (ACE) en la categoría de Mejor programa general. En 2006, recibió uno de los más altos honores concedidos en su país, al ser homenajeado por sus 20 años in-interrumpidos de trayectoria, plasmando sus huellas en el paseo de la fama. Además, ha sido electo en dos oportunidades como mejor presentador de noticias de TV por votación popular por la revista People en Español, en los años 2011 y 2013.

Previo a su ingreso a CNN en Español, Del Rincón fue presentador de noticias de espectáculo y conductor de las ediciones diurna y nocturna del noticiero Mega News de Mega TV, la cadena de televisión perteneciente a Spanish Broadcasting System (SBS), en donde también condujo un programa radial diario y matutino.

Además, Del Rincón fue presentador, periodista y reportero de planta del programa de investigación y noticias diarias “Primer Impacto” y de “Ver Para Creer”, ambos de Univisión. En México, se desempeñó como titular de noticieros Televisa Monterrey, y colaboró con el periódico “Reforma”.

Nacido en Morelos, México, inició su carrera como comunicador de radio y televisión a la temprana edad de 16 años en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Actualmente reside en Miami y habla español e inglés.

