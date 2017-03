Reino Unido cita a Google por poner anuncios de impuestos junto a videos inapropiados

(CNN) - El gobierno de Reino Unido citó a Google para que explique por qué los anuncios financiados con dinero de los contribuyentes aparecen cerca de contenido extremista en YouTube, dijo un portavoz del gobierno a CNN en un comunicado este viernes.

Según el portavoz, el gobierno también ha suspendido temporalmente sus anuncios en YouTube “esperando garantías de Google de que los mensajes del gobierno sean entregados de una manera segura y apropiada”.

"Google es responsable de asegurar que se cumplan los altos estándares aplicados a la publicidad gubernamental y que los anuncios no aparezcan junto con contenido inapropiado”, dice el comunicado.

El gobierno británico se unió a un creciente número de compañías que están suspendiendo sus anuncios en YouTube y otras plataformas de Google.

Este jueves el diario británico The Guardian anunció que iba a detener su publicidad en YouTube y en Google luego de encontrar que estos estaban apareciendo inconscientemente cerca de contenido inapropiado. The Guardian dijo que no pautará con Google hasta que el gigante de internet pueda garantizar que la publicidad no aparecerá cerca de contenido extremista.

Google respondió diciendo que revisará sus “políticas y controles de marca para sus anunciantes”.

“Tenemos lineamientos estrictos que definen dónde deben aparecer los ads de Google, y en la vasta mayoría de los casos, nuestras políticas funcionan según lo previsto, protegiendo a los usuarios y anunciantes de contenido dañino o inapropiado”, le dijo un portavoz de Google a CNN.

“Aceptamos que no siempre lo hacemos y que a veces los anuncios aparecen donde no deberían”, puntualizó el portavoz del gigante tecnológico.