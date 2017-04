'Rápido y Furioso 8', el mejor estreno en la historia del cine

(CNNMoney) - La última de película de la saga Rápido y Furioso, The Fate of the Furious, se convirtió el domingo en el mejor estreno mundial en la historia del cine.

La octava película de la popular franquicia recaudó un estimado de 532,5 millones durante su estreno en las taquillas de todo el mundo este fin de semana, según su estudio Universal Pictures.

Ese total bate el anterior récord mundial, logrado por Star Wars: El despertar de la Fuerza, que obtuvo 529 millones dólares en su primer fin de semana, en 2015.

Hay una advertencia: El despertar de la Fuerza no obtuvo los beneficios del estreno en el segundo mercado mundial para el mundo del cine, China, hasta un mes después de su lanzamiento inicial.

The Fate of the Furious, por su parte, se estrenó en América del Norte y 63 mercados internacionales, entre ellos China, Reino Unido y México.

La película, protagonizada por Vin Diesel y dirigida por F. Gary Gray, es el estreno de mayor recaudación para un director afroamericano, de acuerdo con Universal.

El fin de semana récord de Fate of the Furious es una buena noticia para el futuro de la saga que ya tiene 16 años. Universal ya ha anunciado que habrá una novena y una décima película en 2019 y 2021.